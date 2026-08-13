Violenta entradera en Bahía Blanca: golpearon a una jubilada y se llevaron dólares, joyas y armas

Efectivos policiales custodian una residencia en Bahía Blanca tras una entradera que afectó a una mujer (La Brújula24)

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Una mujer de 71 años fue víctima de una violenta entradera en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, durante la mañana del miércoles, cuando dos delincuentes ingresaron a su vivienda, la agredieron físicamente y huyeron con una suma de dinero en dólares, armas heredadas y joyas.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 en una casa ubicada en Córdoba al 300, barrio Unviersitario, una zona residencial que en los últimos meses ha registrado episodios de inseguridad que preocupan a sus habitantes.

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La víctima, identificada como Elisa, relató que fue sorprendida por los intrusos tras abrir las puertas que comunican con el patio trasero de su casa. En ese momento, los atacantes aprovecharon la vulnerabilidad del acceso para irrumpir sin forzar cerraduras ni alertar a la mujer de lo que estaba sucediendo.

Según el relato de la jubilada, los asaltantes no exhibieron armas de fuego, pero la redujeron mediante golpes y amenazas verbales, logrando inmovilizarla en el interior de la vivienda. En consecuencia, Elisa permaneció en estado de shock hasta la llegada de la Policía.

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De acuerdo con lo informado por el portal La Brújula 24, la investigación policial quedó a cargo de la UFIJ Nº 7, que trabaja para identificar a los responsables. El personal policial realizó tareas de relevamiento en la escena, tomó declaración a la víctima y recolectó indicios materiales. Se informó que la prioridad es dar con los responsables, por lo que se revisan registros de imágenes y posibles testimonios de vecinos que hayan advertido movimientos previos o posteriores al hecho.

La Policía busca a los responsables (Télam)

A principios del mes de junio, una familia de la localidad bonaerense de Ramos Mejía vivió momentos de extrema tensión durante la madrugada cuando una banda de delincuentes irrumpió en su vivienda y amenazó con agredir a sus hijos ante la resistencia de los propietarios.

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El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Castelli al 1100, en el partido de La Matanza. Las cámaras de seguridad instaladas en el frente de la propiedad registraron toda la secuencia que se extendió por apenas cinco minutos, desde el ingreso de los asaltantes hasta su huida.

La secuencia de cómo ingresaron a la vivienda.

Según se observa en las imágenes, los delincuentes comenzaron a merodear la zona alrededor de las 3:20 de la madrugada, pasando varias veces frente al domicilio. Tres minutos después concretaron el ingreso tras forzar una de las rejas y acceder al interior de la vivienda. Eran seis en total.

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Una vez dentro, se dirigieron hacia la habitación principal, donde descansaba el matrimonio. Allí, intentaron abrir la puerta mediante la fuerza, pero la pareja logró cerrarla con llave y permanecer resguardada del otro lado.

Al no conseguir ingresar, los delincuentes comenzaron a amenazar a los dueños de casa con hacerles daño a sus hijos, de 6 y 11 años, que se encontraban durmiendo en habitaciones separadas.

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De acuerdo con lo relatado por la familia, el mayor escuchó ruidos y voces dentro de la vivienda, alcanzó a ver personas encapuchadas y decidió hacerse el dormido mientras los intrusos revisaban cajones y revolvían la habitación. El menor, en cambio, no llegó a advertir lo que estaba ocurriendo.

Mientras los asaltantes intimidaban a la pareja, la mujer logró salir al balcón y comenzó a pedir ayuda a los gritos. A las 3:27, según se desprende de los registros, los delincuentes abandonaron la vivienda y escaparon del lugar.

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La investigación quedó a cargo de la UFIJ N.º 3, encabezada por el fiscal Gastón Bianchi, y por estas horas se realizan tareas de investigación.