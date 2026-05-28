Con una economía que crecerá menos de lo esperado, Orsi prioriza infancia y seguridad

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al ministro de Economía, Gabriel Oddone, en un Consejo de Ministros (Presidencia)

El gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay prepara la Rendición de Cuentas, un proyecto de ley en el que podrá realizar modificaciones presupuestales a las que incluyó en el Presupuesto Quinquenal. La iniciativa deberá ingresar al Parlamento antes del 30 de junio y llegará en un contexto en el que el Ministerio de Economía corregirá a la baja las proyecciones de crecimiento del país.

Pero, en un contexto económico adverso, los pedidos de recursos por parte de varios ministerios son crecientes. Sin embargo, las prioridades serán las carteras de Desarrollo Social e Interior.

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Los detalles del proyecto de Rendición de Cuentas fueron tratados en una reunión del Consejo de Ministros, convocada por el presidente Orsi para este miércoles. Ante el gabinete, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, transmitió que, incluso en un escenario de incertidumbre, la economía uruguaya atraviesa “síntomas de buen desempeño”.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, el director de la OPP, Rodrigo Arim, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone (Presidencia)

El ministro informó que el crecimiento de la economía en 2026 y 2027 tendrá “leves correcciones a la baja”. Para el 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había estimado un crecimiento del 2,2% y esa cifra pasará ahora a 1,6%. Para el 2027, en tanto, la corrección será de dos décimas.

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“La Rendición de Cuentas lo que va a poner sobre la mesa para los próximos dos años es un crecimiento levemente inferior al que está previsto en la ley de Presupuesto”, expresó Oddone.

“El enfoque que estamos haciendo no es un enfoque de corte flat de gasto sino que lo que estamos haciendo en primer lugar es identificando ministerios que son priorizados, que son los que están a cargo de las políticas que mencioné; en segundo lugar objetos del gasto que son imposibles de tocar por su relevancia y sobre todo lo demás estamos trabajando bilateralmente de manera de encontrar con cada uno de esos ministerios los lugares donde se están generando ahorros”, señaló el secretario de Estado.

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con el ministro del Interior, Carlos Negro (Presidencia)

Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, expresó en la conferencia de prensa: “Está no es una Rendición de gasto cero. Es una Rendición que lo que preserva es el compromiso con la programación financiera y fiscal que realizó el gobierno en el presupuesto quinquenal, pero que toma la iniciativa política de priorizar áreas centrales para la ciudadanía, para el gobierno, como infancia, situación de calle y seguridad”.

El proyecto de Rendición de Cuentas pondrá foco en cuatro temas: la infancia, la seguridad, el apoyo a las personas que viven en la calle y el empleo. Además, el texto incluirá algunas de las sugerencias surgidas del Diálogo Social, el ámbito creado por el gobierno para reformar el sistema previsional y mejorar el sistema de trasferencias a la infancia.

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Según consignó Presidencia, Oddone informó que la unificación de transferencias, primera de las cuatro metas comprometida por el Gobierno y que también se encuentra en el documento final del Diálogo Social, está estimada en 30 millones de dólares para 2027. Para los próximos años, añadió el jerarca, los técnicos continúan con las tareas para proyectar los requerimientos financieros dirigidos a este objetivo.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone (Presidencia)

El ministro Oddone aclaró que las metas fiscales que fijó el gobierno al comienzo del período se mantienen.

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El impulso a inversiones

Además de los anuncios para la Rendición de Cuentas, el gobierno también presentó tres iniciativas para promover inversiones que se presentarán en las próximas semanas como proyectos de ley: Ley de Competitividad, Innovación y Reducción del Costo de Vida.

Según informó Presidencia, en simultáneo, se está trabajando en medidas vinculadas al riego, y con el Ministerio de Industria, en temas vinculados a los costos energéticos para el fomento de inversiones en el país, y con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la reducción de costos logísticos.

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