Alias Javi cayó en el edificio EÓN de Bogotá: así se escondía el presunto heredero criminal de Los Choneros y hermano de alias Fito

El señalado cabecilla de los Choneros fue sacado bajo custodia tras un operativo a la medianoche del martes 16 de junio, luego de casi un mes en un alquiler de corta estancia - crédito Policía Nacional

La captura de alias Javi en Bogotá dentro del edificio EÓN dejó al descubierto cómo se ocultaba Ronald Javier Macías Villamar, señalado como cabecilla de Los Choneros y hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

Llevaba casi un mes hospedado en un apartamento de alquiler de corta estancia cuando lo sacaron del lugar bajo custodia tras un operativo ejecutado a la medianoche del martes 16 de junio. Alias Javi se alojaba en un apartamento del piso 23 de la torre H, en el barrio Las Américas, en el centro occidente de Bogotá, según informó El Tiempo.

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Compraba víveres en comercios de la primera planta, se movía en un carro discreto y ocupaba un inmueble sin lujos en un complejo que ofrece arriendos mensuales de entre $6-7 millones.

Vecinos dijeron al mencionado medio que miembros de inteligencia de la Policía colombiana y de al menos otra fuerza que no identificaron subieron hasta el piso 23 para ejecutar la orden de captura.

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El seguimiento se intensificó tras el envío del líder a territorio estadounidense el 20 de julio de 2025, con apoyo de agencias federales, y terminó con la ubicación de Ronald Javier Macías Villamar en Bogotá - crédito Captura de pantalla Google Maps

Al detenido lo sacaron en medio de numerosos uniformados, con casco y chaleco blindado. Según el periódico, fuentes en Quito señalaron que Macías Villamar heredó la estructura y el poder criminal de su hermano, extraditado a Estados Unidos el 20 de julio de 2025. Además, tras esa extradición, las autoridades desplegaron un operativo para seguir y ubicar a sus familiares con apoyo de agencias federales.

Cómo se ocultaba en el edificio EÓN de Bogotá

El edificio EÓN está en Las Américas, a pocos pasos de Corferias y casi al lado de la embajada de Estados Unidos.

En la primera planta funcionan servicios de belleza, odontología y supermercados de barrio. Según el diario, allí compraban víveres con frecuencia. El apartamento donde estaba alias Javi no tenía lujos. Las autoridades verifican si dos mujeres lo visitaban con frecuencia.

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Otra de las pistas sobre su rutina apunta a un hombre joven que lo acompañaba. Según El Tiempo, ese hombre se despidió de él cuando lo capturaron.

Los controles del edificio y la identidad con la que ingresó

María Fernanda Ramírez, directora jurídica de la constructora del edificio EÓN, dijo al medio citado que allí exigen identificación plena y solicitan antecedentes penales a los huéspedes. Aun así, admitió que no tenían registro de los ingresos o salidas del ecuatoriano.

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“Desconocemos cómo evadía los controles. Eso le corresponde esclarecer a la Fiscalía y órganos pertinentes”, afirmó Ramírez al medio mencionado.

También indicó que el apartamento se alquiló por medio de una agencia de turismo y de la propietaria. Héctor Villanueva, representante legal de Vigilancia y Seguridad Avanzada Ltda., sostuvo ante El Tiempo que la empresa no tiene facultad para verificar antecedentes.

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“Es un proceso con reserva, pero nosotros no tenemos facultad para verificar antecedentes, eso le corresponde al propietario del inmueble, y es quien autoriza el ingreso de las personas”, declaró.

Villanueva añadió que el operativo para capturarlo se gestionaba desde días atrás. También dijo que la empresa controla las cámaras, que graban las 24 horas, pero se reservó el nombre con el que el huésped ingresaba al edificio.

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La búsqueda de alias Javi y su envío a Ecuador

La pesquisa estableció que alias Javi se desplazó a Colombia desde al menos mediados de octubre de 2025. Organismos de inteligencia lo ubicaron en Bogotá hace un par de semanas, según El Tiempo.

John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, dijo que recurrieron a una notificación roja de Interpol para capturarlo, ante una supuesta negativa de Colombia de entregarlo.

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Esa afirmación quedó atribuida por El Tiempo al funcionario ecuatoriano. Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, respondió con un mensaje de respaldo a la actuación de su país. “No hay refugio para criminales”, declaró, tras recordar capturas recientes de cabecillas de la mafia ecuatoriana y de estructuras como Los Lobos.

Alias Javi será enviado a Ecuador en las próximas horas en un avión de la Policía colombiana. Según Reimberg, se movía en territorio colombiano con una identidad distinta respaldada por documentos colombianos legítimos.

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