Sociedad

Continúa la advertencia violeta por niebla: hasta cuándo durará y cómo seguirá el tiempo para el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el Área Metropolitana de Buenos Aires varios días con temperaturas moderadas y escasa posibilidad de lluvias, mientras se esperan bancos de niebla y vientos leves en la región

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La niebla complica la visibilidad en el AMBA
La niebla complica la visibilidad en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este jueves una seguidilla de jornadas frescas, con predominio de nubosidad y escasa probabilidad de lluvias para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El parte oficial anticipa temperaturas máximas que no superarán los 18°C y mínimas por debajo de 13°C durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico difundido por el SMN, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presenta este jueves 28 una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 11°C, con cielo mayormente cubierto y baja probabilidad de precipitaciones. Las condiciones se mantendrán estables hacia el viernes, donde se esperan valores térmicos similares y nubes persistentes, sin lluvias previstas.

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El sábado mostrará una leve variación, con una máxima de 17°C y una mínima de 11°C, acompañadas por neblinas matinales y cielo parcialmente nublado. El domingo 31 se prevé un ascenso moderado: las marcas térmicas oscilarán entre los 11°C y los 18°C, con algunas mejoras temporarias en el cielo.

Gráfico de pronóstico del tiempo para Buenos Aires, mostrando un cuadro con información de temperatura, precipitación y viento para siete días
Gráfico detallado del pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mostrando temperaturas, probabilidad de precipitación y dirección del viento para los próximos siete días.

El inicio de la próxima semana prolongará la tendencia, ya que el lunes y martes de junio las temperaturas se ubicarán entre los 9°C y los 15°C, siempre con nubosidad variable y sin anuncios de precipitaciones. Para el miércoles 3 de junio se espera que la situación continúe de manera similar, con registros térmicos de 10°C a 15°C y cielo mayormente cubierto.

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El informe del Servicio Meteorológico Nacional destacó también la presencia de vientos moderados provenientes del sector este, con intensidades que rondarán los 7 a 22 km/h y sin ráfagas significativas durante el periodo analizado.

Entre los datos más relevantes del parte, se subraya que no se prevén lluvias significativas en la región del AMBA hasta al menos el miércoles de la semana próxima, y que las condiciones de visibilidad podrían verse reducidas por neblinas matinales en algunos sectores, especialmente el sábado.

La información difundida por el SMN sugiere que las condiciones meteorológicas en la región se mantendrán estables, con temperaturas dentro de parámetros habituales para fines de mayo y comienzos de junio, y sin fenómenos de riesgo para la población.

Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires hay bancos de niebla, por lo que se recomienda mantener recaudos a la hora de manejar. Las mismas continuarán durante toda la jornada. Para mañana, el cielo estará mayormente nublado, pero sin precipitaciones.

El fin de semana tendrá condiciones similares, con bancos de niebla en el este y centro bonaerenses, durante la mañana del sábado; y por la tarde, con un cielo mayormente cubierto. El domingo, el firmamento se mantendrá igual.

Mapa de Argentina mostrando la provincia de Buenos Aires resaltada en púrpura, indicando una alerta meteorológica, con provincias adyacentes en verde. Fecha: Jueves 28 de mayo
Mapa del Servicio Meteorológico Nacional, que muestra la advertencia violeta por nieblas en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.

Las alertas y advertencias en el resto del país

El SMN indicó que se mantiene la advertencia violeta por nieblas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y de Santa Fe. Sin embargo, el organismo confirmó que mañana finalizará la advertencia.

Estos llamados de atención hacen referencia a fenómenos “que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”. Ante este escenario, las acciones a seguir son:

  • Evitá circular.
  • Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.
  • Encendé las luces bajas y las antiniebla.
  • Reducí la velocidad.
  • En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.
  • Mantenete informado por las autoridades.
Mapa meteorológico de Argentina y Chile con alerta amarilla en el oeste de Patagonia. Muestra iconos de clima y fechas: Jueves 28, Viernes 29 y Sábado 30
Mapa del Servicio Meteorológico Nacional mostrando una alerta amarilla por lluvias en el oeste de la Patagonia.

En tanto, la zona cordillerana compuesta por el suroeste de Neuquén, este de Río Negro y noroeste de Chubut está bajo alerta amarilla por lluvias. Este tipo de avisos se refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual se recomienda:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura.
  • Limpiá desagües y sumideros.
  • Alejate de zonas inundables.
  • Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

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