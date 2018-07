Su abogado defensor, Fernando Soto, le preguntó cómo explicaba, si no portó "ni disparó su MP5, que se le impute haberle causado la muerte a una persona con esa arma", y Pintos respondió: "Yo no soy perito; lo que se me ocurre es que pueden haberse equivocado en el número de serie de la MP5. En el enfrentamiento el único que tenía MP5 era [el cabo segundo] Juan Ramón Obregón. Pudo suceder que equivocaron el número de serie en la pericia, porque en el enfrentamiento sólo había una MP5, que es la que llevaba Obregón".