Antes de la indagatoria este jueves al cabo primero Francisco Javier Pintos, el efectivo del grupo Albatros imputado por su muerte, el juez Gustavo Villanueva quiere examinar ese material. Hay un dato, dado a conocer por Infobae, que inquieta al tribunal: en su primera declaración oficial ante el Ministerio de Seguridad, Pintos no reconoce haber disparado en lo alto de cerro con el subfusil MP5, el arma que se le había asignado y que se le secuestró en su poder, con la numeración 05-C335508. De ese fusil salió la bala 9 mm que mató a Nahuel. La pericia de ese cotejo balístico es indubitable. No sólo por el aval de tres peritos de reconocido prestigio. Especialmente—según señalaron a este medio fuentes judiciales— "porque la bala que se le extrajo a Nahuel estaba muy limpia y la simetría de estrías no arrojaron dudas".