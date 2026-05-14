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La reina Margarita de Dinamarca, ingresada de urgencia en el hospital tras sufrir un infarto: máxima preocupación por sus problemas de salud a los 86 años

La madre de Federico X tendrá que permanecer ingresada durante todo el fin de semana para evaluar el alcance del infarto

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Margarita de Dinamarca en una imagen de archivo. (Ritzau Scanpix/John Randeris/via REUTERS)
Margarita de Dinamarca en una imagen de archivo. (Ritzau Scanpix/John Randeris/via REUTERS)

La reina Margarita de Dinamarca ha sido hospitalizada este jueves en el Rigshospitalet tras sufrir un infarto, según ha comunicado la Casa Real danesa. El ingreso se ha producido el mismo día en el que su hijo, el rey Federico X, celebraba el 22º aniversario de boda con la reina Mary, lo que ha quedado a un lado por la preocupación que ha generado la monarca emérita.

La madre del monarca danés, de 86 años, permanecerá ingresada durante todo el fin de semana bajo observación médica. Los facultativos han previsto la realización de exámenes adicionales para evaluar el alcance del infarto. La reina ha mostrado “buen ánimo” a pesar de encontrarse “cansada”, según la información ofrecida por la Casa Real, que ha confirmado que cualquier novedad relevante será comunicada cuando se produzca.

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La angina de pecho, el diagnóstico que ha motivado este ingreso, se manifiesta mediante dolor, presión y sensación de opresión en el pecho, síntomas que aparecen cuando el corazón no recibe suficiente oxígeno debido a problemas en las arterias coronarias. Aunque no siempre deriva en un infarto, constituye una señal de alerta cardíaca y puede irradiar dolor hacia el brazo izquierdo, la espalda, el cuello, la mandíbula o el hombro.

Las últimas apariciones de Margarita de Dinamarca

La anterior vez que se vio en público a la antigua monarca fue el pasado 30 de abril, en Estocolmo, donde acudió a la celebración del 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia. Durante los actos oficiales, Margarita de Dinamarca participó tanto en la misa Te Deum y el almuerzo, como en la cena de gala en el Palacio Real, acompañada por figuras europeas como la reina Sofía y los reyes Felipe y Matilde, además de representantes de otras casas reales. En aquel momento, la reina mostró su habitual vitalidad, conversando animadamente y desplazándose con la ayuda de un bastón, sin manifestar signos externos de debilitamiento.

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Por otra parte, el 18 de abril asistió a la confirmación religiosa de sus nietos gemelos, los príncipes Vincent y Josephine, en un acto al que también acudió el rey Felipe VI, padrino de uno de ellos. A pesar de su actual situación médica, la Casa Real no ha modificado todavía el compromiso que tiene fijado para el 23 de mayo en la agenda de la reina Margarita: estaba previsto que asistiera al reestreno de la obra La Antorcha en el Teatro Tivoli de Copenhague, a las 20:00 horas.

La salud de la reina Margarita de Dinamarca

La situación actual se enmarca en un historial clínico reciente marcado por problemas de salud. Un año antes de su abdicación, en febrero de 2023, la madre de Federico X fue sometida a una operación de espalda que precisó un periodo de rehabilitación. La intervención y las dolencias previas influyeron de manera determinante en la decisión de poner fin a un reinado de 52 años y ceder el trono en enero de 2024, como la propia reina explicó de forma pública.

En sus palabras: “El tiempo pasa y las enfermedades aumentan. Ya no te enfrentas a las mismas cosas que antes. En febrero me sometí a una extensa cirugía de espalda. Todo salió bien gracias al personal sanitario cualificado que me atendió. Por supuesto, la operación también me hizo pensar en el futuro: si había llegado el momento de dejar la responsabilidad a la siguiente generación”.

La familia real atraviesa un momento complejo, marcado tanto por cuestiones médicas como por el relevo generacional reciente. El Palacio de Amalienborg ha puntualizado que la hospitalización de la reina Margarita ha sido de carácter urgente y decidida a primera hora del día, lo que ha provocado la activación inmediata de los protocolos médicos requeridos para proteger la estabilidad de la reina.

La estancia en el Hospital Universitario de Copenhague está prevista como mínimo durante el fin de semana, durante el cual un equipo de especialistas continuará realizando pruebas y ajustando el tratamiento según evolución. El entorno danés ha reaccionado con muestras de apoyo tras la publicación del comunicado oficial, remarcando la preocupación existente en los últimos años en torno al estado de salud de Margarita II.

*En ampliación

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