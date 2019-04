-Yo no soy un justiciero. Ni un vengador. Soy un médico. Pero depende de la circunstancia. Si una persona me apunta desde una distancia prudencial, le diría: "¿Qué es lo que querés? Llevate todo". El instinto es salvar la vida. No fue premeditado ni un plan. Yo después de disparar quedé temblando, pero no tuve registro de esto. Me enteré a través del mismo testigo. Mi vida cambió. Lloré cientos de veces. Mi familia me respaldó. Estoy muy medicado. ¿Sabe lo que es ver a uno de mis hijos llorando en un rincón para que yo no lo vea? También sé que la madre del chico que maté llora porque perdió un hijo.