Finalmente, otro aspecto que la inculpó fue la actitud que tomó tras el asesinato. No solo se arrepintió tras disparar al joven, si no que buscó "alejar cualquier sospecha respecto de ella". Ello se observa "con absoluta transparencia" con dos mensajes de WhatsApp que escribió al teléfono de Fernando Pastorizzo a las 5:52 horas del día 29 de diciembre, es decir, con la víctima ya fallecida". "La podes cortar?" y "Ya te dije q no me vi con nadie", fueron los textos.