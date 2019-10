- Concluida la investigación, el señor Fiscal de Instrucción me atribuye solo a mi haber contratado una/s persona/s para dar muerte a mi esposa por precio o promesa remuneratoria. Como lo he destacado supra en la acusación el señor Fiscal suprimió la expresión “…la cual a la fecha no ha sido establecida con exactitud…”. Una vez más la acusación resulta carente de claridad, precisión y circunstanciación. Una y otra vez leí la intimación y la acusación para tratar de saber y, sobre todo, entender, si la expresión “…la cual a la fecha no ha sido establecida con exactitud…” -como lo dije precedentemente, contenida en la intimación y suprimida en la acusación- se refería a que al tiempo de la intimación no se había establecido “con exactitud” si habríamos “…contratado una/s persona/s -sicario/s- para darle muerte…” a Nora o, en cambio, aludía a que al tiempo de la intimación no se había establecido “con exactitud” que el obrar de la/s persona/s contratadas para darle a muerte a Nora era “…probablemente a cambio de un pago o promesa remuneratoria…”.