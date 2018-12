El relato continúa: "En ese momento, Nakayama intentó directamente abusar sexualmente de mí, con violencia y fingiendo una supuesta ebriedad. Al resistirme visiblemente angustiada corriéndolo a pesar de la violencia que ejercía sobre mí, inmediatamente recobró la compostura y me dijo que se iba. Luego me dijo que no le cuenta a nadie, me repitió varias veces que no había pasado nada y que me calle la boca".