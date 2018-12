Algunos días más tardes, el joven los reconoció otra vez, aunque en ese momento no supo qué hacer. Casi 24 horas después los vio sentados en un banco de la misma estación. "Me quedé nuevamente petrificado sin saber qué hacer; si gritar, o bajarme del subte y avisarles a los empleados, porque ya desde hace meses que quitaron los policías que habían en las estaciones y vagones, pero al no tener pruebas, y por miedo a represalias de los cacos, no hice nada y me quedé con bronca con esa sensación de impotencia, pero con ansias de encontrarlos nuevamente y escracharlos". Finalmente lo pudo hacer y su imagen hoy se hizo pública.