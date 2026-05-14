México

Joven busca refugio tras ataque, pero es asesinado en la entrada de su casa en Culiacán

La víctima intentó escapar hacia el interior, pero fue alcanzada por los disparos y perdió la vida en el umbral de la vivienda

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Una calle urbana de Irapuato, Guanajuato, de noche, acordonada con cinta amarilla de policía. Patrullas con luces rojas y azules y conos naranjas son visibles.
Una calle de un barrio popular en Irapuato, Guanajuato, está acordonada con cinta policial y conos naranjas, mientras patrullas iluminan la escena con sus luces intermitentes en la oscuridad de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un joven de 28 años perdió la vida la noche de ayer en la colonia El Mirador, al norte de Culiacán, tras recibir varios disparos frente a su propia casa. La víctima intentó refugiarse en el interior del inmueble, pero los proyectiles la alcanzaron antes de que pudiera cerrar la puerta.

Según los primeros reportes, Octavio Adrián residía en la calle Mar de Cortés, entre Géminis y Cáncer. Al momento del ataque, se encontraba en un Nissan Versa color arena, estacionado frente a un expendio de cerveza, cuando sujetos armados llegaron y dispararon con armas largas.

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A raíz de los hechos, familiares del joven dieron aviso al número de emergencias 911 tras escuchar los disparos. La llamada movilizó a elementos de la Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano y la Policía Municipal, quienes confirmaron los hechos en el sitio.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio y confirmaron el fallecimiento de la víctima. Posteriormente, las autoridades acordonaron la zona con cinta amarilla para preservar la escena.

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Dos policías de espaldas observan una calle oscura de la Ciudad de México, acordonada con cinta amarilla, con una patrulla policial y sus luces encendidas.
Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial efectuó los trabajos de campo en el sitio. Al mismo tiempo, peritos de la Fiscalía General del Estado recolectaron casquillos de arma de grueso calibre encontrados en la vía pública como parte de la investigación.

El Nissan Versa, asegurado por la Fiscalía

El automóvil en el que se encontraba la víctima presentó múltiples impactos de bala. Por esa razón, las autoridades investigadoras ordenaron su remolque a la pensión de la Fiscalía General del Estado (FGE) para su resguardo.

El cuerpo de Octavio Adrián fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley. Una vez concluido el procedimiento legal, los restos podrán ser reclamados por los familiares ante el Ministerio Público.

Segundo ataque en la misma jornada

Horas antes, en la colonia Felipe Ángeles, otro hombre resultó gravemente herido en un ataque similar registrado alrededor de las 7:00 de la tarde. La agresión ocurrió sobre la calle José Natividad Macías esquina con Manuel Gutiérrez Nájera, frente a una marisquería del sector.

Cinta amarilla 'Escena del Crimen No Pase' en diagonal. Marcadores de evidencia numerados y círculos blancos delinean casquillos sobre asfalto oscuro.
Cinta amarilla con la leyenda 'Escena del Crimen No Pase' demarca un área con marcadores numéricos de evidencia y casquillos esparcidos en el asfalto oscuro, indicando una investigación en curso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima recibió al menos cuatro impactos de arma de fuego y fue trasladada de inmediato a un hospital. Quedó internada bajo observación médica en estado grave.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acordonaron la zona tras el ataque. Personal de la Fiscalía llevó a cabo las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos.

Ambos ataques se sumaron a la escalada de violencia registrada ese miércoles en la capital sinaloense. Las autoridades no informaron sobre detenidos en ninguno de los dos casos.

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