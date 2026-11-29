En 2046 tendrán ochenta años quienes están cumpliendo sesenta en estos días (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Charly García dijo alguna vez que los Beatles inventaron la juventud. Antes, a los dieciocho años se pasaba del pantalón corto al saco y la corbata. Uno se iba de la casa casado, a la colimba, a la guerra o a la fábrica. No existía ese tiempo largo, desordenado y fértil para no hacer nada, probar y equivocarse, que después llamamos juventud. Con los Beatles ese tiempo tuvo música, ropa, pelo largo y, sobre todo, un nombre propio.

No era la primera vez que pasaba algo así. En 1904, el psicólogo estadounidense G. Stanley Hall contribuyó a consolidar la adolescencia como categoría psicológica. Y en diciembre de 1944, un ensayo fotográfico de la revista Life sobre chicas de quince a diecisiete años retrató al teenager como una figura con ropa, revistas y plata propia.

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Los Beatles inventaron la juventud, dijo alguna vez Charly García (AP Foto)

Las etapas de la vida tienen también una historia. Adquieren nombre propio cuando la realidad las vuelve inevitables.

Hoy está pasando algo parecido, en la otra punta de la vida. Hay una edad nueva que todavía no tiene nombre. Y detrás de esa idea hay algo más que una frase de autoayuda del tipo “los sesenta son los nuevos cuarenta”: hay datos científicos.

Una investigación publicada este mes en Nature Medicine, encabezada por Anders Fjell, de la Universidad de Oslo, analizó cerca de 783.000 evaluaciones de memoria de unas 219.000 personas en Europa y Estados Unidos, algunas seguidas durante casi treinta años. Las generaciones más recientes no solo llegaban a la vejez con mejor memoria que las anteriores: también la conservaban durante más tiempo. Los científicos lo llaman doble dividendo cognitivo.

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Según Fjell, esa doble ventaja podría explicar por qué la incidencia de demencia a una misma edad cayó alrededor de un 13% por década en Europa y Estados Unidos en los últimos treinta años.

La investigación de la Universidad de Columbia constató que una persona de 68 años nacida en 1950 posee capacidades físicas y cognitivas similares a una de 62 nacida en 1940 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace dos años, un equipo encabezado por John Beard, de la Universidad de Columbia, publicó en Nature Aging un estudio que comparó generaciones en Inglaterra y China a partir de lo que la Organización Mundial de la Salud llama capacidad intrínseca: las capacidades cognitivas, la movilidad, la vitalidad, los sentidos y la salud psicológica.

En Inglaterra, una persona de 68 años nacida en 1950 tenía capacidades similares a las de una de 62 nacida en 1940. En China la tendencia iba en la misma dirección. Beard planteó que quizás los setenta fueran realmente los nuevos sesenta.

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En Finlandia, la Universidad de Jyväskylä comparó a personas de 75 y 80 años evaluadas en 2017 con otras de esas mismas edades evaluadas en 1989. Las de ahora caminaban más rápido, tenían más fuerza, mejores reflejos y mejores resultados en varias pruebas cognitivas.

Una de las explicaciones de la diferencia en las pruebas cognitivas era un dato bastante poco glamoroso: los nacidos más tarde habían ido más años a la escuela. Para Taina Rantanen, que dirigió la investigación, estos resultados obligan a revisar nuestra comprensión de la vejez.

En inglés ya lo están intentando. En 1974, la psicóloga Bernice Neugarten habló de los young-old, los “viejos jóvenes”. Ken Dychtwald propuso distinguir etapas de la vida adulta más allá de la tradicional frontera de los 65 años. En castellano seguimos diciendo adultos mayores, tercera edad o, peor, abuelos.

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La psicóloga Bernice Neugarten propuso en 1974 la categoría de viejos jóvenes para diferenciar etapas vitales más allá del límite tradicional de los 65 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se trata de buscar un eufemismo para no decirnos viejos. Bastante trabajo nos está costando recuperar esa palabra sin que venga acompañada de un pedido de disculpas. Se trata de que estamos usando una misma categoría para nombrar momentos muy diferentes de la existencia. A los dieciocho y a los cuarenta y ocho somos adultos, pero nadie espera que tengamos los mismos problemas ni los mismos proyectos.

Cuando la juventud adquirió un nombre propio, aparecieron también sus lugares en las ciudades, sus revistas, sus películas. Los padres tuvieron que aprender a convivir con hijos que ya no eran chicos pero que tampoco querían vivir todavía como adultos. ¿Qué tendría que cambiar ahora en nuestras ciudades, en las universidades y en el mundo del trabajo para que una mujer de sesenta y cinco pudiera vivir los próximos veinte años sin tener que elegir entre comportarse como una joven y hacer lo que se supone que hace una vieja?

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La edad que tiene una época

En 1985 se estrenó en la televisión estadounidense Las chicas de oro: cuatro mujeres que compartían una casa en Miami, tenían aventuras amorosas y se encontraban de noche en la cocina a comer torta de queso y contarse el día.

Cuando empezó la serie, Rue McClanahan tenía 51 años. Betty White y Bea Arthur, 63. Estelle Getty, que hacía de la madre de Dorothy, tenía un año menos que la actriz que hacía de su hija.

Las chicas de oro, serie de la NBC

Para convertir a Getty, a los 62, en una madre de ochenta, alcanzaban una peluca, ropa holgada y una capa espesa de maquillaje. Ese mismo año, en mayo, se había estrenado en Buenos Aires Esperando la carroza. Mamá Cora, la octogenaria a la que sus hijos se pasan de casa en casa como un paquete que nadie quiere firmar, era Antonio Gasalla, que tenía 44 años. Fabricar una vieja costaba poco: un batón, unas pantuflas y una voz cansada.

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En 2023, a los 83, Luis Brandoni protagonizó Nada, de Cohn y Duprat, como un crítico gastronómico arbitrario y encantador, con Robert De Niro de invitado. Este verano, a días de cumplir 99, Mirtha Legrand empezó una nueva temporada en Mar del Plata. A ninguno de los dos le pusieron peluca.

Hay otra comparación posible. Las mujeres que a fines de los noventa veíamos en Sex and the City volvieron a la pantalla en And Just Like That…, con hijos grandes, nuevas relaciones amorosas, viudeces y cambios profesionales. Sarah Jessica Parker y Kristin Davis cumplieron sesenta años en 2025. Quienes vimos a Blanche y a Dorothy comiendo torta de queso en Miami vimos también a Carrie Bradshaw atravesar casi treinta años de su vida. A edades semejantes, las ficciones empezaron a contar historias muy distintas.

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Kristin Davis, Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon en And Just Like That (HBO Max)

Cuando la realidad cambia antes que las palabras

La medicina, la educación y las transformaciones del trabajo modificaron las posibilidades de nuestros cuerpos. Las revoluciones culturales del siglo XX modificaron las expectativas de nuestras vidas. Pero las instituciones que deben acompañarnos fueron concebidas para otra realidad demográfica. Seguimos dividiendo la existencia en una etapa para estudiar, otra para trabajar y criar hijos, y una tercera en la que supuestamente nos retiramos de casi todo.

Laura Carstensen, del Centro de Longevidad de la Universidad de Stanford, viene planteando que organizamos los años ganados como una prolongación de la última etapa de la vida, en vez de redistribuirlos a lo largo de toda la existencia.

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En la Argentina, la edad jubilatoria ordinaria de las mujeres es de sesenta años, y es también la edad a partir de la cual muchas estadísticas y políticas públicas las consideran personas mayores. Se pasa de una categoría a otra de un día para el otro, sin que necesariamente haya cambiado nada en el cuerpo, en las capacidades ni en los deseos.

Y se puede permanecer en esa categoría durante veinte, treinta o más años.

Esa frontera tiene fecha. A fines de los sesenta, la ley 18.037 fijó la edad jubilatoria ordinaria de las mujeres en 55 años. En 1993, la ley 24.241 la llevó a 60.

Según el dosier de personas mayores del INDEC, a una mujer de 60 le quedan en promedio 23,8 años por delante. Las leyes se movieron un poco. La idea de lo que significa cumplir sesenta se movió mucho menos.

El relato también se mete en el cuerpo. En 2018, la psicóloga Becca Levy, de la Universidad de Yale, publicó un estudio que siguió durante cuatro años a 4.765 personas mayores de 60. Entre quienes portaban la variante genética APOE ε4, asociada a un mayor riesgo de demencia, la desarrolló el 2,7% de quienes tenían creencias positivas sobre el envejecimiento, frente al 6,1% de quienes tenían creencias negativas. No demuestra que una manera de pensar prevenga por sí sola la enfermedad, pero da una idea de hasta dónde pueden llegar las consecuencias de los estereotipos con los que convivimos.

La generación que todavía no conocemos

En 2046 tendrán ochenta años quienes están cumpliendo sesenta en estos días.

No van a ser pocos. Las proyecciones demográficas anticipan que las personas mayores representarán una proporción creciente de la población argentina.

Entre ellos habrá mujeres que fueron las primeras de sus familias en llegar a la universidad, que se divorciaron cuando todavía había que dar explicaciones, que trabajaron toda su vida y que hoy sostienen buena parte de sus vínculos a través de un teléfono.

Habrá hombres que crecieron escuchando a los Beatles y el rock argentino, y que tuvieron con sus hijos relaciones muy distintas de las que tuvieron con sus padres.

No van a dejar de ser esas personas porque cumplan ochenta años.

Es posible que necesiten anteojos más potentes o que deban convivir con enfermedades crónicas. Pero sus referencias culturales, su relación con la tecnología, su manera de entender la sexualidad y sus expectativas de autonomía tienen una historia que no es la de quienes hoy tienen ochenta.

Tres adultos mayores con vestimenta de estilo rockero conversan junto a una fila de personas en la acera frente a un edificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante mucho tiempo confundimos las características de una generación con las características de una edad. Dentro de veinte años habrá viejas de ochenta que habrán pasado buena parte de su vida discutiendo sobre feminismo en las redes sociales y haciendo cola para entrar a un recital de rock. Habrá que ver qué hacemos entonces con los talleres de tejido que les estamos preparando. Al menos tendremos que preguntarles qué tienen ganas de hacer.

Los años que nos dio el siglo XX

Buena parte de lo que somos a los sesenta años empezó a construirse cuando teníamos seis.

Las vacunas, la escuela pública, el agua potable, los antibióticos y la llegada de las mujeres a la universidad modificaron nuestros cuerpos y nuestros cerebros mucho antes de que alguien hablara de nueva longevidad.

Hay condiciones materiales que hacen posible una determinada manera de envejecer. Y esas condiciones no están igualmente distribuidas ni está garantizado que sigan mejorando de una generación a otra.

En la Argentina, la desigualdad tiene también forma de recibo de haberes. Según el INDEC, por cada cien pesos que cobra en promedio un jubilado, una jubilada cobra setenta y dos. Muchas mujeres necesitaron una moratoria porque trabajaron en casas ajenas, en negro o en la propia cocina, que nunca cuenta para los aportes.

El vencimiento de la moratoria en marzo de 2025 dejó a muchas mujeres sin posibilidad de jubilarse a los sesenta. Si los setenta son los nuevos sesenta, la pregunta es para quién: ¿para la profesora jubilada que viaja en temporada baja, o para la empleada doméstica que a los 62 sigue tomando dos colectivos para llegar a una casa ajena?

Los propios investigadores desconfían del final feliz. El trabajo de Fjell advierte que sostener las mejoras exige cuidar la salud a lo largo de toda la vida, desde la infancia. Nada garantiza que las generaciones siguientes lleguen a la vejez en mejores condiciones que las nuestras.

Las sociedades están construyendo en este momento la salud de los viejos de 2080 cuando deciden cuánto invertir en la alimentación, la educación y el bienestar de los chicos de hoy.

Científicos de la Universidad de Jyväskylä en Finlandia confirmaron que los adultos mayores evaluados en 2017 registraron mayor fuerza y reflejos que los de 1989 gracias a una mayor escolaridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vida para la que todavía no tenemos relatos

La literatura y el cine nos enseñaron a imaginar cómo sería enamorarnos por primera vez, irnos de la casa de nuestros padres o tener hijos. Tenemos muchas menos historias para los treinta años que siguen a los sesenta, y casi todas fueron escritas cuando esos años eran bastante menos frecuentes.

En 1969, Adolfo Bioy Casares publicó Diario de la guerra del cerdo: en Palermo, los jóvenes salen a cazar viejos. Isidoro Vidal, el protagonista, no termina de saber si ya entra en la categoría de presa, y buena parte de la novela se sostiene en esa duda. Más de medio siglo después, sigue siendo inquietante la facilidad con la que otros pueden decidir en qué momento nos hemos vuelto viejos.

No se trata de reemplazar las imágenes de viejos enfermos y solitarios por las de viejos que corren maratones. Ambas cosas pueden suceder, incluso en la vida de una misma persona. Podemos necesitar ayuda para algunas cosas y conservar una enorme autonomía para otras. Podemos perder capacidades físicas sin perder la curiosidad ni el deseo.

Hay algo desconcertante en mirar las fotos de nuestros padres cuando tenían la edad que tenemos hoy: la ropa, la solemnidad con la que posaban, las cosas que ya consideraban que no les correspondía hacer. Durante buena parte de nuestras vidas, ellos fueron una manera de mirar hacia adelante. Ahora sabemos que, cuando lleguemos a sus edades, probablemente nos sucedan otras cosas.

Eso nos deja con menos certezas, pero también con una libertad considerable. No tenemos por qué decidir los próximos veinte años de nuestras vidas a partir de lo que vimos en los últimos veinte de las vidas de nuestros padres.

No sabemos todavía cómo se va a llamar esta edad. Probablemente tampoco quienes tenían veinte años cuando los Beatles grabaron su primer disco sabían que estaban protagonizando la aparición de una cultura que iba a transformar el mundo.

Dentro de veinte años, cuando cumplamos ochenta, quizás haya lugares en los que podamos encontrarnos, películas en las que podamos reconocernos y palabras para contar lo que nos está pasando que todavía no existen. Por ahora, como aquellos chicos que empezaron a dejarse el pelo largo, tenemos bastante por inventar.

Gabriela Cerruti es experta en Nueva Longevidad, autora de La Revolución de las viejas y directora de MilHoras.ar