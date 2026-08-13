Clausuraron un taller mecánico en La Plata que investigan si funcionaba como desarmadero

Un taller mecánico clausurado en Melchor Romero, La Plata, alberga vehículos robados y autopartes (El Día)

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Un operativo de control realizado en Melchor Romero, partido de La Plata, terminó con la detención de un joven de 23 años y la clausura de un taller mecánico, tras el hallazgo de vehículos robados y autopartes de dudosa procedencia.

El procedimiento, ejecutado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, formó parte de una serie de inspecciones destinadas a prevenir delitos vinculados con el robo y desguace de automotores en la región.

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La intervención policial se desarrolló en un establecimiento ubicado en la calle 178, entre 42 y 43, que funcionaba sin razón social ni habilitación comercial. Durante la inspección, los efectivos detectaron dos automóviles con pedidos de secuestro y una variedad de piezas cuya procedencia legal no pudo ser acreditada por el responsable del lugar.

Según lo informado por el portal del diario El Día, la investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 15 del Departamento Judicial La Plata, busca ahora esclarecer el origen de las autopartes y determinar posibles conexiones con redes de robo y comercialización ilegal de vehículos.

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Según fuentes policiales, el allanamiento permitió identificar una Volkswagen Suran gris con pedido de secuestro activo desde el 9 de mayo, tras una denuncia por hurto radicada en la jurisdicción de La Unión. El vehículo presentaba faltantes en su sistema mecánico, lo que refuerza la hipótesis de que habría sido desmantelado parcialmente en el lugar.

El segundo vehículo encontrado, un Ford Ka negro, figuraba en los registros informáticos como “robado”. Los investigadores procuran determinar si existe una denuncia formal en torno a este automóvil o si podría tratarse de una maniobra para cobrar el seguro y luego vender las autopartes.

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Durante la revisión del predio, la Policía halló diversas piezas de origen desconocido. El responsable del taller, identificado como F.T.P., de 23 años, fue detenido en el acto. Se le imputan los delitos de encubrimiento, infracción a la Ley 25.761 —que regula el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC)— y a la Ley 13.081, además de hurto automotor en grado de encubrimiento.

La Policía informó que F.T.P. deberá ser trasladado hoy a primera hora a sede judicial para prestar declaración indagatoria.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires busca con estos operativos, prevenir delitos vinculados con el robo y desguace de automotores en la región

La instrucción de la causa, a cargo de la UFI N° 15 de La Plata, continuará con peritajes sobre los vehículos y autopartes incautadas, así como la revisión de registros de posibles compras y ventas realizadas desde el taller.

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Los efectivos que participaron en el operativo informaron que la procedencia de las autopartes halladas será determinada a través de peritajes y cruces con bases de datos de vehículos denunciados como robados. Parte de la investigación se centra en identificar si las piezas eran comercializadas en el mismo taller o si existían canales externos de distribución.

La causa involucra infracciones a la Ley 25.761, que establece la obligatoriedad de inscripción en el RUDAC para todos los comercios dedicados al desguace, compraventa o almacenamiento de autopartes y vehículos fuera de uso. Las penas previstas por el incumplimiento pueden incluir multas, inhabilitaciones y penas privativas de libertad, dependiendo del grado de responsabilidad y la magnitud de la maniobra detectada.

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