"Pido disculpas por este momento en el que hay un muerto pero a este muerto no lo busqué. Me parece increíble estar en esta circunstancia. Estoy destruido, mi familia está destruida. Sé que hay una persona muerta y me causa dolor, porque mi vocación siempre fue velar porque hubiera vida", dijo el médico, casi tres años después de haber descargado cuatro tiros de una Bersa 9 milímetros sobre un ladrón que hoy no puede contar su parte de la historia.