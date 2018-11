Ayer por la tarde en Twitter, uno de los mejores humoristas gráficos de los últimos tiempos decía un poco en chiste, y con la sangre en el mármol del mausoleo del coronel Ramón Falcón todavía fresca, que la Argentina es el único país que todavía tenía anarquistas, un anacronismo político, una cosa de principios del siglo XX que sigue inexplicablemente en los comienzos del XXI. La explosión en el cementerio de la Recoleta del miércoles por la tarde no tenía mucho sentido. No encaja, al menos no a simple vista, no para cualquier idea del presente.