América Latina

José Daniel Ferrer, líder opositor cubano: “Si el régimen no acepta una transición seria, lo van a sacar del poder a lo Maduro”

De gira por Europa, el disidente se mostró “seguro” de que la protesta va a continuar dentro de Cuba este año, y la presión norteamericana seguirá subiendo de nivel

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José Daniel Ferrer, líder opositor cubano (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)
José Daniel Ferrer, líder opositor cubano (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

El opositor cubano José Daniel Ferrer auguró este sábado que el régimen político de su país comenzará a desaparecer este mismo año y que la transición democrática será más rápida que en Venezuela por el gran descontento interior, también de una buena parte de las Fuerzas Armadas, dijo.

De gira por Europa, se reúne hoy y mañana con compatriotas en Madrid y Barcelona y se entrevistará con dirigentes del Partido Popular (conservador) y de Vox (extrema derecha), sin excluir la posibilidad de hacerlo también con alguien del Ministerio de Asuntos Exteriores.

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En conversación con la agencia EFE, explicó que la “inmensa mayoría” de la población cubana no soporta más al Gobierno. Hay militares que no se atreven a enfrentarse a él, pero desean “muchísimo” que alguien haga algo.

En segundo lugar, citó la posición del presidente de los EEUU, Donald Trump, y, sobre, todo, del secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de cubanos y “muy comprometido con los exiliados y con la causa de la democratización” de la isla.

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Ferrer se mostró “seguro” de que la protesta va a continuar dentro de Cuba este año, y la presión norteamericana seguirá subiendo de nivel.

Si el régimen no acepta iniciar un proceso de transición serio, rápido a la democracia, pues lo van a sacar del poder a lo Maduro, lo van a sacar a lo Khamenei”, comentó en alusión al apresamiento del venezolano por fuerzas estadounidenses y la muerte del líder iraní por los bombardeos de EEUU e Israel.

“Y no es que esté diciendo que sea lo justo -matizó Ferrer-. Lo correcto es que es lo que quiere la mayoría del pueblo cubano, y así va a terminar ocurriendo”.

Un grupo de personas pasa junto a la basura prendida fuego en medio de una calle durante una protesta contra los frecuentes cortes de electricidad, en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez)
Un grupo de personas pasa junto a la basura prendida fuego en medio de una calle durante una protesta contra los frecuentes cortes de electricidad, en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez)

Como tercer factor, indicó que cada vez hay más gobiernos latinoamericanos con actitud crítica respecto de Cuba (Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay, Costa Rica...) y esa tendencia crecerá, previó.

“También queremos que la Unión Europea (UE) recapitule y vea que es el momento de ponerse con el pueblo de Cuba de manera enérgica y comprometida. Y, cuando combinamos todos estos factores, lo único que puedo ver como consecuencia es el fin de la tiranía lo más pronto posible”, justificó.

Sobre la política norteamericana de combinar presión económica y bloqueo petrolero con diálogo, señaló que se está aplicando “la misma fórmula de Venezuela”, donde también hubo conversaciones. Pero, se hablaba y no había ninguna conclusión: “Es lo que parece que va a pasar también en Cuba”.

Preguntado por la eventual transición democrática cubana, se mostró seguro de que el proceso sería “más rápido” que en Venezuela si los EEUU “capturan a los altos mandos de régimen, si capturan a Miguel Díaz-Canel y, por los menos, a uno o dos de los Castro”.

El motivo es que en Venezuela había “una postura mucho más comprometida, principalmente de los militares, con el régimen chavista porque se han beneficiado muchísimo” del mismo, según Ferrer.

Pero en Cuba hay “tenientes coroneles que pasan hambre y necesidades; los mayores (comandantes), los capitanes, los tenientes no tienen zapatos que ponerse” y “están también cansados”.

“Por lo tanto, sabemos que la resistencia va a ser mucho menor y que el proceso (hacia la democracia) pase mucho más rápido. Esperamos que sea lo menos convulso, lo menos dramático; pero de eso estamos seguros, de que va a ser mucho más rápido”, apostilla el opositor cubano.

Una bandera cubana en una calle del país (Europa Press)
Una bandera cubana en una calle del país (Europa Press)

“Gravísimo error” de la Unión Europea

Consideró un “gravísimo error” que la UE, y España dentro de ella, mantenga el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba (ADPC) porque esto afecta al pueblo cubano y a la propia Europa.

Nos guste o no nos guste, las mayores probabilidades indican que el régimen va a terminar o va a comenzar a desaparecer en cualquier momento del año en curso -apuntó Ferrer-. Y cuando eso ocurra, sería fatal para la Unión Europea y para España”.

Y ello porque “hasta última hora estuvieron (los europeos) tratando con un gobierno ilegítimo, una tiranía criminal”, argumentó.

Consideró “incomprensible” que la UE no tenga “una política más enérgica” sobre Cuba “cuando sí ha condenado el régimen chavista (de Venezuela) y el de Daniel Ortega (Nicaragua)”.

Esos gobiernos “son un problema, pero el problema principal ha estado siempre en La Habana, en la dirección del Partido Comunista”, subrayó Ferrer, que pudo salir del país en octubre de 2025, después de doce años y medio encarcelado.

Es un régimen que funciona como matón de barrio”, describió, así que hay que hablarle “fuerte, con determinación”, con “sanciones”, demandó el opositor.

(EFE)

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