La UIF, básicamente, no se creyó la lista de adherentes al fideicomiso de Verazul. Elevó un informe a Servini en donde revelaba que todas las personas que firmaron vivían en barrios de emergencia y que no tendrían la capacidad económica para hacer estos aportes en dólares: la división Antifraude de la Policía Federal constató los domicilios. La PFA también constató la dirección vinculada a Wall Street Group, que no eran precisamente oficinas con vidrios brillantes: era una casa de familia en donde nunca habían oído hablar de la empresa.