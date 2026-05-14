México

¿Dónde comprar la canasta básica más barata? Profeco revela los supermercados con mejores precios

Soriana y Centrales de Abastos entre las más económicas

Guardar
Google icon
Ilustración acuarela de un hombre en un podio con la bandera de México, señalando una pantalla con una tabla comparativa de precios de la canasta básica en supermercados.
Iván Escalante recomendó a los consumidores buscar los identificadores PACIC en los estantes de autoservicios para localizar fácilmente los productos incluidos en la canasta básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer los mejores supermercados para comprar la canasta básica a un precio accesible para todos los mexicanos.

Durante la sección “¿Quién es quién en los precios?" presentada en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que la canasta básica está compuesta por 24 productos esenciales y el objetivo es que su precio total no supere los 910 pesos.

PUBLICIDAD

Estos son los mejores precios de la canasta básica y dónde comprarlos

Los mercados más baratos varían de acuerdo al producto que se busque, sin embargo, los que Profeco analizó fueron: La Comer, Chedrahui, Soriana, Centrales de Abastos, Aurrera y Walmart.

De acuerdo a la lista presentada por la autoridad del consumidor, estos son los precios más baratos y más caros en los distintos supermercados analizados.

PUBLICIDAD

Arroz

  • Más barato: Soriana ($15.78)
  • Más caro: Walmart ($19.03)

Carne de cerdo

  • Más barato: La Comer ($66.50)
  • Más caro: Walmart ($126.65)

Carne de pollo

  • Más barato: Superama ($35.83)
  • Más caro: Centrales de Abasto ($45.46)

Frijol

  • Más barato: Centrales de Abasto ($17.10)
  • Más caro: Chedraui y Walmart ($25.04 y $24.84)

Huevo

  • Más barato: Centrales de Abasto ($31.97)
  • Más caro: Walmart ($49.82)

Limón

  • Más barato: Centrales de Abasto ($31.75)
  • Más caro: Walmart ($44.40)

Plátano

  • Más barato: Chedraui ($16.62)
  • Más caro: La Comer ($25.19)

Iván Escalante informó que Profeco trabaja en conjunto con cadenas de autoservicio como Soriana, Chedraui y La Comer para colocar identificadores especiales en los estantes de los supermercados, facilitando así que los usuarios localicen los productos incluidos en el paquete contra la inflación y la carestía. “Ya estamos en Soriana, Chedraui y la COMER colocando estos identificadores en cada producto”, indicó.

¿Dónde es más barato?

De acuerdo a los precios presentados por Profeco, las Centrales de Abastos presenta los precios más bajos en productos clave de la canasta básica, como frijol, huevo y limón. Estos alimentos muestran una diferencia significativa frente a otras cadenas comerciales, lo que posiciona a este mercado como una opción económica para los consumidores que buscan ahorrar en insumos esenciales.

Walmart y Superama se mantienen entre las opciones más caras en casi todos los productos analizados. La carne de cerdo y el huevo son los casos más notorios, ya que ambos supermercados reportan los precios más altos en estas categorías, lo que puede impactar el gasto familiar si se eligen estos puntos de venta para abastecerse.

Soriana, por su parte, ofrece el precio más bajo en arroz, lo que puede ser relevante para los hogares que priorizan este grano en su alimentación diaria. Por otro lado, Chedraui resalta al registrar el precio más barato para el plátano, una de las frutas de consumo cotidiano en la dieta mexicana.

Consejos para el consumidor

Al final su participación, Iván Escalante recomendó a los consumidores buscar los identificadores PACIC en los estantes de autoservicios para localizar fácilmente los productos incluidos en la canasta básica.

Además, aconsejó comparar precios en mercados públicos y centrales de abasto, donde se pueden encontrar opciones más económicas para varios productos.

Profeco puso a disposición de la ciudadanía sus redes sociales, página de internet y el número del consumidor para resolver dudas y facilitar la comparación de precios antes de comprar.

Temas Relacionados

ProfecoIván EscalanteLa Mañaneracanasta básicaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A un año del doble homicidio de los colaboradores de Clara Brugada: lo que se sabe y lo que falta por resolver

El ataque fue planeado: los funcionarios fueron vigilados durante días previos y un primer intento falló el 14 de mayo

A un año del doble homicidio de los colaboradores de Clara Brugada: lo que se sabe y lo que falta por resolver

Chivas vs Cruz Azul: qué necesitan celestes y rojiblancos para avanzar a la Final del Clausura 2026

Ambos equipos buscarán su pase a la gran final del futbol mexicano el próximo sábado 16 de mayo en el Estadio Akron

Chivas vs Cruz Azul: qué necesitan celestes y rojiblancos para avanzar a la Final del Clausura 2026

Liberan boletos de último minuto para el concierto de J Balvin en el Palacio de los Deportes: fecha y hora

El cantante colombiano llega a la capital mexicana con una serie de shows que buscan acercarlo a sus fans

Liberan boletos de último minuto para el concierto de J Balvin en el Palacio de los Deportes: fecha y hora

Marina asegura más de 10 paquetes de presunta cocaína que flotaban en el mar cerca de Huatulco

Los elementos navales realizaban labores de vigilancia en el Pacífico mexicano cuando hallaron los bultos con droga

Marina asegura más de 10 paquetes de presunta cocaína que flotaban en el mar cerca de Huatulco

Kate del Castillo da detalles de su papel como narcotraficante, pero se burlan de ella por hablar como española

La actriz regresa este 2026 a la pantalla como Teresa Mendoza en la cuarta temporada de La Reina del Sur

Kate del Castillo da detalles de su papel como narcotraficante, pero se burlan de ella por hablar como española
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina asegura más de 10 paquetes de presunta cocaína que flotaban en el mar cerca de Huatulco

Marina asegura más de 10 paquetes de presunta cocaína que flotaban en el mar cerca de Huatulco

Quién es “El Checo”, presunto operador del CJNG capturado tras persecución armada en Baja California

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de mayo: ¿quién es “El Checo”?, perfil del presunto jefe regional del CJNG detenido en Baja California

El imperio de “El Chapo” Guzmán se acerca a su fin, pero la violencia en Sinaloa se recrudece

“Queremos un juicio justo”: así fue el día que Sinaloa marchó por la liberación de ‘El Chapo’ Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Liberan boletos de último minuto para el concierto de J Balvin en el Palacio de los Deportes: fecha y hora

Liberan boletos de último minuto para el concierto de J Balvin en el Palacio de los Deportes: fecha y hora

Kate del Castillo da detalles de su papel como narcotraficante, pero se burlan de ella por hablar como española

Lolita Cortés estalla por críticas a influencers que quieren ser actores: lanza polémico dardo por el caso de Aarón Mercury

Celia Lora sale en defensa de Vadhir Derbez tras denuncia por abuso sexual: “Le escribí para apoyarlo”

Alicia Villarreal dice que no necesita permiso de Arturo Carmona para casarse con Cibad Hernández

DEPORTES

Chivas vs Cruz Azul: qué necesitan celestes y rojiblancos para avanzar a la Final del Clausura 2026

Chivas vs Cruz Azul: qué necesitan celestes y rojiblancos para avanzar a la Final del Clausura 2026

México arranca participación en la Copa del Mundo de Clavados de Altura 2026 en Fort Lauderdale

Último Dragón cumple 39 años de carrera: el japonés que encontró la gloria en México

La NFL y el CMLL se unen: Soberano Jr. y Máscara Dorada protagonizan el regreso del Mexico City Game 2026

La contundente respuesta de Canelo Álvarez a Jake Paul tras recibir millonaria propuesta para pelear