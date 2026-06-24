¿Cuándo se realizarán los pagos de la Seguridad Social de julio de 2026? Estas son las fechas oficiales

La Seguridad Social en Estados Unidos pagará en julio de 2026 a más de 70 millones de beneficiarios con un cronograma ajustado por el Día de la Independencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 70 millones de beneficiarios en Estados Unidos recibirán los pagos de la Seguridad Social correspondientes a julio de 2026 conforme a un cronograma ajustado por la conmemoración del Día de la Independencia, según la Administración del Seguro Social (SSA). El calendario, publicado por la agencia federal, afecta a jubilados, personas con discapacidad, sobrevivientes y receptores de Supplemental Security Income (SSI), quienes dependen de estos fondos para gastos esenciales.

La SSA detalló en su portal institucional que las fechas de pago varían de acuerdo con el tipo de prestación y la fecha de nacimiento del titular. Ante la coincidencia del feriado nacional con los días habituales de depósito, la agencia federal adelantó ciertos pagos para evitar retrasos, en línea con la normativa vigente. Estas modificaciones buscan garantizar la disponibilidad de fondos pese al cierre de bancos y oficinas públicas durante la celebración nacional.

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El sistema de Seguridad Social funciona bajo un esquema de pagos escalonados desde hace varios años. Esta estructura, según la SSA, facilita la logística bancaria y reduce riesgos de congestión en el sistema financiero, permitiendo que los beneficiarios reciban sus fondos en tiempo y forma. Los ajustes en el calendario oficial de 2026 responden a la necesidad de cumplir con la legislación federal y optimizar la operativa administrativa.

¿Cuándo paga la Seguridad Social en julio de 2026? Fechas oficiales del cronograma SSA

La Administración del Seguro Social publicó en su calendario oficial las siguientes fechas de pago para julio de 2026:

1 de julio: Se realiza el pago para quienes reciben Supplemental Security Income (SSI) .

2 de julio: Se deposita el monto para quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 o perciben SSI y Seguridad Social simultáneamente. Este grupo, que habitualmente cobra el día 3, verá adelantado el pago debido a que el 4 de julio, Día de la Independencia, se observa el viernes 3.

8 de julio: Pago para quienes cumplen años entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

15 de julio: Pago para beneficiarios con cumpleaños entre el 11 y el 20.

22 de julio: Pago para quienes cumplen años entre el 21 y el 31.

31 de julio: Depósito adelantado para SSI correspondiente a agosto, ya que el 1 de agosto cae en fin de semana, de acuerdo con la información publicada por la SSA en ssa.gov/payments/.

Este calendario escalonado responde a la organización interna de la agencia y a la necesidad de adaptar la operativa a los feriados federales.

La SSA adelantó algunos pagos de la Seguridad Social para evitar demoras por el cierre de bancos y oficinas públicas durante el feriado federal. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

¿Por qué se adelantan pagos de la Seguridad Social en julio de 2026?

El motivo principal para adelantar algunos pagos en julio de 2026 es la coincidencia del Día de la Independencia con la fecha habitual de depósito para determinados grupos. De acuerdo con la SSA, cuando un feriado federal coincide con un día de pago, la transferencia se programa para el día hábil anterior, garantizando que los fondos estén disponibles para los beneficiarios. En esta ocasión, el 4 de julio cae en sábado y el feriado se observa el viernes, lo que adelanta el pago de ese grupo al jueves 2 de julio.

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La agencia federal aclara en su normativa que este procedimiento es estándar en todos los meses donde los feriados nacionales interfieren con la programación habitual de pagos, asegurando la continuidad del acceso a los recursos.

¿Cómo se determinan las fechas de pago según el cumpleaños?

El sistema de la SSA organiza los pagos mensuales de la Seguridad Social en función de la fecha de nacimiento del titular. El calendario es el siguiente:

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Cumpleaños del 1 al 10: segundo miércoles del mes.

Cumpleaños del 11 al 20: tercer miércoles del mes.

Cumpleaños del 21 al 31: cuarto miércoles del mes.

Para quienes reciben beneficios desde antes de mayo de 1997 o cobran SSI y Seguridad Social juntos, el pago se efectúa a comienzos de mes, frecuentemente el día 3, salvo ajuste por feriado. Esta información se encuentra detallada en la sección de preguntas frecuentes y el calendario anual de la SSA.

Los beneficiarios que cobran la Seguridad Social desde antes de mayo de 1997 o reciben SSI junto con otros beneficios cobrarán el 2 de julio en lugar del día 3. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sucede con los beneficiarios de SSI en julio y agosto de 2026?

Los perceptores de Supplemental Security Income (SSI) tendrán dos depósitos en julio de 2026, de acuerdo con la SSA. El primero se abonará el 1 de julio como pago regular del mes, y el segundo el 31 de julio, correspondiente al pago adelantado de agosto. Cuando el primer día del siguiente mes cae en fin de semana, el depósito se efectúa el último día hábil del mes anterior.

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La SSA advierte en su portal que el pago adelantado debe reservarse para cubrir los gastos de agosto, ya que no habrá otro depósito ese mes.

¿Qué tipos de beneficios administra la Seguridad Social?

La SSA gestiona varios programas bajo la denominación general de Seguridad Social:

Beneficios por jubilación: para personas a partir de los 62 años con historial de aportes laborales.

Seguro por discapacidad (SSDI): para quienes no pueden continuar trabajando por una discapacidad reconocida y cumplen con los requisitos de cotización.

Beneficios para sobrevivientes: destinados a familiares de trabajadores fallecidos.

Supplemental Security Income (SSI): para personas con bajos ingresos y recursos, ya sea por edad, ceguera o discapacidad.

Cada uno de estos programas tiene reglas y fechas de pago específicas, sujetas a los criterios definidos por la SSA en sus comunicados oficiales.

El calendario oficial de la SSA fija pagos el 1, 2, 8, 15, 22 y 31 de julio de 2026 según el tipo de beneficio y la fecha de nacimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el monto promedio de los pagos y cómo se calcula?

El pago mensual promedio para jubilados en mayo de 2026 fue de 2.082,76 dólares, según datos estadísticos de la SSA. Este importe refleja el ajuste anual por costo de vida (COLA), que para el inicio de 2026 fue del 2,8%. El valor del beneficio depende del historial salarial, la edad en que se accede al programa y el tipo de prestación. El cálculo se basa en los ingresos sujetos a contribución y el momento de la solicitud.

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La SSA actualiza estos valores cada año en función del índice de precios al consumidor para asalariados urbanos (CPI-W), cumpliendo con la legislación federal.

¿Habrá un aumento en la Seguridad Social en 2027?

La SSA anticipa en su metodología que el ajuste anual por costo de vida para 2027 dependerá del comportamiento de la inflación. Según las cifras oficiales de la agencia, el CPI-W subió 3,9% en los 12 meses previos a mayo de 2026. Este dato servirá de base para calcular el COLA del próximo año, que se anunciará en el último trimestre y se aplicará en enero de 2027.

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El objetivo del ajuste es mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios, en cumplimiento de la legislación federal.

¿Cuál es la situación financiera del fondo de la Seguridad Social?

El informe anual de los fideicomisarios de la SSA, publicado el 9 de junio de 2026, proyecta que el fondo principal de retiro podría agotarse hacia fines de 2032 si no se aprueban reformas en el Congreso. De alcanzarse este escenario, el sistema podría cubrir aproximadamente el 78% de los pagos programados.

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La SSA señala en su informe que existen múltiples alternativas legislativas para reducir o eliminar los déficits de financiamiento a largo plazo. El Congreso debate propuestas para fortalecer el fondo, incluyendo la creación de nuevos mecanismos de inversión federal.

La Seguridad Social administra beneficios por jubilación, discapacidad SSDI, sobrevivientes y SSI, con reglas y fechas de pago específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cambian los pagos de julio de 2026 por reformas legislativas?

Las reformas propuestas en el Congreso sobre la Seguridad Social no afectarán los pagos programados para julio de 2026. Según la SSA, todas las prestaciones se abonarán en las fechas establecidas conforme a la normativa vigente. Cualquier modificación estructural requerirá debate legislativo y su aplicación será gradual.

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La agencia federal recomienda a los beneficiarios consultar regularmente el sitio oficial (ssa.gov/payments/) para confirmar las fechas exactas y obtener información actualizada sobre su caso particular.

¿Qué deben tener en cuenta los beneficiarios ante estos cambios?

El calendario actualizado garantiza la recepción de fondos sin demoras, incluso en meses con feriados nacionales. La SSA recuerda a los beneficiarios la importancia de revisar la fecha de depósito y distinguir entre pagos regulares y adelantados. El organismo federal pone a disposición líneas de atención y su portal web para resolver consultas y brindar asesoría sobre los derechos y obligaciones de los perceptores.

A futuro, la sostenibilidad del sistema y la programación de pagos dependerán de las decisiones legislativas y de la evolución de la economía. Hasta que se aprueben cambios en el Congreso, el calendario oficial de la SSA seguirá vigente, asegurando la continuidad de los depósitos para todos los grupos de beneficiarios.