-Fue un lunes, estaba yendo a trabajar, me llamó mi hija y me dijo: “Mamá, hubo un crimen, ¿es verdad que la mataron a la señora del doctor Macarrón?”. Yo estaba en Pergamino. Llegué y fue todo una conmoción. Lo llamé por teléfono a Macarrón, y le pregunté si era cierto, y él me respondió que “sí, es cierto, estoy volviendo”. El llamado fue a modo de preguntarle si era verdad, y darle mis condolencias. Fue conmocionante, no recuerdo cómo lo noté a Macarrón, si estaba triste o no. Sólo recuerdo que me dijo que estaba volviendo, pero no sé de dónde, no sabía dónde él se había ido. No recuerdo haberlo visto después de esa llamada.