Mundo

Encontraron muerta en Dinamarca a la ballena jorobada que había sido rescatada en Alemania

“Timmy” fue vista por primera vez atrapada en un banco de arena el 23 de marzo. Tras varios intentos fallidos, finalmente fue trasladada al mar del Norte en una barcaza desde la bahía de Wismar

Guardar
Google icon
Murió "Timmy", la ballena jorobada que había sido rescatada en Alemania (NonstopNews/Jens Schwarck/REUTERS TV vía REUTERS)
Murió "Timmy", la ballena jorobada que había sido rescatada en Alemania (NonstopNews/Jens Schwarck/REUTERS TV vía REUTERS)

Una ballena jorobada que había sido rescatada en Alemania hace dos semanas tras quedar varada fue hallada muerta cerca de una isla danesa, informó el sábado la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca.

“Se confirmó que la ballena jorobada encontrada cerca de Anholt es la misma que anteriormente había quedado varada en Alemania y que fue objeto de intentos de rescate”, declaró Jane Hansen, jefa de división de esta agencia gubernamental, en un comunicado enviado a la AFP.

PUBLICIDAD

La ballena, apodada “Timmy” por los medios alemanes, fue vista por primera vez atrapada en un banco de arena el 23 de marzo. Tras varios intentos fallidos, finalmente fue trasladada al mar del Norte en una barcaza desde la bahía de Wismar, en la costa báltica, y liberada el 2 de mayo.

El cadáver del animal fue avistado por primera vez el jueves frente a la isla danesa de Anholt, en el mar de Kattegat entre Suecia y Dinamarca, aunque las autoridades no pudieron confirmar en ese momento que se tratara de la misma ballena.

PUBLICIDAD

Un empleado local de la Agencia Danesa para la Naturaleza logró “localizar y recuperar un dispositivo de seguimiento fijado en el lomo de la ballena. La posición y el aspecto del aparato confirman que se trata del mismo ejemplar observado y atendido anteriormente en aguas alemanas”, explicó Hansen.

Añadió que, por ahora, “no existe ningún plan concreto para retirar la ballena de la zona ni para practicarle una autopsia”, señalando que actualmente “no se considera que represente un problema en la región”.

El cadáver del animal fue avistado por primera vez frente a la isla danesa de Anholt (NonstopNews/Jens Schwarck/REUTERS TV vía REUTERS)
El cadáver del animal fue avistado por primera vez frente a la isla danesa de Anholt (NonstopNews/Jens Schwarck/REUTERS TV vía REUTERS)

No obstante, la Agencia Danesa de Protección Ambiental pidió al público “mantener una distancia de seguridad y abstenerse de acercarse al animal”.

“Puede portar enfermedades transmisibles a los seres humanos y también existe riesgo de explosión”, precisó.

El destino de “Timmy”, también llamada “Hope”, mantuvo en vilo a Alemania desde finales de marzo y generó numerosas controversias.

El animal parecía debilitado y algunos expertos consideraban que estaba condenado, estimando inútil insistir en salvarlo tras varios intentos fallidos.

El cuerpo de la ballena había aparecido este jueves, pero no fue hasta hoy que las condiciones meteorológicas permitieron a los empleados de la Agencia Danesa de Protección Ambiental inspeccionarlo, en el que encontraron un transmisor, cuya localización y aspecto permitieron identificar al cetáceo.

También Till Backhaus, el ministro de Medio Ambiente de la región alemana de Mecklemburgo - AntePomerania, confirmó la noticia.

“Muchas personas habían sentido gran compasión con el destino del animal y habían tenido la esperanza de que se pudiera dejar a la ballena otra vez en libertad. Yo también había compartido esa esperanza”, se lamentó en declaraciones recogidas por el tabloide Bild.

Los intentos de rescatar a ‘Timmy’, la ballena jorobada que quedó varada en varias ocasiones, la primera vez a principios de marzo, en diversos puntos de la costa alemana del mar Báltico, desataron gran atención mediática en Alemania.

A pesar de que los científicos advertían de que el animal no tenía posibilidades de sobrevivir aunque fuera transportado a aguas profundas, ya que había sufrido lesiones y estaba claramente desorientado, la presión social acabó llevando a las autoridades regionales a autorizar un intento de rescate privado.

Tras muchos contratiempos y cruces de acusaciones, la iniciativa, financiada por los empresarios Walter Gunz, cofundador de la cadena de distribución de electrónica de consumo MediaMarkt, y Karin Walter-Mommert, conocida en el sector de los deportes ecuestres, consiguió cargar a la ballena en una barcaza y soltarla el pasado 2 de mayo en el mar del Norte.

La liberación se produjo unos 70 kilómetros al norte de Skagen (Dinamarca) y el rescate costó en total más de 1,5 millones de euros.

Desde entonces, y en contra de lo prometido, la iniciativa privada no había suministrado ningún dato de localización ni las constantes vitales del cetáceo, que pretendía monitorear, por lo que se sospechaba que, tras soltar a la ballena en aguas profundas, ésta se había ahogado, incapaz de nadar.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Timmyballenaballena jorobadaAlemaniaDinamarca

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ministro del Interior de Pakistán llegó a Teherán en una visita sorpresa para impulsar las negociaciones de paz con EEUU

Mohsin Naqvi se reunirá durante su visita con altos funcionarios iraníes, entre ellos su homólogo iraní, Eskandar Momeni

El ministro del Interior de Pakistán llegó a Teherán en una visita sorpresa para impulsar las negociaciones de paz con EEUU

Trágico choque entre un tren y un autobús en Bangkok: al menos ocho muertos

Testigos presenciales han explicado que el autobús cruzó las vías del tren y que éste no pudo detener el convoy y evitar la colisión

Trágico choque entre un tren y un autobús en Bangkok: al menos ocho muertos

Taiwán dijo que continuará colaborando con EEUU para mantener la paz y estabilidad regional ante la amenaza china

La oficina presidencial destacó que la colaboración entre ambos países en defensa y seguridad se mantendrá firme frente a las presiones de Beijing y a pesar de las recientes advertencias emitidas por el régimen de Xi Jinping

Taiwán dijo que continuará colaborando con EEUU para mantener la paz y estabilidad regional ante la amenaza china

Trump volvió a exigir al régimen de Irán alcanzar un acuerdo de paz con EEUU: “Si no lo hacen, lo van a pasar muy mal”

El presidente norteamericano dijo que desconoce si Teherán tiene la voluntad de firmar un acuerdo, y advirtió que de no hacerlo sufrirá graves consecuencias

Trump volvió a exigir al régimen de Irán alcanzar un acuerdo de paz con EEUU: “Si no lo hacen, lo van a pasar muy mal”

La sorprendente inspiración detrás del diseño del hogar de Rachel Brosnahan y cómo cada objeto tiene un sentido especial

La actriz comparte su vínculo con el arte y los recuerdos familiares a través de detalles únicos en su departamento, reflejando una vida marcada por la colaboración y la búsqueda de identidad

La sorprendente inspiración detrás del diseño del hogar de Rachel Brosnahan y cómo cada objeto tiene un sentido especial
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Roberto Velasco dialoga con canciller de Portugal previo a firma de acuerdo comercial entre México y la Unión Europea

Roberto Velasco dialoga con canciller de Portugal previo a firma de acuerdo comercial entre México y la Unión Europea

Paloma Valencia exigió al Gobierno Petro investigar el asesinato del coordinador de campaña en el departamento del Meta de Abelardo de la Espriella

El Ejército Nacional incauta ambulancia con 207 kilos de cocaína en Huila

El Hotel Plaza de Buenos Aires revela un impresionante tesoro encontrado durante su restauración

Defensoría del Pueblo condenó nuevo atentado en el que perdió la vida Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía de Cubarral, Meta

INFOBAE AMÉRICA

José Daniel Ferrer, líder opositor cubano: “Si el régimen no acepta una transición seria, lo van a sacar del poder a lo Maduro”

José Daniel Ferrer, líder opositor cubano: “Si el régimen no acepta una transición seria, lo van a sacar del poder a lo Maduro”

El ministro del Interior de Pakistán llegó a Teherán en una visita sorpresa para impulsar las negociaciones de paz con EEUU

Más de 40 millones de personas en riesgo por tormentas severas y granizo extremo en EEUU

Trágico choque entre un tren y un autobús en Bangkok: al menos ocho muertos

La ONU destaca obligación de garantizar condiciones seguras para el periodismo en Honduras

ENTRETENIMIENTO

La precuela de ‘Rambo’ elige a un controversial actor como su nuevo villano

La precuela de ‘Rambo’ elige a un controversial actor como su nuevo villano

El árbol genealógico de Stevie Wonder revela talentos escondidos y nuevos rostros del arte internacional

Ronda Rousey y Gina Carano: la historia detrás del combate que todos esperaban

“Solo vine a decir adiós”: Emilia Clarke recuerda el sueño que tuvo el día en que murió su padre

La sorprendente inspiración detrás del diseño del hogar de Rachel Brosnahan y cómo cada objeto tiene un sentido especial