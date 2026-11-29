La presencia de mareos, boca seca, desmayos o náuseas requiere asistencia médica inmediata ante el calor sofocante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El termómetro no afloja y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la alerta amarilla por calor extremo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el oeste bonaerense, La Pampa, San Luis y Córdoba. En paralelo, varias regiones del país estarán bajo alerta amarilla por tormentas. No obstante, en la semana podrían regresar las lluvias.

Según advirtió el organismo meteorológico, las temperaturas elevadas se sostendrán durante los próximos días. Por este motivo, pidieron reforzar los cuidados, sobre todo entre niños, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.

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Para este domingo, la advertencia alcanzará al centro, norte y oeste de la provincia de Buenos Aires; al centro y este de La Pampa; y el sur de San Luis; y al centro. En el caso de Córdoba, se verán afectados los departamentos de Río Cuarto, Alta Gracia, Cosquín, Córdoba capital, Jesús María, San Francisco, entre otros.

En el caso del AMBA, será una de las jornadas más exigentes de la semana, con una mínima prevista de 23 grados y una máxima de 34 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el día y, por la tarde, se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

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Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala áreas bajo advertencia por calor extremo en el centro de Argentina.

Qué recomendaciones tener en cuenta para evitar un golpe de calor

Las jornadas con máximas altas, combinadas con noches que también conservarán temperaturas elevadas, pueden dificultar el descanso y aumentar el riesgo de deshidratación. Por esto, el SMN recomendó aumentar la frecuencia y la cantidad de agua ingerida, incluso antes de sentir sed.

Conviene tener una botella cerca, llevarla al trabajo o a una salida y ofrecer líquidos a chicos y personas mayores puede evitar que la hidratación quede para después. También es aconsejable no exponerse al sol de manera prolongada, especialmente entre las 10 y las 16, cuando la radiación y el calor suelen sentirse con más fuerza.

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Si no queda otra que salir, la recomendación es elegir ropa liviana, holgada y de colores claros, además de sumar sombrero y anteojos oscuros. En lo posible, quedarse en ambientes ventilados o con aire acondicionado puede marcar una diferencia.

En los días de alerta, las bebidas con alcohol, cafeína o exceso de azúcar no son grandes aliadas, porque pueden favorecer la deshidratación. La sugerencia es moderarlas y priorizar agua, frutas y verduras. Las comidas muy abundantes y la actividad física intensa también conviene dejarlas para otro momento o reducirlas, en particular durante las horas centrales.

Las recomendaciones oficiales indican ingerir agua con frecuencia y evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Por otro lado, la sed intensa, la boca seca, la transpiración excesiva, la sensación de calor sofocante, el agotamiento, los mareos o un desmayo son algunos de los síntomas que requieren atención. También pueden aparecer piel seca, dolor de cabeza, dolor de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos.

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Ante esas señales, el SMN recomienda pedir asistencia médica de inmediato. Mientras llega la ayuda, se debe llevar a la persona a un lugar fresco y tranquilo, intentar bajarle la temperatura corporal —por ejemplo, humedeciendo su ropa— y ofrecerle agua fresca si puede beberla.

Cómo seguirá el clima en el AMBA durante el comienzo de la semana

El lunes mantendrá un panorama parecido, ya que se prevé una mínima de 23 grados, una máxima de 33 grados, nubosidad parcial y vientos de hasta 22 kilómetros por hora. En términos simples, el alivio será escaso porque, aunque el cielo no esté totalmente despejado, las temperaturas seguirán altas.

No obstante, un leve alivio comenzaría a gestarse a partir del martes. El pronóstico anticipó una mínima de 24 grados y una máxima de 31 grados. El cielo estará mayormente nublado y, durante la noche, habrá hasta un 40% de probabilidad de tormentas aisladas. El viento volverá a soplar con velocidades de hasta 22 kilómetros por hora por la tarde.

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Una tabla detalla el pronóstico del tiempo semanal con temperaturas, vientos y probabilidades de lluvia para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores

La baja de temperatura recién se hará sentir el miércoles, cuando la mínima descendería a 18 grados y la máxima quedaría en 26 grados. Ese día se esperan vientos de hasta 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Asimismo, el jueves sería el día de mayor alivio, con una máxima de 24 grados, aunque el calor volvería a ganar terreno desde el viernes.

Cuáles serán las provincias que estarán bajo alertas por tormentas y vientos

Además de la alerta por temperaturas extremas, el domingo habrá alerta amarilla por tormentas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, sectores de Río Negro, el este y centro de La Pampa, parte de San Luis, el este de Mendoza, el sureste de Jujuy y el norte de Salta. También regirá una alerta amarilla por lluvias en la cordillera sur de Santa Cruz.

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Para el lunes, las tormentas se concentrarán otra vez en el sudoeste bonaerense, La Pampa, San Luis, el este de Mendoza, el oeste cordobés, el sur de La Rioja, Tucumán, el centro y norte salteño y el sureste jujeño.

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala las zonas con alertas meteorológicas en distintas provincias de Argentina durante el domingo 29.

Por último, la advertencia del martes incluirá tormentas que abarcarán el centro de Salta, Tucumán, el este de Formosa, gran parte de Chaco, Corrientes, Misiones, el norte de Santa Fe, el sur de Santiago del Estero, buena parte de Córdoba, el sur de La Rioja y el norte y centro de San Luis. Ese día también habrá alerta amarilla por vientos para Tierra del Fuego y el este de Chubut.

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Mientras que en las zonas afectadas por las tormentas podrían experimentar actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, en las áreas donde el viento condicionará la jornada, pidieron reforzar los objetos que pudieran volarse con la fuerza de hasta 90 km/h.