Vinicius Jr. puso a la selección argentina como candidata a ganar el Mundial 2026 y se rindió ante Lionel Messi

Vinicius dijo que Argentina es la favorita a ganar el Mundial

El delantero de Brasil y del Real Madrid, Vinícius Júnior, compartió su visión sobre los principales candidatos al título en la próxima Copa del Mundo y reconoció el peso de Argentina por su condición de vigente campeona y por la presencia de Lionel Messi. En una entrevista concedida al canal de streaming CazéTV, el atacante brasileño profundizó en el panorama internacional, el rol de las selecciones más fuertes y la influencia de las figuras que marcan el pulso del fútbol mundial.

Además de Brasil, Vinícius Júnior detalló su particular “Top 5” de selecciones con mayores posibilidades en el próximo Mundial. España, Portugal, Francia… “Pero voy a poner a Argentina porque fueron los últimos campeones, tienen confianza y tienen a Messi, que siempre es diferente. Nunca podemos imaginar lo que puede hacer”, expresó. El futbolista de 25 años remarcó, de esta forma, el lugar central de la Albiceleste en el escenario internacional, junto a otras potencias tradicionales de Europa y Sudamérica.

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Durante la entrevista, el delantero del Real Madrid también se refirió a la configuración de la plantilla de Brasil y la asignación de dorsales históricos dentro del equipo. Ante la consulta sobre quién portará el número 10 en la próxima cita mundialista, Vinícius subrayó su respeto por su compatriota Neymar. “No sé mi número en la Copa del Mundo, pero el 10 es para Neymar, eso es obvio”, afirmó el futbolista. Todo parece indicar que Vinícius utilizaría el 7, el mismo dorsal que lleva en el conjunto merengue, mientras que Neymar conservaría el emblema del 10 en lo que sería su última participación mundialista con la Selección de Brasil.

Vinicius habló del dorsal número 10 y de la presencia de Neymar en el Mundial (AFP)

El atacante brasileño evitó alimentar rivalidades y elogió abiertamente a figuras de selecciones rivales, como el joven extremo español Lamine Yamal, del FC Barcelona. “España tiene a Lamine Yamal, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Hace cosas increíbles dentro del campo. Es un jugador que puede ganar la Copa del Mundo él solo. Es uno de esos jugadores por los que pagas por verle jugar”, afirmó Vinícius en la entrevista. También resaltó a otros nombres propios al mencionar a Pedri, Cristiano Ronaldo por Portugal, y a Kylian Mbappé y Dembelé en Francia.

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Al ser consultado sobre el presente y futuro de su carrera, Vinícius Júnior transmitió tranquilidad respecto a su continuidad en el Real Madrid y su vínculo con la institución, vigente hasta 2027. Negó cualquier tipo de conflicto o celos con su compañero de equipo Kylian Mbappé y aseguró que mantiene una excelente relación con el delantero francés, recordando que incluso le enviaba mensajes previos a su llegada para convencerlo de integrarse al club blanco. “Aún no conseguimos jugar como queremos, pero los títulos y el juego fluido llegarán pronto”, aseguró.

El brasileño también se refirió a su futuro profesional y a su deseo de regresar en plenitud física al Flamengo, club donde dio sus primeros pasos. “Voy a volver. Ah… ¡No voy a volver tan viejo, eh!”, señaló en tono distendido. “Tengo que ganar la Libertadores con el Flamengo”, agregó, indicando que ese objetivo permanece vigente en su horizonte, aunque descartó un retorno inmediato a Brasil.

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Carlo Ancelotti y sus dirigidos iniciarán su camino en la Copa del Mundo 2026 el próximo sábado 13 de junio, cuando debute ante Marruecos en el New York/New Jersey Stadium por la primera fecha del Grupo C. El combinado sudamericano comparte esta zona también con Haití y Escocia, rivales a los que se enfrentará el viernes 19 de junio en Filadelfia y el miércoles 24 de junio en Miami, respectivamente, con el claro objetivo de sellar su clasificación a la siguiente fase del torneo continental.