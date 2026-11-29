Los sectores que más empleos demandan, como la construcción, vienen en caída y tienen mayoría de trabajadores pobres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con la retracción de los ingresos y el paulatino traspaso de empleos formales hacia puestos de trabajo de menor calidad, el escenario social consolida la expansión del sector de quienes tienen una ocupación estable pero lo que ganan les impide alcanzar la línea de la pobreza. De esa forma, el 72% de los ocupados tiene un ingreso mensual por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) que mide el Indec, aquella que cubre los bienes y servicios que necesita una familia tipo (dos adultos, dos niños) para no ser pobre.

La situación descripta se intensificó con la “economía de dos velocidades”, en la que las actividades más beneficiadas por el actual modelo económico son las que generan menos empleo con salarios más altos. Como contracara, los sectores más perjudicados por el modelo, como el comercio, la industria o la construcción, son los que siempre han concentrado mayor cantidad de trabajadores. Así lo explicó el informe “Precarización laboral, endeudamiento de los hogares y pobreza: hacia una desalarización pauperizada”, realizado por Eduardo Chávez Molina, Mariana Sosa y José Rodríguez de la Fuente, investigadores del Instituto Gino Germani, dependiente de la Universidad de Buenos Aires.

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El ingreso laboral no alcanza para salir de la pobreza

El indicador toma como referencia la CBT para un hogar tipo II, valuada en alrededor de $ 1.500.000 durante el segundo trimestre de 2026, al momento de realizar la investigación. Hoy, esa canasta elaborada por el Indec ya llega a $1.690.000. El informe advierte: “Esto significa que más de siete de cada diez trabajadores argentinos no logran cubrir, con sus ingresos laborales, el costo de una canasta de bienes y servicios básicos para una familia de dos adultos y dos niños”. Es una medición sobre ingresos individuales del trabajo y no sobre la suma de recursos del hogar, pero retrata la distancia entre los salarios y el costo de vida.

La insuficiencia atraviesa a todas las variantes de empleo o “inserciones laborales”, como las llama el informe, aunque con brechas marcadas. Entre los asalariados informales, el 89% queda por debajo de la línea de pobreza; el porcentaje es de 85% entre los cuentapropistas de baja calificación. En este último grupo se concentran actividades como pequeños comercios, changas y oficios de la construcción, con ingresos variables y escasa cobertura.

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La situación alcanza incluso al empleo registrado. El 59% de los asalariados formales no reúne con su ingreso laboral el valor de la canasta, mientras que el 63% de los cuentapropistas de alta calificación y el 61% de los patrones precarios están en la misma condición. “Solo los patrones formales (17%) logran superar mayoritariamente ese umbral”, señala el trabajo de los investigadores.

Por lo tanto, la formalidad en el vínculo laboral de un trabajador reduce el riesgo, pero no asegura por sí sola una capacidad de compra suficiente para que su familia esquive la pobreza. En el caso de los informales, los sueldos a menudo no llegan a la mitad de la canasta básica: un asalariado sin registrar de la construcción gana, en promedio, $ 762.000 mensuales; uno del comercio, $ 729.000; y uno de alojamiento y servicios de comidas, $ 682.000. Un cuentapropista de baja calificación de la industria manufacturera percibe $ 570.000.

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Ganadores y perdedores en el empleo

La segmentación por ramas refuerza el escenario. “El extremo más vulnerable se ubica en las actividades vinculadas al servicio doméstico (98% por debajo de la CBT), el sector de alojamiento y servicios de comidas (86%), ramas caracterizadas por alta informalidad, bajos salarios y escasa protección laboral”, describe el informe. Tampoco tienen ingresos para afrontar la canasta de pobreza la mayoría de los trabajadores de la construcción (86%), el comercio (80%) y la industria manufacturera (73%). En el otro extremo aparecen minería y canteras, donde solo el 8% está bajo ese nivel; actividades financieras, con 31%; electricidad y gas, con 35%; e información y comunicación, con 40%.

La diferencia no solo responde a cuánto paga cada sector, sino al número de personas que absorbe. Comercio, industria, construcción y alojamiento y comidas reúnen al 43,5% del total de los ocupados, según el análisis. En contraste, las ramas más dinámicas —intermediación financiera, agro, minería y energía— crecieron 6,4% entre 2025 y 2026, pero concentran apenas al 3,5% de quienes trabajan.

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“Los datos confirman que la mayoría de los trabajadores argentinos no logran cubrir sus necesidades básicas con su ingreso laboral, y que esta situación se agrava considerablemente entre quienes se desempeñan en inserciones precarias o en ramas de baja productividad”, precisó el informe.

En ese marco, los hogares que partían fuera de la pobreza y tenían como principal sostén a una persona empleada en las ramas grandes empleadoras tuvieron una tasa de entrada a la pobreza de 22%. En las demás ramas fue de 8%. “La expansión de la actividad no alcanza a los sectores donde trabaja la mayoría”, resume el estudio sobre ese contraste entre dinamismo sectorial, empleo e ingresos.

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Las causas de entrada a la pobreza

El seguimiento de las mismas personas realizado por los investigadores en base a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026 permitió reconstruir cómo se produce el pasaje hacia la pobreza. “En ese período, el 15,1% de quienes no eran pobres al inicio ingresó a la pobreza: alrededor de 3,1 millones de personas en los aglomerados urbanos (Figura 24); en el mismo lapso salieron unos 2,3 millones. El saldo neto es un aumento de 867.000 pobres”, puntualizó el informe.

Los factores laborales explican 80,1% de esas entradas. “Las causas laborales explican el 80% de las entradas y se organizan en dos grandes vías de peso similar: la pérdida del empleo (37,5%) y la caída de los ingresos laborales de quienes siguieron trabajando (40,5%)”, plantea el documento. Esta segunda vía puede desagregarse entre el descenso del ingreso por hora, que explica 23,1% de los casos, y menos horas trabajadas con una baja de ingresos, con 17,4%.

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“La pérdida de ocupación afecta sobre todo a quienes ya estaban en inserciones precarias”, indica el informe. Y especifica que estos nuevos pobres tienen “un perfil distinto a la pobreza persistente” ya que en su mayoría son “adultos en edad activa, con mayor nivel educativo, más concentrados en el aglomerado GBA (Ciudad y partidos del conurbano) y, sobre todo, trabajadores”. Así, entre los ocupados de 18 a 64 años que ingresaron a la pobreza, el 26,3% perdió su trabajo y su desocupación subió de 6,1% a 14,7% en un año.

La tercera vía corresponde a una caída de ingresos no laborales, como jubilaciones y ayudas sociales, que explica 12,2% de las entradas. El 7,7% restante se vinculó con otros cambios en el hogar, como más miembros o variaciones en otros ingresos. El estudio también detectó que más de la mitad de los hogares que pasaron a ser pobres redujo sus horas de trabajo, y que sumar una segunda ocupación no funcionó como protección suficiente.

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El empleo creció pero la mayoría de los puestos son precarios

El deterioro de los ingresos ocurre junto con un cambio en la composición del mercado laboral. Entre el tercer trimestre de 2023 y el segundo de 2026, la cantidad total de ocupados aumentó en 163.731 personas. Sin embargo, se perdieron 498.645 puestos asalariados formales. La expansión estuvo sostenida, principalmente, por 431.698 cuentapropistas de baja calificación, además de 141.130 de alta calificación y 42.061 asalariados informales.

“Casi 8 de cada 10 nuevos puestos de trabajo creados desde 2023 son precarios (76%)”, sostiene el informe. Entre los empleos considerados no precarios, todos fueron independientes: nueve de cada diez correspondieron a cuentapropistas y uno a patrones. Ninguno de los nuevos puestos fue asalariado formal.

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El resultado es que tener una ocupación no equivale necesariamente a contar con un ingreso capaz de cubrir una canasta básica. Según la investigación, los asalariados formales representaban el 44% de los ocupados en el segundo trimestre de 2026, el valor más bajo de la serie iniciada en 2016. La evolución de los nuevos puestos, la caída del salario por hora y la reducción de jornadas conforman el cuadro que explica por qué una parte creciente de trabajadores queda bajo la línea de pobreza.