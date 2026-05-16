Microsoft prueba una nueva barra de tareas ajustable y un menú Inicio más personalizable en Windows 11

Microsoft prepara nuevas funciones para Windows 11.

Microsoft comenzó a probar una de las actualizaciones de interfaz más importantes para Windows 11 desde su lanzamiento. Se trata de una barra de tareas ajustable y un menú Inicio más personalizable. Los cambios ya están disponibles para usuarios del programa Windows Insider y apuntan a responder una de las críticas más frecuentes hacia el sistema operativo: la limitada capacidad de personalización frente a versiones anteriores como Windows 10.

La compañía confirmó que las nuevas funciones permitirán mover la barra de tareas a distintas posiciones de la pantalla, reducir su tamaño y modificar la organización del menú Inicio. Estas novedades forman parte de una estrategia más amplia con la que Microsoft busca mejorar la experiencia de uso y recuperar la confianza de usuarios que todavía consideran que Windows 11 perdió flexibilidad respecto a generaciones previas.

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Una barra de tareas más flexible

Entre las funciones más llamativas se encuentra la posibilidad de reubicar la barra de tareas. Los usuarios podrán colocarla no solo en la parte inferior de la pantalla —como ocurre actualmente—, sino también en la parte superior o en los laterales.

Microsoft tiene pensado cambiar la barra de Incio de Windows 11.

Además, Microsoft está probando una barra de tareas compacta, pensada especialmente para laptops pequeñas, tablets y dispositivos con pantallas reducidas. Esta versión disminuye el espacio ocupado por los iconos y mejora el aprovechamiento visual del escritorio.

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También será posible modificar la alineación de los accesos directos y ajustar el comportamiento de algunos elementos del sistema desde un menú más intuitivo. La empresa indicó que estas pruebas se están distribuyendo inicialmente en varios canales Insider, donde miles de usuarios podrán experimentar las funciones antes de un lanzamiento global.

El menú Inicio tendrá más opciones de personalización

Otro de los cambios importantes llegará al menú Inicio. Microsoft añadirá nuevos controles para decidir qué secciones aparecen visibles y cuáles pueden ocultarse.

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Actualmente, muchos usuarios critican la sección “Recomendados”, donde Windows muestra archivos recientes y aplicaciones instaladas recientemente. Con la actualización, esta sección cambiará de nombre a “Recientes” y podrá ocultarse más fácilmente.

Windows 11 tendría más opciones de personalización en una próxima actualización.

También habrá opciones para mostrar únicamente aplicaciones fijadas o reorganizar el contenido del menú de manera más flexible.

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Además, Microsoft permitirá elegir entre distintos tamaños para el menú Inicio, incluyendo versiones más compactas y otras más amplias. La idea es que cada usuario pueda adaptar Windows 11 a sus preferencias sin depender de herramientas externas o modificaciones avanzadas.

Microsoft intenta responder a las críticas

Desde el lanzamiento de Windows 11, una parte de la comunidad ha señalado que el sistema perdió funciones históricas presentes en Windows 10 y versiones anteriores. Entre las críticas más repetidas se encuentran precisamente la imposibilidad de mover la barra de tareas libremente, la menor capacidad de personalización y ciertos cambios en la navegación del sistema.

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Por eso, Microsoft comenzó durante los últimos meses una serie de ajustes centrados en la experiencia de usuario. Diego Baca, director de diseño de la compañía, explicó que el menú Inicio y la barra de tareas son dos de los espacios donde los usuarios más perciben cualquier cambio en Windows.

Microsoft busca recuperar la confianza de sus usuarios.

Según el ejecutivo, la empresa busca recuperar la confianza mediante “progreso constante y visible”, incorporando mejoras graduales basadas en la retroalimentación de la comunidad.

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Más estabilidad y mejoras de rendimiento

La actualización no solo incorpora cambios visuales. Microsoft también trabaja en mejoras de estabilidad y rendimiento para reducir errores, optimizar el consumo de recursos y hacer que Windows 11 funcione de manera más fluida.

Estas mejoras llegarán de forma escalonada durante los próximos meses, mientras la compañía recopila comentarios de los usuarios Insider antes de habilitarlas para todos.

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El movimiento también refleja cómo Microsoft intenta mantener competitivo a Windows frente a sistemas operativos que históricamente han destacado por su flexibilidad y personalización.