Crimen y Justicia
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Violó una restricción de acercamiento, agredió a su ex pareja y le rompió el auto en Santa Cruz

El ataque ocurrió durante la madrugada del miércoles. El hombre llegó alterado, insultó a la víctima y comenzó a arrojarle objetos

El hecho ocurrió en el barrio Güemes, de la localidad santacrueña de Las Heras
El hecho ocurrió en el barrio Güemes, de la localidad santacrueña de Las Heras
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Una mujer fue víctima de un violento episodio durante la madrugada del miércoles cuando su ex pareja se presentó en su casa de Las Heras, provincia de Santa Cruz, en estado de alteración, y comenzó a agredirla.

De acuerdo con el reporte de La Opinión Austral, el hecho ocurrió cerca de las 00:50 en una vivienda ubicada en el barrio Güemes. Según el relato de la damnificada, el hombre la insultó estando afuera de la casa y cuando ella salió con la intención de hablar con él, se produjo la agresión física.

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El episodio de violencia de género y desobediencia judicial incluyó empujones y objetos lanzados a la víctima, lo que derivó en una denuncia. Tras dicho episodio se supo que sobre el hombre pesaba una medida de prohibición de acercamiento vigente hasta octubre de este año.

Antes de irse del lugar, el agresor comenzó a golpear el vehículo de la mujer, lo que provocó daños materiales.

La intervención judicial quedó vinculada no solo al ataque denunciado sino también al presunto incumplimiento de una orden previa. La restricción de acercamiento había sido dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia, resolución que se encontraba en plena vigencia al momento del hecho, de acuerdo con lo difundido por La Opinión Austral.

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La causa fue radicada ante el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, que tomó intervención en el expediente. La denuncia quedó encuadrada también bajo la figura de desobediencia judicial, a partir de la existencia de esa medida cautelar previa.

Lo detuvieron por violar una restricción de acercamiento

El joven de 27 años detenido en Añatuya (Fuente: Diario Panorama)
El joven de 27 años detenido en Añatuya (Fuente: Diario Panorama)

En la ciudad de Añatuya, en Santiago del Estero, un joven de 27 años fue detenido luego de que violara una prohibición de acercamiento y agrediera a su ex pareja, en un caso que quedó bajo investigación judicial y motivó nuevas medidas de protección para la víctima, según informó el Diario Panorama.

El episodio ocurrió en una vivienda del barrio Tradición, donde reside una mujer de 31 años con la hija de ambos, de siete meses. Horas antes del hechol, la Justicia había notificado al acusado una medida de exclusión del hogar y una restricción de acercamiento, dispuestas tras un incidente registrado durante la tarde del domingo.

Según la denuncia, durante la madrugada del lunes el joven regresó al domicilio pese a la orden vigente. Primero intentó ingresar por la parte trasera de la casa y, al no conseguirlo, se dirigió hasta una ventana para reclamar que le entregaran sus pertenencias.

La mujer declaró que, cuando intentó cerrar la abertura para impedir el contacto, el hombre la sujetó del cuello, la amenazó y la insultó. A partir de esa situación, se dio aviso a la Policía, que intervino en el lugar.

Personal de la Comisaría Comunitaria de la Mujer y la Familia Nº 4 acudió a la vivienda, redujo al sospechoso y lo trasladó a la dependencia policial. La fiscal de turno de la Circunscripción Judicial Añatuya tomó intervención en el caso, quien dispuso la aprehensión del acusado por el supuesto delito de lesiones leves calificadas por el vínculo.

La funcionaria judicial también ordenó un examen médico para la damnificada y medidas de resguardo. Entre ellas, se resolvió la colocación de un botón antipánico para la mujer, en el marco de las disposiciones de protección adoptadas tras la denuncia.

El expediente también contempla el análisis del incumplimiento de la restricción de acercamiento, una circunstancia que podría agravar la situación procesal del detenido en función de lo que determine la investigación judicial.

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