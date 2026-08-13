Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Clausuraron un taller mecánico en La Plata que investigan si funcionaba como desarmadero

Un operativo policial en un comercio sin habilitación de Melchor Romero permitió encontrar dos vehículos con pedido de secuestro y autopartes de origen incierto. También creen que pudo existir alguna maniobra irregular con el cobro del seguro

Tres automóviles bajo un techo de chapa sostenido por postes de madera. Uno es negro, dos blancos; uno de los blancos es un taxi con el capó abierto
Un taller mecánico clausurado en Melchor Romero, La Plata, alberga vehículos robados y autopartes (El Día)
Guardar

Un operativo de control realizado en Melchor Romero, partido de La Plata, terminó con la detención de un joven de 23 años y la clausura de un taller mecánico, tras el hallazgo de vehículos robados y autopartes de dudosa procedencia.

El procedimiento, ejecutado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, formó parte de una serie de inspecciones destinadas a prevenir delitos vinculados con el robo y desguace de automotores en la región.

PUBLICIDAD

La intervención policial se desarrolló en un establecimiento ubicado en la calle 178, entre 42 y 43, que funcionaba sin razón social ni habilitación comercial. Durante la inspección, los efectivos detectaron dos automóviles con pedidos de secuestro y una variedad de piezas cuya procedencia legal no pudo ser acreditada por el responsable del lugar.

Según lo informado por el portal del diario El Día, la investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 15 del Departamento Judicial La Plata, busca ahora esclarecer el origen de las autopartes y determinar posibles conexiones con redes de robo y comercialización ilegal de vehículos.

PUBLICIDAD

Según fuentes policiales, el allanamiento permitió identificar una Volkswagen Suran gris con pedido de secuestro activo desde el 9 de mayo, tras una denuncia por hurto radicada en la jurisdicción de La Unión. El vehículo presentaba faltantes en su sistema mecánico, lo que refuerza la hipótesis de que habría sido desmantelado parcialmente en el lugar.

El segundo vehículo encontrado, un Ford Ka negro, figuraba en los registros informáticos como “robado”. Los investigadores procuran determinar si existe una denuncia formal en torno a este automóvil o si podría tratarse de una maniobra para cobrar el seguro y luego vender las autopartes.

Durante la revisión del predio, la Policía halló diversas piezas de origen desconocido. El responsable del taller, identificado como F.T.P., de 23 años, fue detenido en el acto. Se le imputan los delitos de encubrimiento, infracción a la Ley 25.761 —que regula el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC)— y a la Ley 13.081, además de hurto automotor en grado de encubrimiento.

La Policía informó que F.T.P. deberá ser trasladado hoy a primera hora a sede judicial para prestar declaración indagatoria.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires busca con estos operativos, prevenir delitos vinculados con el robo y desguace de automotores en la región
La Policía de la Provincia de Buenos Aires busca con estos operativos, prevenir delitos vinculados con el robo y desguace de automotores en la región

La instrucción de la causa, a cargo de la UFI N° 15 de La Plata, continuará con peritajes sobre los vehículos y autopartes incautadas, así como la revisión de registros de posibles compras y ventas realizadas desde el taller.

Los efectivos que participaron en el operativo informaron que la procedencia de las autopartes halladas será determinada a través de peritajes y cruces con bases de datos de vehículos denunciados como robados. Parte de la investigación se centra en identificar si las piezas eran comercializadas en el mismo taller o si existían canales externos de distribución.

La causa involucra infracciones a la Ley 25.761, que establece la obligatoriedad de inscripción en el RUDAC para todos los comercios dedicados al desguace, compraventa o almacenamiento de autopartes y vehículos fuera de uso. Las penas previstas por el incumplimiento pueden incluir multas, inhabilitaciones y penas privativas de libertad, dependiendo del grado de responsabilidad y la magnitud de la maniobra detectada.

Temas Relacionados

clausurataller mecánicojovendetenidoautos robadosautopartesLa Plata

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Atraparon a otro joven por el crimen del jubilado en una balacera contra un supermercado chino de Rosario

Con esta detención, la causa acumula siete personas arrestadas, de las cuales cuatro ya fueron imputadas. El ataque ocurrió en mayo y se cobró la vida de Roberto Ferrari, de 81 años, quien estaba sentado afuera del comercio

Atraparon a otro joven por el crimen del jubilado en una balacera contra un supermercado chino de Rosario

Mataron a puñaladas a un hombre en Salta y quedaron detenidos bajo prisión preventiva

Hasta el momento, las autoridades imputaron a tres hombres, de 19, 21 y 26 años, como coautores del hecho

Mataron a puñaladas a un hombre en Salta y quedaron detenidos bajo prisión preventiva

Violó una restricción de acercamiento, agredió a su ex pareja y le rompió el auto en Santa Cruz

El ataque ocurrió durante la madrugada del miércoles. El hombre llegó alterado, insultó a la víctima y comenzó a arrojarle objetos

Violó una restricción de acercamiento, agredió a su ex pareja y le rompió el auto en Santa Cruz

Violenta entradera en Bahía Blanca: golpearon a una jubilada y se llevaron dólares, joyas y armas

El hecho ocurrió en una casa de Córdoba al 300 del barrio Universitario. La Policía busca a los responsables

Violenta entradera en Bahía Blanca: golpearon a una jubilada y se llevaron dólares, joyas y armas

Citaron a 14 personas por la causa contra Facundo Moyano por violencia de género: tres testigos clave declararán hoy

Luego de que el Ministerio Público Fiscal diera a conocer una serie de factores que habrían condicionado el testimonio de Candela Arizaga, se espera que los testimonios contribuyan a determinar las circunstancias en las que todo sucedió

Citaron a 14 personas por la causa contra Facundo Moyano por violencia de género: tres testigos clave declararán hoy

DEPORTES

Lo entrena su mamá, tiene el único rincón femenino del mundo y triunfa en el trap: “Rateka” Sánchez, el campeón que apadrina Chino Maidana

Lo entrena su mamá, tiene el único rincón femenino del mundo y triunfa en el trap: “Rateka” Sánchez, el campeón que apadrina Chino Maidana

Boca Juniors restaurará el histórico cuadro pintado por Benito Quinquela Martín exhibido en el hall de la Bombonera: “Puede valer millones”

Las sentidas palabras del técnico de Inter Miami sobre el regreso de Messi tras la muerte de su padre

“Me da mucha vergüenza”: la brutal autocrítica de Quinteros tras la histórica eliminación de Independiente en la Copa Argentina

Cuatro tenistas argentinos salen a la cancha en el Masters 1000 de Cincinnati: hora, rivales y cómo verlos en vivo

TELESHOW

Paulo Londra lanzó “me asfixia LA CIUDAD” y mostró su lado más íntimo: "Estoy en una etapa muy enamoradiza de mi vida"

Paulo Londra lanzó “me asfixia LA CIUDAD” y mostró su lado más íntimo: "Estoy en una etapa muy enamoradiza de mi vida"

La reacción de Edith Hermida cuando Mario Pergolini le preguntó hace cuánto tiempo no tiene relaciones sexuales

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano después del reingreso de los exjugadores

Las imágenes de Mauro Icardi y la China Suárez que podrían enfurecer a Wanda Nara: “La hinchada firme”

El dolor de Santiago Artemis al recordar a su exnovio, a siete años de su trágica muerte: “Te extraño hoy y siempre”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky advirtió que Ucrania necesita misiles Patriot para sobrevivir durante el invierno y destruir proyectiles rusos

Zelensky advirtió que Ucrania necesita misiles Patriot para sobrevivir durante el invierno y destruir proyectiles rusos

El portavoz militar de los rebeldes hutíes en Yemen infringió las normas de la red social X: su cuenta fue suspendida

Permisos de trabajo para salvadoreños con TPS se extienden hasta el 9 de septiembre de 2026, informa USCIS

El régimen de Ortega y Murillo formalizó nuevas transferencias de bienes estatales al INSS

Deuda interna de El Salvador supera a la externa al cierre de junio de 2026