El ministro del Interior de Pakistán llegó a Teherán en una visita sorpresa para impulsar las negociaciones de paz con EEUU

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi. Jacquelyn Martin/Pool vía REUTERS

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, ha llegado este sábado a la capital iraní, Teherán, en una visita no anunciada de particular interés dado que su país es el principal mediador internacional entre Irán y Estados Unidos para resolver el conflicto armado que estalló el 28 de febrero y que ahora se encuentra bajo un delicado alto el fuego, y con el estratégico estrecho de Ormuz bloqueado.

La agencia oficial de noticias iraní IRNA ha confirmado que Naqvi se reunirá durante su visita con altos funcionarios iraníes, entre ellos su homólogo iraní, Eskandar Momeni. A mediados del mes pasado, Naqvi formó parte de una delegación encabezada por el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, a Teherán, con el objetivo de abordar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

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El régimen de Irán aseguró este viernes que “aún se está intercambiando mensajes, aunque lentamente” con Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildara de “inaceptable” la última propuesta presentada por Teherán.

“No podemos aceptar nada que no sea un acuerdo justo y equilibrado. Por eso no pudimos llegar a un acuerdo. Seguimos intercambiando mensajes, pero lentamente”, ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, durante una rueda de prensa en la capital de India, Nueva Delhi.

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El Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi. REUTERS/Adnan Abidi

Así, ha vuelto a criticar las posiciones “maximalistas” de Estados Unidos en las negociaciones y ha subrayado que Teherán “está preparado para ambos escenarios”. “O volvemos al campo de batalla o volvemos a la mesa de negociaciones. Es la otra parte la que debe elegir”, ha sostenido.

“Nosotros resistimos frente a ataques agresivos, resistimos frente a sanciones”, ha destacado el jefe de la diplomacia iraní, que ha incidido en que “el principal problema es la confianza”, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr. “No podemos confiar en absoluto en los estadounidenses”, ha remarcado.

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El ministro del Interior iraní elogió “los esfuerzos sinceros y comprometidos” de Pakistán para resolver el conflicto y valoró su papel constructivo en la promoción de la paz y la estabilidad regional.

Ambas partes reiteraron la importancia de continuar la cooperación para impulsar la paz, la seguridad y el bienestar en toda la región.

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El lunes pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, tachó de “pedazo de basura” la última propuesta de Teherán en respuesta a un plan de Washington y advirtió de que el alto el fuego con Irán, vigente desde el 8 de abril, es “increíblemente frágil”.

El presidente estadounidense Donald Trump. REUTERS/Evan Vucci

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró el viernes en Nueva Delhi, donde se encontraba de visita para participar en la reunión ministerial de los BRICS, que pese al estancamiento de las negociaciones formales ambos países aún intercambian mensajes, aunque “lentamente”.

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“Volvimos a recibir mensajes de los estadounidenses en los que decían que estaban dispuestos a continuar las conversaciones y el diálogo”, señaló Araqchí.

En su última propuesta, Irán pidió a EE.UU. el pago de una indemnización por los daños causados en la guerra, el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz, la liberación de activos iraníes bloqueados por Washington y el levantamiento de las sanciones impuestas en su contra, dejando la discusión sobre su programa nuclear para una fase posterior.

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(Con información de Europa Press y EFE)