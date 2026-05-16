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Yolanda Andrade confiesa que tiene otra enfermedad dolorosa: qué es y cuáles son los síntomas

La conductora de ‘Montse y Joe’ ha sido abierta respecto a su estado de salud

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Yolanda Andrade presenta complicaciones de su aneurisma cerebral (Infobae México - Jovani Pérez)
Yolanda Andrade presenta complicaciones de su aneurisma cerebral (Infobae México - Jovani Pérez)

El anuncio de Yolanda Andrade sobre un nuevo diagnóstico médico generó impacto entre sus seguidores y el público del entretenimiento.

La conductora mexicana, reconocida por su franqueza en redes sociales y televisión, eligió esta vez compartir detalles de una condición que afecta su vida cotidiana y que provoca dolorosos síntomas.

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¿Qué tiene Yolanda Andrade?

El mensaje de Andrade llegó por medio de su cuenta en Threads, donde publicó un video en el que se abordaban las enfermedades más dolorosas, mencionando la que ahora vive en carne propia.

El dato más concreto fue su declaración: “Neuralgia del trigémino es lo que yo tengo”.

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Yolanda Andrade -Mexico- 16 mayo
(Threads)

¿Qué es la neuralgia del trigémino según fuentes médicas?

La neuralgia del trigémino se define como un trastorno que afecta el nervio trigémino, encargado de transmitir sensaciones desde la cara hacia el cerebro.

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra y el Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial de Estados Unidos, la condición se caracteriza por episodios de dolor súbito, breve y muy intenso en zonas como labios, ojos, nariz, cuero cabelludo, frente y mandíbula, generalmente en un solo lado del rostro.

Yolanda Andrade enfrenta complicaciones relacionadas con su estado de salud (Infobae - Jovani Pérez)
Yolanda Andrade enfrenta complicaciones relacionadas con su estado de salud (Infobae - Jovani Pérez)

La mayoría de los pacientes experimenta un dolor que puede aparecer de forma esporádica y durar desde segundos hasta minutos. Con el tiempo, la intensidad y frecuencia de los episodios puede aumentar, llegando a afectar seriamente la calidad de vida de quienes la padecen.

Entre los desencadenantes se encuentran acciones cotidianas: hablar, masticar, lavarse la cara, el frío o incluso el viento.

El dolor es descrito por especialistas como “punzante” o “como una descarga eléctrica”, lo que coincide con la experiencia comunicada por Andrade.

Qué otros diagnósticos médicos ha recibido Yolanda Andrade

Además de la neuralgia del trigémino, Yolanda Andrade ha hablado abiertamente sobre otras afecciones que complicaron su salud en los últimos años.

En diciembre de 2025, Andrade utilizó sus redes sociales para comunicar que recibió el diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neuromuscular progresiva y degenerativa.

Yolanda Andrade vive con problemas de salud (Infobae - Jovani Pérez)
Yolanda Andrade vive con problemas de salud (Infobae - Jovani Pérez)

En un video, expresó: “Han sido días difíciles, muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos”.

La conductora describió que la ELA le generaba fatiga crónica, dificultad para moverse, hablar o incluso abrir los ojos en los momentos más críticos.

“Es por picos: a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal”, dijo Andrade, quien también agradeció el apoyo de su familia y amigos durante las hospitalizaciones recientes.

Cada uno de estos diagnósticos ha marcado etapas distintas en la vida de Andrade, quien decidió compartir públicamente su experiencia para informar y acompañar a otras personas en situaciones similares.

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