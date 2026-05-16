El bloqueo de la Troncal de Occidente por mineros paraliza la vía a la costa Caribe: alcaldesa anunció consejo de seguridad

La administración municipal, junto con la Defensoría del Pueblo, mantiene gestiones para restaurar el paso vehicular, luego de que la protesta de los trabajadores mineros genera afectaciones en la economía y el tránsito de la región - crédito Redes sociales / X

Un grupo de mineros bloqueó la vía principal a la costa Caribe en el municipio de Cáceres, Antioquia, afectando el tránsito en el sector de Guarumo, en la Troncal de Occidente.

Las autoridades locales, junto a la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, buscan restablecer la movilidad mediante diálogos con los manifestantes, quienes protestan contra los operativos recientes de la Fuerza Pública para combatir la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño, en un consejo de seguridad, anunciado por la alcaldesa Cáceres, Damiana Monterrosa, en diálogo con La FM.

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“Hacen referencia a la comunidad, que es por el tema de los operativos que se están presentando, se están ejecutando desde hace tres días sobre Caucasia y a la altura de Caucasia. Y Cáceres. Ya informamos a la Defensoría del Pueblo, a la Personería Municipal para que, obviamente, hagan los acercamientos con la comunidad y así poder dialogar”, afirmó la alcaldesa en diálogo con el medio mencionado.

El bloqueo en Cáceres fue implementado por trabajadores mineros conocidos como dragueros (operarios de dragas), desde la madrugada del 16 de mayo.

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La administración municipal, junto con la Defensoría del Pueblo, mantiene gestiones para restaurar el paso vehicular, luego de que la protesta de los trabajadores mineros genera afectaciones en la economía y el tránsito de la región - crédito Ejército

Los protestantes reclaman la afectación de sus actividades y el incumplimiento de acuerdos previos entre la comunidad y las autoridades sobre los procedimientos de control.

El cierre total de la troncal interrumpe el paso de vehículos particulares y de carga entre Cáceres y Caucasia, con impacto directo en la movilidad regional y la economía local.

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Específicamente, los manifestantes exigen el respeto a acuerdos alcanzados tras diálogos recientes y manifiestan su inconformidad por los procedimientos efectuados por las autoridades en los tres últimos días.

Señalan que su sustento económico se ve afectado por los operativos policiales.

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Estos mineros han presentado pliegos de peticiones y solicitan que se revisen los controles implementados para evitar más perjuicios a la comunidad.

Acciones de las autoridades ante el bloqueo

El objetivo es dialogar con los manifestantes y buscar una solución al cierre de la vía.

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La FM informó que el Ministerio de Defensa continuará con los operativos en la región a pesar de las protestas. Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre el corredor vial, dada su importancia estratégica para el transporte entre la costa Caribe y el interior de Colombia.

Alcaldesa de Cáceres, Damiana Monterrosa - crédito Alcladía de Cáceres

El bloqueo impide la totalidad del paso de vehículos entre Cáceres y Caucasia. Solo las motocicletas pueden atravesar la zona.

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Sin embargo, quienes viajan desde municipios como Tarazá, Valdivia, Briceño, Yarumal y Santa Rosa de Osos hacia Caucasia deben desviar su trayecto por Barbosa y las vías del Nus, lo que implica un recorrido más extenso y afecta la logística regional.

La explosión en mina Las Quintas deja cuatro mineros muertos en Cucunubá

La explosión registrada en la mina Las Quintas del municipio de Cucunubá al final de la tarde del sábado 9 de mayo dejó un saldo de cuatro mineros fallecidos, lo que ha reavivado la preocupación por las condiciones de seguridad en la minería de Cundinamarca.

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Las autoridades regionales y nacionales han iniciado investigaciones para esclarecer el origen del accidente y determinar si la operación minera se encontraba dentro del área debidamente autorizada.

El suceso no solo pone de manifiesto la vulnerabilidad de quienes laboran en este sector, sino que también abre la puerta a posibles medidas para reforzar los protocolos de protección y asistencia a las familias afectadas.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la emergencia a través de sus redes sociales. - crédito @JorgeEmilioRey/X

La mina Las Quintas contaba con título minero y licencia ambiental vigentes desde diciembre de 2025, pero se investiga si la boca de mina donde ocurrió la explosión estaba legalmente autorizada para operar.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, los cuerpos de los trabajadores fueron encontrados tras intensos esfuerzos de rescate realizados por bomberos de Ubaté y Cucunubá, el Grupo de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

El accidente en Las Quintas fue confirmado por la Secretaría de Minas de Cundinamarca, que desde el primer momento enfatizó el cumplimiento de la mina con los requisitos legales para su funcionamiento.

La secretaria de Minas, Milena Fonseca, detalló que el programa de trabajos y obras, necesario para la autorización de operaciones según exigencias de la ANM, “estaba completamente aprobado y modificado conforme a la normativa vigente”.

Fonseca agregó que un equipo interdisciplinario está disponible para prestar asistencia técnica; sin embargo, la intervención de la secretaría requiere expresa autorización de los titulares mineros, de acuerdo con la legislación vigente.