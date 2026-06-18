El ‘roble de Robin Hood’ ha muerto después de meses de sequía: el árbol milenario protagonista del bosque de Nottingham

Después de siglos ha muerto el Roble Mayor de Robin Hood (AP Foto/Simon Dawson, archivo)

En el corazón del bosque de Sherwood, un símbolo de la leyenda y el tiempo acaba de despedirse: el famoso Roble Mayor de Robin Hood, declarado muerto tras su primera primavera sin hojas. Durante siglos, este árbol fue refugio en la imaginación colectiva, centro de historias y destino de peregrinaje para millones de visitantes.

El Roble Mayor, con hasta 1.200 años de historia, no solo formó parte del paisaje de Nottinghamshire, sino que fue protagonista de episodios que van desde la conquista normanda hasta la Revolución Industrial. La organización benéfica Woodland Trust lo inscribió como el primer ejemplar en su inventario de árboles antiguos, y en 2014 fue reconocido como Árbol del Año en el Reino Unido.

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Hoy, el árbol que alguna vez protegió a Robin Hood sucumbe ante otros factores: la compactación extrema del suelo causada por millones de visitantes, las olas de calor y las sequías recientes. A pesar de estar muerto, el Roble Mayor sigue siendo epicentro de la memoria colectiva y la biodiversidad. Para los viajeros, su visita es una lección de historia, un lugar donde la leyenda y el paisaje se funden en una experiencia única.

Historia y declive del Roble Mayor

Desde la época de los normandos, el árbol creció mientras otros de su especie servían para construir techos, barcos o alimentar hornos industriales. El interés turístico por el Roble Mayor aumentó después de que el mayor Hayman Rooke lo mencionara en un libro en 1790, lo que atrajo a miles y luego millones de personas a Sherwood. Las visitas, junto a las olas de calor y las sequías, compactaron el suelo hasta la dureza del hormigón, limitando la absorción de agua y nutrientes por las raíces.

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A principios del siglo XX, se instalaron soportes para sostener las ramas principales. Aunque bienintencionadas, estas intervenciones humanas y la presión constante del turismo contribuyeron a su deterioro. El área fue vallada en la década de 1970 para evitar daños mayores, restringiendo el acceso directo al tronco hueco que antes era objeto de escaladas y fotografías.

La RSPB Sherwood Forest, responsable de la gestión del bosque, confirmó que la falta de brotes en la última primavera marcó el final del ciclo vital del árbol. Hollie Drake, jefa de la reserva, describió la noticia en ITV News como “desgarradora”, pero subrayó que “el Roble Mayor tendrá un legado perdurable, ante todo porque está intrínsecamente ligado a Robin Hood y al Bosque de Sherwood”.

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El legado y la experiencia para el viajero

A pesar de su muerte, el Roble Mayor sigue siendo un destino fundamental para los aficionados a la historia y la naturaleza. Su presencia en el bosque recuerda la importancia de proteger los árboles antiguos, que ofrecen hábitat a una gran diversidad de especies y enriquecen el patrimonio cultural. Bellotas y esquejes han sido cultivados y plantados en diferentes lugares del mundo, asegurando que la esencia genética y simbólica del Roble Mayor continúe.

El bosque de Sherwood sigue teniendo turismo. (Wikimedia Commons)

Quienes recorren el bosque de Sherwood pueden contemplar desde la distancia el esqueleto del árbol, rodeado de vallas y soportes, e imaginar la vida que albergó y las leyendas que inspiró. La visita es también un punto de partida para rutas y actividades que exploran la relación entre los seres humanos y la naturaleza a lo largo de los siglos.

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El vínculo del Roble Mayor con Robin Hood mantiene viva la atracción turística del bosque, integrando historia, biodiversidad y cultura popular. Para muchos, la experiencia de conocer el lugar es una invitación a reflexionar sobre la necesidad de proteger los elementos más antiguos y emblemáticos del paisaje nacional, asegurando que su legado perdure para las generaciones futuras.