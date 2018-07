Decidimos cruzar el claro. Cuando me incorporo e inicio el cruce, Pintos me agarra y me dice: "Ahí están". Yo les doy la voz de "Alto, Prefectura". Hicieron caso omiso y empezaron agredir con lanzas y piedras. Entonces Pintos se sobrepone a mi persona y empieza a efectuar disparos con la marcadora (armamento no letal) para que cesaran la agresión. Pero la agresión continuaba.