Vinez asistió a un colegio industrial y ayudaba en un pequeño negocio familiar, ubicado a metros de la casa. Le faltaban algunas materias pero logró entrar a trabajar en una empresa de la ciudad. Su sueño era estudiar kinesiología en Mendoza pero como no contaba con los medios económicos suficientes, tuvo que postergarlo. "Era muy divertido. Era un crack y muy colaborador. A pesar de que sólo medía un 1,65 metros no tenía problema en chocar con los más grandes. No le importaba nada", añadió el D.T.