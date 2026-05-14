¿Dónde comprar la canasta básica más barata? Profeco revela los supermercados con mejores precios

Iván Escalante recomendó a los consumidores buscar los identificadores PACIC en los estantes de autoservicios para localizar fácilmente los productos incluidos en la canasta básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer los mejores supermercados para comprar la canasta básica a un precio accesible para todos los mexicanos.

Durante la sección “¿Quién es quién en los precios?" presentada en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que la canasta básica está compuesta por 24 productos esenciales y el objetivo es que su precio total no supere los 910 pesos.

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Estos son los mejores precios de la canasta básica y dónde comprarlos

Los mercados más baratos varían de acuerdo al producto que se busque, sin embargo, los que Profeco analizó fueron: La Comer, Chedrahui, Soriana, Centrales de Abastos, Aurrera y Walmart.

De acuerdo a la lista presentada por la autoridad del consumidor, estos son los precios más baratos y más caros en los distintos supermercados analizados.

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Arroz

Más barato: Soriana ($15.78)

Más caro: Walmart ($19.03)

Carne de cerdo

Más barato: La Comer ($66.50)

Más caro: Walmart ($126.65)

Carne de pollo

Más barato: Superama ($35.83)

Más caro: Centrales de Abasto ($45.46)

Frijol

Más barato: Centrales de Abasto ($17.10)

Más caro: Chedraui y Walmart ($25.04 y $24.84)

Huevo

Más barato: Centrales de Abasto ($31.97)

Más caro: Walmart ($49.82)

Limón

Más barato: Centrales de Abasto ($31.75)

Más caro: Walmart ($44.40)

Plátano

Más barato: Chedraui ($16.62)

Más caro: La Comer ($25.19)

Iván Escalante informó que Profeco trabaja en conjunto con cadenas de autoservicio como Soriana, Chedraui y La Comer para colocar identificadores especiales en los estantes de los supermercados, facilitando así que los usuarios localicen los productos incluidos en el paquete contra la inflación y la carestía. “Ya estamos en Soriana, Chedraui y la COMER colocando estos identificadores en cada producto”, indicó.

¿Dónde es más barato?

De acuerdo a los precios presentados por Profeco, las Centrales de Abastos presenta los precios más bajos en productos clave de la canasta básica, como frijol, huevo y limón. Estos alimentos muestran una diferencia significativa frente a otras cadenas comerciales, lo que posiciona a este mercado como una opción económica para los consumidores que buscan ahorrar en insumos esenciales.

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Walmart y Superama se mantienen entre las opciones más caras en casi todos los productos analizados. La carne de cerdo y el huevo son los casos más notorios, ya que ambos supermercados reportan los precios más altos en estas categorías, lo que puede impactar el gasto familiar si se eligen estos puntos de venta para abastecerse.

Soriana, por su parte, ofrece el precio más bajo en arroz, lo que puede ser relevante para los hogares que priorizan este grano en su alimentación diaria. Por otro lado, Chedraui resalta al registrar el precio más barato para el plátano, una de las frutas de consumo cotidiano en la dieta mexicana.

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Consejos para el consumidor

Al final su participación, Iván Escalante recomendó a los consumidores buscar los identificadores PACIC en los estantes de autoservicios para localizar fácilmente los productos incluidos en la canasta básica.

Además, aconsejó comparar precios en mercados públicos y centrales de abasto, donde se pueden encontrar opciones más económicas para varios productos.

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Profeco puso a disposición de la ciudadanía sus redes sociales, página de internet y el número del consumidor para resolver dudas y facilitar la comparación de precios antes de comprar.