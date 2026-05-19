Crimen y Justicia

Se fugó de prisión en San Juan durante una salida transitoria y lo encontraron por unos auriculares que robó en Villa Crespo

El delincuente, identificado como Sergio Gerardo Jofre (34), está acusado de robar pertenencias del interior de un auto. Cómo fue el operativo que lo detuvo en un conventillo

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Incumplió el régimen de salidas transitorias, tenía pedido de captura y cayó por unos auriculares robados

Un delincuente de 34 años que tenía pedido de captura vigente de la provincia de San Juan y que se encontraba prófugo tras incumplir el régimen de salidas transitorias fue detenido días atrás en el barrio porteño de Chacarita, donde fue hallado en una casa tipo conventillo tras robar pertenencias del interior de autos estacionados en Villa Crespo.

La particularidad de la aprehensión, según confiaron fuentes policiales a Infobae, radica en la manera que los agentes de la Policía de la Ciudad lograron dar con el sospechoso, identificado como Sergio Gerardo Jofre, de 34 años: nunca reparó que los auriculares que había sustraído de uno de los vehículos tenía el sistema de geolocalización, y eso fue clave para capturar al evadido.

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El operativo se realizó el sábado 2 de mayo en una vivienda ubicada sobre Humboldt al 1100, tras la denuncia de una víctima que había sufrido el robo de sus pertenencias del interior de su automóvil, estacionado sobre la calle Fitz Roy al 900. La denuncia, presentada el día anterior, detalló que tras romper el vidrio del vehículo, los delincuentes sustrajeron varios objetos, entre ellos unos auriculares cuya señal de localización que fue clave en la investigación.

Por orden de la Justicia, personal de la Policía porteña allanó el domicilio señalado por el sistema de rastreo. Los agentes identificaron que se trataba de una casa tipo conventillo y localizaron la habitación donde vivía el sospechoso.

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Incumplió el régimen de salidas transitorias, tenía pedido de captura y cayó por unos auriculares robados
Los ocho soportes para bandejas giradiscos que le secuestraron a Jofre en su escondite.

El ingreso al asentamiento fue posible gracias a la asistencia de una vecina, agente de la PFA, quien se encontró con sus colegas cuando salía de su vivienda y franqueó el acceso al domicilio.

Al recorrer el lugar y determinar que funcionaba como propiedad horizontal, los uniformados identificaron a la habitación N° 1 como el posible escondite de Jofre. Una vez dentro de la misma, secuestraron un auricular blanco con su cuna cargadora, ocho soportes para bandejas giradiscos y una campera de cuero marrón, objetos que pertenecían a la víctima.

Durante la requisa, los oficiales encontraron también un bolso negro con un sello a nombre de una odontóloga y nueve puntas de torno odontológico. Tras comunicarse con la profesional, las autoridades confirmaron que la mujer también había sido víctima de un robo de herramientas de trabajo ese mismo viernes, en circunstancias similares y en la misma cuadra que el denunciante.

Incumplió el régimen de salidas transitorias, tenía pedido de captura y cayó por unos auriculares robados
Las herramientas de odontología que el delincuente había sustraído de otro vehículo estacionado en Villa Crespo.

La verificación de antecedentes permitió constatar que Jofre presentaba un pedido de captura vigente a solicitud del Juzgado de Ejecución Penal de San Juan, luego de haberse fugado de la cárcel durante una salida transitoria. El hombre no había regresado a la prisión y se encontraba prófugo de la justicia, lo que agravó su situación legal.

La intervención judicial estuvo a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, encabezado por la jueza Yamile Susana Bernan, con la colaboración de la Secretaría N° 125 de la Dra. Sáenz Samaniego. Se dispuso el secuestro de todos los elementos hallados y la detención del sospechoso, quien quedó a disposición de la justicia.

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