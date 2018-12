Cuando se cruza la puerta de doble hoja del templo del culto budista The Nichiren Shoshu que da sobre avenida Carabobo en Flores, lo primero que llama la atención es el silencio. Hay gente, hay movimiento, pero no hay ruido. Algunos fieles apilan sillas, otros lustran el piso, dos en una mesa ordenan frutas. Al fondo se ven la iglesia, el altar. En alguna habitación espera el sacerdote japonés Ryokyu Nakayama, que enfrenta una acusación brutal: haber abusado de Cecilia Caifano, una ex fiel del culto, en un peregrinaje a Japón de julio de 2017, un presunto ataque en un hotel de Tokio, en medio de una borrachera de cerveza Asahi. Califano lo denunció penalmente, notificó del hecho a Migraciones: la causa está radicada en el Juzgado N°12.