Javier Milei junto a Karina Milei y Luis Caputo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Hay más dudas que certezas entre los empresarios argentinos. No están sorprendidos, ni mucho menos parecen atemorizados, pero la volatilidad de los últimos días, con el dólar tenso otra vez y el riesgo país que cerró la semana en unos 950 puntos –pero con un pico que lo llevó cerca de los 1.100–, generó un nerviosismo que desató preguntas en algunos de los escritorios de decisión más importantes del país. “Es una tormentita, pero conviene seguir todo de cerca”, resumieron desde uno de ellos.

El primer gran interrogante es tratar de entender rápido qué significan estos movimientos financieros que azotaron la ya golpeada economía argentina como una ráfaga. Y hacerlo sacando todo el ruido, sobre todo político, que rodea la situación. Las dudas pasan también por el impacto de los movimientos financieros en la economía real y los presupuestos 2027. Además de las preocupaciones “ya habituales” a esta altura, sobre el consumo, la actividad y el empleo.

PUBLICIDAD

Luis Caputo y algunos de sus funcionarios intentaron explicarlo en varias presentaciones mediáticas. En medio de renovadas dudas sobre su continuidad, Caputo volvió a responsabilizar al frente externo y al “riesgo kuka”, básicamente, por la recesión en la que entró la economía local después de conocerse el EMAE de septiembre: una suba mensual de 1,1% que no alcanzó para evitar que el tercer trimestre cerrara en rojo y el anuncio de recesión. Caputo se puso algo técnico con la definición de “recesión técnica”. Pidió analizar en detalle la profundidad, duración y alcance sectorial de la contracción, y aseguró que la tendencia se revertirá en este último trimestre del año. ¿Será? Algunas mediciones privadas dicen que quizás, otras dudan y esperan datos más contundentes para hacer pronósticos.

Lo cierto es que en sólo cuatro meses el riesgo país saltó de 400 a 1.000 puntos con un dólar inmóvil... hasta que se empezó a mover. Así, el Banco Central y el Tesoro “tuvieron que ofrecer dólares (en el mercado financiero) y cobertura cambiaria (con ventas de bonos USD linked en los mercados primario y secundario) con el objetivo de contener la brecha (que llegó a superar el 14% a fines de la semana pasada) y suavizar los movimientos del spot”, como detalló la consultora 1816, que cree que hubo intervención oficial en contado con liqui la semana pasada.

PUBLICIDAD

Y 1816 aportó un dato contundente que muestra el movimiento y el modo “prudencia total” en el que entraron las empresas: “la cobertura neta de privados con USD linked y futuros habría superado los USD 17.000 millones”. Es más que en octubre de 2025, cuando fueron las legislativas pasadas. Los argentinos de pie también se cubren: compraron más de USD 3.000 millones en octubre. Desde que se aflojó el cepo cambiario, en abril de 2025, los ciudadanos adquirieron USD 53.206 millones en términos brutos (vendieron USD 7.844 millones) y en lo que va de este año las adquisiciones brutas acumulan USD 26.814 millones y ya superaron al total del año pasado.

Cómo seguirá

En medio del subibaja, los empresarios consultados por este medio se preguntan qué va a pasar con el dólar. Qué harán Milei y Caputo al respecto. Hablan en off the record porque, dicen, “no es momento de levantar mucho la cabeza”.

PUBLICIDAD

Están convencidos de que el Gobierno va a mantener el rumbo y que luego de la devaluación de Brasil van “a soltar un poco el dólar, como vimos estos días”, según dijeron en una cámara empresaria de las de peso. En general, creen el “no nos vamos a mover un centímetro” y el “estoy atado al palo mayor” que repite el mandatario. En una empresa manufacturera de las medianas-grandes la duda pasaba sobre con qué dólar planear 2027. “Yo sé que pensar en eso es ‘medio Narnia’, pero de miércoles a viernes de la semana pasada, estuvimos hablando de eso con el equipo. No espero grandes cambios, estoy calculando cerca de 1.900 pesos. Yo los planes los tengo que hacer igual y la verdad es que veníamos de un par de años tranquilos en ese sentido. Hay que ser lo más finos posible, ese es tema”, explicó el CEO.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado, REM, de noviembre arrojó que a 12 meses –octubre del año que viene, el mes de las presidenciales– la divisa cotizaría a 1.984,5 pesos. Claro, el último REM se publicó a comienzos de mes, antes de la turbulencia. Habrá que ver qué arroja el promedio de las consultoras el viernes próximo.

PUBLICIDAD

Esa planificación fina no es un tema por ahora para los más chicos de la cadena productiva, está claro. Las pymes están pensando más en qué harán mañana que en el año que viene. “Nosotros tenemos que ajustarnos siempre, somos el sanguchito entre proveedores y clientes. Igual, lo que más preocupa es la caída de las ventas y el cierre de empresas”, dice el dueño de una pyme de Avellaneda.

Otra duda, mucho más general, de fondo, que también surgió de los despachos privados, y que es tema de discusión en mesas chicas de entidades de representación empresarial en el último mes, es si esta economía, la que banca Milei atado al palo mayor, puede ganar elecciones. Ahí hay debate técnico, pero en el fondo también pesa, y mucho, el “corazoncito” de cada empresario. Igual, business are business.

PUBLICIDAD

Desde las consultoras, el tema parece estar más claro. “Una economía con las variables descontroladas, sobre todo el dólar, y con incertidumbre financiera no gana elecciones en Argentina, seguro. Hasta hace un mes ese parecía ser el plan, pero ahora hay impactos relevantes. No sé si una economía estancada y con estos problemas de empleo puede ganar. Creo que no, pero es algo que las encuestas no lo marcan aún. El Gobierno adelantó innecesariamente el proceso electoral y lo puso en la cancha en una economía frágil. Las encuestas aún no tienen valor porque puede pasar mucho en un año”, aseguró Ricardo Delgado, fundador de la consultora Analytica.

“El Gobierno adelantó el proceso electoral y lo puso en la cancha en una economía frágil, las encuestas aún no tienen valor porque puede pasar mucho en un año” (Delgado)

“Estamos frente al extraño caso de estancamiento con dólares. Además, se picó el mercado financiero. Ese contexto no gana elecciones en absoluto”, aseguró Guido Zack, de Fundar. “Esta economía no sólo está estancada, sino que destruye empleo y aumenta la informalidad y la pobreza, con la inflación que no perfora el 2% mensual de manera estable. Y lo peor de todo es que la esperanza que el Gobierno tomaba como un activo, la calma financiera y la posibilidad de volver a los mercados, se terminó de disipar en las últimas semanas con el riesgo país que estuvo por encima de los 1.000”, dijo Zack.

PUBLICIDAD

Mucho más cerca del pensamiento del Gobierno, Antonio Aracre cree que el año próximo habrá mejores condiciones y que las chances de renovar para esta administración están intactas. “No tenemos una economía en recesión, lo vimos en el EMAE de agosto y septiembre. No hay boom, pero se está estabilizando y cambia la matriz productiva. Tenemos una economía en ‘serrucho’, pero con una tendencia al alza. Lo mismo pasa con la evolución del salario registrado, que tiene una leve mejora gradual, una tendencia al alza; y si bien el empleo no muestra una recuperación tan fuerte en el registrado, el cambio de modelo se adapta en cantidad con los empleos no registrados o informales”, destacó.

“Este Gobierno está haciendo las cosas bien para estabilizar. Eso no significa que todo el mundo la esté pasando bárbaro, pero la mayoría de la gente comprende que este es el camino, aunque no sea uno de rosas. Del otro lado, no hay ni va a haber una propuesta que enamore. La gente ya no come vidrio”, afirmó Aracre.

PUBLICIDAD

Horacio Marín, presidente de YPF, y Claudio Descalzi, CEO de la italiana ENI

Como se dijo, del lado empresarial pesa la idea de quién estará enfrente. “Está bravo el tema... el consumo no remonta y hay mucho disgusto en la industria. No hay trabajo, además. El Gobierno muestra números laborales, pero son de informalidad. Yo me pregunto si moran lo que pasa en la calle. Y de la política no veo mucho que prometa... Falta, pero no falta tanto. A mí me gustaría ver algún movimiento, alguna opción. El Gobierno se pone cada vez más dogmático y eso es una locura”, afirmó un empresario cuyos productos son protagonistas de la góndola de los argentinos.

El carril rápido

En el otro carril de las velocidades dispares en las que se mueve la economía local, aparece YPF y su potente Argentina LNG, un proyecto de USD 50.750 millones para exportar gas natural licuado desde la Argentina hasta 2050. “Es la mayor inversión de la historia del país. Esto cambia a la empresa por completo, pero también al país”, define Horacio Marín, presidente de la petrolera.

PUBLICIDAD

El proyecto será presentado a toda pompa mañana en el Palacio Libertad, ante unos 500 invitados entre los que estarán los altos mandos de ENI, la petrolera italiana, y XRG, la empresa de Emiratos Árabes Unidos, ambas socias estratégicas en un negocio que promete exportaciones por USD 10.000 millones anuales desde 2031. Es “el” anuncio de esta parte del año. Habrá cóctel de gala esta tarde en el Palacio Duhau y, luego de la firma, se reunirán con Milei, quien no irá al evento.

En medio de la euforia, desde la empresa y también desde el Gobierno, hablan de un proyecto “blindado” contractualmente. O sea, que ninguno de los socios y financiadores podría sacar los pies del plano. Para decirlo de otra manera, salir será casi tan costoso como quedarse. No lo quieren hacer puntualmente, pero en medio de la euforia descriptiva terminan tratando de llevar algo de tranquilidad por lo que pudiera pasar el año que viene.

Ni el proyecto de inversión más grande de la historia argentina, “el que va a cambiar las cosas de verdad”, como dicen en la Economía y cree toda la industria petrolera, se salva del contexto de dudas y de la “tormentita” de los últimos días.