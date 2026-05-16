Trágico choque entre un tren y un autobús en Bangkok: al menos ocho muertos

Al menos ocho personas han fallecido y 25 más han resultado heridas como consecuencia de una colisión entre un tren y un autobús cerca de la estación de Makkasan de Bangkok, la capital de Tailandia.
El primer aviso de la emergencia se recibió a las 15.42 horas (08.42 GMT)tras el accidente ocurrido en el distrito de Huai Khwang, concretamente en la vía del Tren del Aeropuerto, por lo que fueron movilizados bomberos y policías, informa el diario tailandés ‘Bangkok Post’.
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Un tren de mercancías ha colisionado con un autobús y en el choque también se ha visto afectada una motocicleta. Además se ha declarado un incendio tras el incidente que ha envuelto en llamas al autobús siniestrado en cuestión de minutos. Tras controlar las llamas fueron descubiertos ocho cuerpos sin vida del autobús.
Testigos presenciales han explicado que el autobús cruzó las vías del tren y que éste no pudo detener el convoy y evitar la colisión. El autobús fue desplazado varios metros y arrastró a otros vehículos y motocicletas. Los testigos aseguran que la barrera del paso a nivel no funcionaba bien.
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El primer ministro tailandés, Palang Pracharat, ha ordenado a las agencias competentes que presten la atención necesaria a los heridos y a las familias de las víctimas.
Según las autoridades, en el accidente se vieron involucrados “un tren, un autobús público, automóviles y motocicletas”, mientras equipos de bomberos y rescate acudieron al lugar para sofocar las llamas y asistir a las víctimas.
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El centro de mando de emergencias y bomberos señaló inicialmente que el fuego seguía propagándose y que se escuchaban explosiones intermitentes en la zona, presuntamente causadas por el impacto y el incendio de varios vehículos.
En una actualización posterior, el organismo confirmó el hallazgo de dos cuerpos adicionales dentro del autobús calcinado, lo que elevó el balance preliminar de víctimas, que posteriormente fue actualizado a ocho fallecidos y 25 heridos, según las autoridades y medios locales.
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El diario tailandés The Nation informó de que el tren de carga impactó contra el autobús cerca de la estación Makkasan de la línea ferroviaria que va al aeropuerto, provocando que el vehículo quedara envuelto en llamas y que otros automóviles y motocicletas resultaran dañados.
Equipos de rescate trabajaron durante varias horas para evacuar a los heridos y recuperar cuerpos atrapados entre los restos del autobús, mientras los bomberos lograron controlar el incendio.
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Las autoridades mantienen acordonada la zona y continúan investigando las causas del accidente.
(Con información de Europa Press y EFE)
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