"Debe ser una conducta acorde a lo que dicen los reglamentos carcelarios. Una conducta regular que respete las pautas de los reglamentos, no generar grescas y fundamentalmente que en los informes se vea que vos estás apto para reinsertarte en la sociedad", detalla Gerome, y amplía: "Si bien legalmente el fallo es impecable, también es cierto que tratándose de una chica de 19 años, que evidentemente no ha tenido ningún antecedente, y que no es una delincuente, por ahí a priori su posibilidad de reinserción social no necesitaría de 35 años de cárcel. Pero los jueces tienen que atenerse a la letra de la ley".