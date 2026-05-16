Encontraron muerta en Dinamarca a la ballena jorobada que había sido rescatada en Alemania

Murió "Timmy", la ballena jorobada que había sido rescatada en Alemania (NonstopNews/Jens Schwarck/REUTERS TV vía REUTERS)

Una ballena jorobada que había sido rescatada en Alemania hace dos semanas tras quedar varada fue hallada muerta cerca de una isla danesa, informó el sábado la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca.

“Se confirmó que la ballena jorobada encontrada cerca de Anholt es la misma que anteriormente había quedado varada en Alemania y que fue objeto de intentos de rescate”, declaró Jane Hansen, jefa de división de esta agencia gubernamental, en un comunicado enviado a la AFP.

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La ballena, apodada “Timmy” por los medios alemanes, fue vista por primera vez atrapada en un banco de arena el 23 de marzo. Tras varios intentos fallidos, finalmente fue trasladada al mar del Norte en una barcaza desde la bahía de Wismar, en la costa báltica, y liberada el 2 de mayo.

El cadáver del animal fue avistado por primera vez el jueves frente a la isla danesa de Anholt, en el mar de Kattegat entre Suecia y Dinamarca, aunque las autoridades no pudieron confirmar en ese momento que se tratara de la misma ballena.

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Un empleado local de la Agencia Danesa para la Naturaleza logró “localizar y recuperar un dispositivo de seguimiento fijado en el lomo de la ballena. La posición y el aspecto del aparato confirman que se trata del mismo ejemplar observado y atendido anteriormente en aguas alemanas”, explicó Hansen.

Añadió que, por ahora, “no existe ningún plan concreto para retirar la ballena de la zona ni para practicarle una autopsia”, señalando que actualmente “no se considera que represente un problema en la región”.

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El cadáver del animal fue avistado por primera vez frente a la isla danesa de Anholt (NonstopNews/Jens Schwarck/REUTERS TV vía REUTERS)

No obstante, la Agencia Danesa de Protección Ambiental pidió al público “mantener una distancia de seguridad y abstenerse de acercarse al animal”.

“Puede portar enfermedades transmisibles a los seres humanos y también existe riesgo de explosión”, precisó.

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El destino de “Timmy”, también llamada “Hope”, mantuvo en vilo a Alemania desde finales de marzo y generó numerosas controversias.

El animal parecía debilitado y algunos expertos consideraban que estaba condenado, estimando inútil insistir en salvarlo tras varios intentos fallidos.

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El cuerpo de la ballena había aparecido este jueves, pero no fue hasta hoy que las condiciones meteorológicas permitieron a los empleados de la Agencia Danesa de Protección Ambiental inspeccionarlo, en el que encontraron un transmisor, cuya localización y aspecto permitieron identificar al cetáceo.

También Till Backhaus, el ministro de Medio Ambiente de la región alemana de Mecklemburgo - AntePomerania, confirmó la noticia.

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“Muchas personas habían sentido gran compasión con el destino del animal y habían tenido la esperanza de que se pudiera dejar a la ballena otra vez en libertad. Yo también había compartido esa esperanza”, se lamentó en declaraciones recogidas por el tabloide Bild.

Los intentos de rescatar a ‘Timmy’, la ballena jorobada que quedó varada en varias ocasiones, la primera vez a principios de marzo, en diversos puntos de la costa alemana del mar Báltico, desataron gran atención mediática en Alemania.

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A pesar de que los científicos advertían de que el animal no tenía posibilidades de sobrevivir aunque fuera transportado a aguas profundas, ya que había sufrido lesiones y estaba claramente desorientado, la presión social acabó llevando a las autoridades regionales a autorizar un intento de rescate privado.

Tras muchos contratiempos y cruces de acusaciones, la iniciativa, financiada por los empresarios Walter Gunz, cofundador de la cadena de distribución de electrónica de consumo MediaMarkt, y Karin Walter-Mommert, conocida en el sector de los deportes ecuestres, consiguió cargar a la ballena en una barcaza y soltarla el pasado 2 de mayo en el mar del Norte.

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La liberación se produjo unos 70 kilómetros al norte de Skagen (Dinamarca) y el rescate costó en total más de 1,5 millones de euros.

Desde entonces, y en contra de lo prometido, la iniciativa privada no había suministrado ningún dato de localización ni las constantes vitales del cetáceo, que pretendía monitorear, por lo que se sospechaba que, tras soltar a la ballena en aguas profundas, ésta se había ahogado, incapaz de nadar.

(Con información de AFP y EFE)