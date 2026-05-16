Trágico choque entre un tren y un autobús en Bangkok: al menos ocho muertos

Vista de un tren y un autobús tras su colisión con varios coches en la carretera Asok-Din Daeng, que causó varios heridos, en Bangkok, Tailandia, el 16 de mayo de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha

Al menos ocho personas han fallecido y 25 más han resultado heridas como consecuencia de una colisión entre un tren y un autobús cerca de la estación de Makkasan de Bangkok, la capital de Tailandia.

El primer aviso de la emergencia se recibió a las 15.42 horas (08.42 GMT)tras el accidente ocurrido en el distrito de Huai Khwang, concretamente en la vía del Tren del Aeropuerto, por lo que fueron movilizados bomberos y policías, informa el diario tailandés ‘Bangkok Post’.

PUBLICIDAD

Un tren de mercancías ha colisionado con un autobús y en el choque también se ha visto afectada una motocicleta. Además se ha declarado un incendio tras el incidente que ha envuelto en llamas al autobús siniestrado en cuestión de minutos. Tras controlar las llamas fueron descubiertos ocho cuerpos sin vida del autobús.

Al menos ocho muertos en una colisión entre un tren y un autobús en Bangkok (Tailandia)

Testigos presenciales han explicado que el autobús cruzó las vías del tren y que éste no pudo detener el convoy y evitar la colisión. El autobús fue desplazado varios metros y arrastró a otros vehículos y motocicletas. Los testigos aseguran que la barrera del paso a nivel no funcionaba bien.

PUBLICIDAD

El primer ministro tailandés, Palang Pracharat, ha ordenado a las agencias competentes que presten la atención necesaria a los heridos y a las familias de las víctimas.

Miembros de los servicios de emergencia transportan un cadáver en el lugar donde un tren colisionó con un autobús y varios automóviles en la carretera Asok-Din Daeng, causando varias víctimas, en Bangkok, Tailandia, el 16 de mayo de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha

Según las autoridades, en el accidente se vieron involucrados “un tren, un autobús público, automóviles y motocicletas”, mientras equipos de bomberos y rescate acudieron al lugar para sofocar las llamas y asistir a las víctimas.

PUBLICIDAD

El centro de mando de emergencias y bomberos señaló inicialmente que el fuego seguía propagándose y que se escuchaban explosiones intermitentes en la zona, presuntamente causadas por el impacto y el incendio de varios vehículos.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde un tren colisionó con un autobús y varios automóviles en la carretera Asok-Din Daeng, causando varias víctimas, en Bangkok, Tailandia, el 16 de mayo de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha

En una actualización posterior, el organismo confirmó el hallazgo de dos cuerpos adicionales dentro del autobús calcinado, lo que elevó el balance preliminar de víctimas, que posteriormente fue actualizado a ocho fallecidos y 25 heridos, según las autoridades y medios locales.

PUBLICIDAD

El diario tailandés The Nation informó de que el tren de carga impactó contra el autobús cerca de la estación Makkasan de la línea ferroviaria que va al aeropuerto, provocando que el vehículo quedara envuelto en llamas y que otros automóviles y motocicletas resultaran dañados.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde un tren colisionó con un autobús y varios automóviles en la carretera Asok-Din Daeng, causando varias víctimas, en Bangkok, Tailandia, el 16 de mayo de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha

Equipos de rescate trabajaron durante varias horas para evacuar a los heridos y recuperar cuerpos atrapados entre los restos del autobús, mientras los bomberos lograron controlar el incendio.

PUBLICIDAD

Las autoridades mantienen acordonada la zona y continúan investigando las causas del accidente.

Rescatistas trabajan en la escena de un accidente de tren, cerca de la estación de Makkasan, en Bangkok, Tailandia, el 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Sakchai Lalit)

(Con información de Europa Press y EFE)

PUBLICIDAD