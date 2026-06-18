BCRP pone en circulación nueva moneda de 1 sol, alusiva a la cultura Recuay: Los detalles

Una flamante moneda de un sol es puesta en circulación por el BCRP. Como se recuerda, el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú —en uso de las facultades que le son atribuidas en los artículos 42, 43 y 44 de su Ley Orgánica— ha dispuesto la emisión de una Serie Numismática denominada “Cerámica Precolombina Peruana”, que tiene por finalidad difundir, a través de un medio de pago de uso masivo, el valioso patrimonio cultural de nuestro país, así como incentivar la cultura numismática.
Dentro de esta serie ya habían sacado cuatro piezas y ahora la quinta será puesta en circulación, a partir de hoy 18 de junio de 2026. Esta moneda es alusiva a la cultura Recuay. Las características de la moneda se detallan a continuación:
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- Denominación: S/ 1,00
- Aleación: Alpaca
- Peso: 7,32g
- Diámetro: 25,50mm
- Canto: Estriado
- Año de acuñación: 2026
- Anverso: Escudo de Armas
- Reverso: Imagen de ceramio alusivo a la cultura Recuay
- Emisión: 10 millones de unidades.
Así sería la moneda
¿Cómo se ve la moneda? En el anverso, en la parte central, se observa el Escudo de Armas del Perú rodeado de la leyenda “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y un polígono inscrito de ocho lados que forma el filete de la moneda.
En el reverso, se observa al centro, la imagen de un ceramio, una botella en forma de mujer vestida con una rica indumentaria y decoración que indican su alto estatus y posición en la nobleza indígena.
Ahí, en la parte superior se encuentra la frase “CULTURA RECUAY” y en la zona inferior la denominación en número y el nombre de la unidad monetaria. También se aprecia a la derecha, un diseño geométrico de líneas verticales y la marca de la Casa Nacional de Moneda y al lado izquierdo, la frase “CERÁMICA PRECOLOMBINA”.
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