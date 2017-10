Sala no había sido notificado formalmente a mediados de esta mañana a pesar de que el escrito del juez Lleral llamaba a convocarlo "de manera inmediata", el perito todavía no recibió el pedido del Juzgado Federal de Rawson para tomar contacto con el cadáver, del cual no existe un informe preliminar elaborado en la morgue de Esquel según confirmaban anoche fuentes cercanas a la investigación.