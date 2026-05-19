Crimen y Justicia

Choque en la General Paz: escapó tras impactar a un auto y volvió a chocar contra otros tres en una estación de servicio

El conductor que protagonizó el episodio fue ingresado al Hospital Pirovano

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El conductor se negó a realizar el test de alcoholemia

Una violenta seguidilla de choques se registró durante la madrugada de este martes sobre la avenida General Paz, cuando un conductor que venía de protagonizar un accidente en Vicente López volvió a chocar dentro de una estación de servicio y terminó herido.

El episodio ocurrió cerca de las 4:20, en la intersección de la General Paz y De los Constituyentes, a la altura del barrio porteño de Saavedra y mano al Riachuelo.

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Allí, dentro de una estación de servicio Shell, un Ford Focus blanco impactó contra tres vehículos que se encontraban estacionados: otros dos autos del mismo modelo y una camioneta RAM.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Comisaría Vecinal 12 A de la Policía de la Ciudad, quienes constataron que momentos antes el mismo conductor ya había protagonizado un choque a la altura de la cancha de Platense, en Vicente López. No se detuvo en ningún momento.

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Dos vehículos chocados, uno blanco con el capó dañado y otro oscuro, en el área de surtidores de una estación de servicio Shell V-Power de noche
El conductor se negó a realizarse el test de alcoholemia (Captura de video)

El joven, de 25 años, presentaba lesiones en el rostro. Fue asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladado al Hospital Pirovano con traumatismos múltiples y un corte en la cara.

En la causa intervino la UFLA Norte, a cargo del fiscal Federico Brandini, quien ordenó realizarle el test de alcoholemia al conductor involucrado. Sin embargo, el joven se negó a realizar la prueba al asegurar que no podía soplar debido a la lesión que tenía en la boca, por lo que primero fue derivado al hospital en primer lugar.

Fuentes policiales confirmaron que el conductor es oriundo de Caseros y no presenta licencia de conducir.

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