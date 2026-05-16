Más de 40 millones de personas en riesgo por tormentas severas y granizo extremo en EEUU

El centro de Estados Unidos afronta una amenaza de tormentas severas con granizo gigante y vientos dañinos, según la NOAA y el SPC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El centro de Estados Unidos enfrenta desde este sábado una amenaza significativa de tormentas severas, con granizo gigante y vientos dañinos, que afecta a un área superior a 1.900 kilómetros e involucra a más de 40 millones de habitantes, de acuerdo con organismos meteorológicos federales. El sistema de tormentas abarca regiones de Colorado, Nebraska, Kansas, y se extiende hasta el norte de Texas, el sur de Dakota del Sur, Iowa y el norte de Misuri, según informes oficiales.

El Storm Prediction Center (SPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtió este sábado que existe un riesgo “mejorado” (nivel 3 de 5) de tormentas severas en franjas del suroeste de Nebraska, noreste de Colorado y noroeste de Kansas, con la posibilidad de granizo con diámetros superiores a 7,5 centímetros (3 pulgadas) y vientos con ráfagas de más de 104 kilómetros por hora (65 millas por hora). Este pronóstico fue respaldado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que señaló que la situación podría extenderse durante el fin de semana y afectar actividades cotidianas y agrícolas en la región.

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La temporada de tormentas severas en el centro del país coincide con la interacción de frentes fríos y cálidos, lo que incrementa la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos en primavera y principios de verano. La NOAA explicó que un frente casi estacionario en la zona central del país genera las condiciones propicias para el desarrollo de tormentas de alta intensidad, y que la amenaza persistirá al menos hasta el martes, con posibles incrementos en la formación de tornados.

¿Dónde se concentra el área de mayor riesgo según los pronósticos oficiales?

Según el último reporte del SPC, la zona de mayor peligro comprende franjas específicas de Colorado, Nebraska y Kansas, donde se ha establecido un nivel de alerta 3 de 5 para tormentas severas. De acuerdo con la NOAA, el área de amenaza se extiende en menor grado al sur de Dakota del Sur, el norte de Misuri y Iowa, donde se mantiene un nivel de riesgo 2 de 5. El NWS detalló que “las condiciones atmosféricas en estas áreas favorecen el desarrollo de superceldas con potencial para generar granizo de gran tamaño, vientos muy intensos y posibles tornados aislados”.

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De acuerdo con los mapas de alerta emitidos por el SPC, la amenaza incluye:

Granizo de más de 7,5 centímetros de diámetro (3 pulgadas)

Ráfagas de viento superiores a 104 kilómetros por hora (65 millas por hora)

Tornados aislados, especialmente en Nebraska y Kansas

El organismo federal recomendó a la población de las zonas bajo riesgo mantenerse informada y revisar los avisos locales, dada la dificultad para anticipar la evolución exacta de las tormentas.

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Autoridades meteorológicas anticipan la posibilidad de tornados aislados especialmente en Nebraska, Kansas y el norte de Oklahoma durante el lunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las previsiones para el resto del fin de semana y el inicio de la próxima semana?

La NOAA y el NWS informaron que el patrón meteorológico que genera estas tormentas permanecerá activo al menos hasta principios de la próxima semana, con nuevas rondas de tormentas severas previstas para el lunes. Según el SPC, “hay una probabilidad creciente de tornados fuertes en el centro de Kansas y el norte de Oklahoma durante la jornada del lunes”, una advertencia que coincide con la información publicada por Fox Weather y confirmada por los boletines oficiales.

El pronóstico del NWS advierte que las tormentas iniciarán de manera dispersa en horas de la tarde y podrían fusionarse en sistemas más extensos hacia la noche, lo que aumentaría la energía disponible y la intensidad de los fenómenos. La vigilancia meteorológica incluye actualizaciones periódicas de los mapas de riesgo y las alertas de emergencia.

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¿Cómo se ha desarrollado la amenaza en los últimos días y qué antecedentes existen?

El actual episodio de tormentas severas comenzó el jueves, cuando el NWS emitió múltiples alertas en los estados de Texas y Oklahoma, con reportes de ráfagas de hasta 113 kilómetros por hora (70 millas por hora) y granizo de gran tamaño. Según la NOAA, el viernes las tormentas se extendieron desde el norte de Texas hasta Iowa, generando más de 100 reportes de granizo significativo y vientos destructivos.

Videos difundidos por agencias meteorológicas muestran rayos y actividad eléctrica intensa en regiones como Harper, Kansas. El patrón de tormentas severas en primavera responde a la convergencia de masas de aire cálido y húmedo del Golfo de México con aire frío del norte, fenómeno habitual en el centro del país y que, según la NOAA, “tiende a intensificarse en mayo y junio”.

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¿Qué impacto generan las tormentas severas en la vida cotidiana y la economía regional?

Las tormentas severas con granizo y vientos dañinos afectan múltiples sectores, incluyendo la agricultura, el transporte, la infraestructura y los servicios públicos. Según el NWS, la caída de granizo de gran tamaño puede causar daños estructurales en viviendas, vehículos y cultivos. Las autoridades han emitido recomendaciones para proteger infraestructuras y bienes, y han activado protocolos de emergencia en coordinación con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

El NWS recordó que “la caída de granizo de este tamaño puede provocar daños considerables y representa un riesgo para las personas que se encuentren al aire libre”. Las compañías aseguradoras han advertido sobre el potencial aumento de reclamaciones por daños materiales, especialmente en el sector agrícola, mientras que los organismos de protección civil coordinan acciones para minimizar el impacto sobre la población.

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Las escuelas y servicios públicos en las zonas de mayor riesgo evalúan la suspensión de actividades presenciales ante la evolución desfavorable de las condiciones meteorológicas. El SPC recomienda a los habitantes de las áreas afectadas revisar sus planes de emergencia y prestar atención a las alertas oficiales.

El riesgo de granizo de más de 7,5 centímetros y vientos que superan los 104 km/h mantiene activados planes de emergencia y recomendaciones oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cifras oficiales y datos estadísticos se han reportado?

Según la NOAA y el SPC, más de 40 millones de personas permanecen dentro de la zona de amenaza por tormentas severas durante este fin de semana. El área de riesgo se extiende a lo largo de más de 1.900 kilómetros, desde el norte de Texas hasta el centro de Dakota del Sur. El SPC documentó más de 100 incidentes de granizo de más de 5 centímetros de diámetro en las últimas 48 horas, y ráfagas de viento que superan los 113 kilómetros por hora en el sur de las Grandes Planicies.

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El NWS reportó que “las condiciones actuales favorecen la formación de superceldas, capaces de producir varios episodios de granizo y vientos extremos en un corto periodo de tiempo”. La agencia federal destacó que la amenaza podría intensificarse en caso de que los sistemas de tormentas continúen fusionándose y desplazándose hacia el este durante la noche.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades para la población afectada?

Las autoridades locales y estatales han activado planes de emergencia y se mantienen en coordinación con la FEMA y el NWS para la difusión de alertas y la protección de la población. El NWS recomendó a la ciudadanía “mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de protección, que incluyen resguardarse en lugares seguros, evitar desplazamientos innecesarios y proteger vehículos y cultivos”.

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El SPC recordó que el seguimiento de las alertas meteorológicas es fundamental para reducir los riesgos y evitar daños personales y materiales. Las actualizaciones se realizan en tiempo real y están disponibles en los sitios web oficiales y a través de aplicaciones móviles especializadas.

¿Cuál es el pronóstico para los próximos días y cómo puede evolucionar la situación?

De acuerdo con el NWS, la amenaza de tormentas severas persistirá al menos hasta el martes, con posibilidad de que nuevos sistemas frontales intensifiquen la actividad. El SPC anticipa un aumento en la probabilidad de tornados en el centro de Kansas y el norte de Oklahoma el lunes, en tanto que las condiciones generales seguirán siendo propicias para granizo y vientos dañinos en el centro del país.

El seguimiento de los boletines oficiales y el cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades serán decisivos para mitigar el impacto de esta nueva ronda de tormentas severas.