Las consultoras privadas anticipan una recuperación moderada de la actividad durante el último trimestre de 2026, con un escaso arrastre estadístico para el próximo año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

A diferencia de lo que ocurrió a comienzos de 2026, cuando la actividad económica contó con un arrastre estadístico favorable, el Gobierno podría iniciar el próximo año prácticamente sin ese colchón de crecimiento. Si bien las consultoras privadas proyectan una recuperación durante el último trimestre que permitiría dejar atrás la recesión técnica, la magnitud del repunte sería insuficiente para garantizar un piso significativo de expansión en 2027, año de elecciones presidenciales.

El desafío no es menor para una administración que anticipó que no cederá en su política de disciplina fiscal y monetaria. Con una masa salarial deteriorada, dificultades para acceder al crédito bancario, sectores intensivos en mano de obra en retroceso y una demanda interna que no logra recuperarse, buena parte del crecimiento del próximo año deberá generarse durante el propio ejercicio.

PUBLICIDAD

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmaron que la economía entró en recesión técnica. Después de caer 1% en el segundo trimestre, el nivel de actividad se contrajo 1,8% en el tercero y acumuló un retroceso del 2,8% respecto del período enero-marzo.

Después de caer 1% en el segundo trimestre, el nivel de actividad se contrajo 1,8% en el tercero y acumuló un retroceso del 2,8% respecto del primero

Si bien agosto y septiembre mostraron recuperaciones mensuales del 0,4% y del 1,1%, respectivamente, esas mejoras no alcanzaron para compensar la fuerte caída de julio. En septiembre, la actividad se ubicó un 1,2% por debajo del mismo mes del año pasado y un 2,4% por debajo del nivel de diciembre de 2025.

El escenario dista considerablemente del que anticipaban los economistas a fines del año pasado, cuando el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectaba un crecimiento promedio del 3,5% para 2026. Actualmente, las estimaciones privadas ubican la expansión anual por debajo del 1 por ciento.

PUBLICIDAD

Arrastre estadístico marginal

Los primeros indicadores de actividad de octubre tampoco permiten anticipar una recuperación contundente. Las mediciones privadas de actividad económica oscilaron entre el estancamiento y nuevas caídas mensuales, aunque algunos economistas esperan un mejor desempeño durante noviembre y diciembre.

Las perspectivas de crecimiento para 2027 estarán condicionadas por la evolución de la demanda interna y la incertidumbre propia de un año electoral

Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, estimó que en octubre la actividad se mantuvo estable o incluso registró una leve caída, pero proyectó una recuperación durante los últimos dos meses del año que permitiría cerrar el cuarto trimestre con un crecimiento del 1,3% respecto del tercero.

De concretarse ese escenario, la economía dejaría atrás la recesión técnica, aunque el punto de partida para 2027 sería poco favorable. “Para el año que viene deja un arrastre estadístico de 0,3%, es decir que si la economía se mantiene en el mismo nivel que nosotros estimamos para diciembre del 2026, el promedio de la actividad de 2027 crecería 0,3% contra el promedio del 2026”, explicó Piccardo, con un escaso nivel de optimismo.

PUBLICIDAD

Si la economía se mantiene en el mismo nivel que nosotros estimamos para diciembre del 2026, el promedio de la actividad de 2027 crecería 0,3% contra el promedio del 2026 (Piccardo)

El arrastre estadístico es el crecimiento que una economía registra en promedio durante un año por el solo hecho de mantener el nivel de actividad con el que finalizó el anterior. Cuanto mayor es la recuperación hacia diciembre, más elevado resulta ese piso de expansión, incluso si posteriormente la actividad permanece estancada.

En 2026 ocurrió el fenómeno inverso al que podría registrarse el próximo año: el arrastre positivo que dejó 2025 permitió amortiguar el impacto de la contracción de la actividad sobre el promedio anual. Según C-P Consultora, la economía cerraría 2026 con una expansión de apenas el 0,6%, por debajo del arrastre estadístico del 1% que dejó el año pasado.

PUBLICIDAD

El deterioro de la actividad se extendió durante los últimos meses incluso a sectores que anteriormente lideraron la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, calculó que, si el nivel de actividad de septiembre se mantuviera sin cambios hasta diciembre, el PBI terminaría 2026 con un crecimiento promedio de apenas el 0,3%, explicado exclusivamente por el arrastre estadístico. “La economía no está creciendo durante 2026. A pesar del impulso de la minería y el sector energético, los sectores ligados al mercado interno siguen mostrando un desempeño negativo”, destacó.

En Equilibra también esperan cierta recuperación durante el cuarto trimestre, aunque con un comportamiento irregular de la actividad. El indicador que elabora la consultora para anticipar la evolución del EMAE registró una caída desestacionalizada del 0,5% en octubre, después de las mejoras de agosto y septiembre.

PUBLICIDAD

La economía no está creciendo durante 2026. A pesar del impulso de la minería y el sector energético, los sectores ligados al mercado interno siguen mostrando un desempeño negativo (Casas)

Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora, estimó que 2026 finalizaría con un crecimiento del 0,5%, mientras que para 2027 proyectó una expansión en torno al 1,5%, dentro de un rango de entre 1% y 2%, con un escaso arrastre estadístico.

La consultora LCG, en tanto, proyectó un crecimiento máximo del 0,7% para este año y tampoco anticipó un cambio significativo en la dinámica económica durante el próximo ejercicio, con mayores riesgos a la baja que al alza.

Los motores de la economía perdieron fuerza

Uno de los aspectos que más preocupa a los economistas es que el deterioro de la actividad se extendió durante los últimos meses incluso a sectores que anteriormente lideraron la recuperación.

PUBLICIDAD

El dinamismo de la energía y la minería no alcanza para compensar el deterioro de las actividades vinculadas al mercado interno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, 13 de las 16 ramas de actividad económica registraron retrocesos entre el último trimestre de 2025 y el tercero de 2026.

Las únicas excepciones fueron minas y canteras, con un crecimiento del 9%; electricidad, gas y agua, con una mejora del 1%; y hoteles y restaurantes, con una expansión del 1,5%. En conjunto, esas tres actividades representan apenas el 8% del PBI. Es decir, los sectores que explican el 92% de la economía argentina registraron caídas en esa comparación.

El panorama de todo el 2026 completo no es muy distinto al 2025, y no auguramos tampoco algo muy distinto para 2027, con más riesgos a la baja que al alza (LCG)

El fenómeno también quedó reflejado en un relevamiento de C-P Consultora. Durante el tercer trimestre, los sectores primarios y financieros, que representan el 18% de la economía, registraron una contracción del 2,9% respecto del período anterior, mientras que el resto de las actividades retrocedieron 1,5% y alcanzaron sus menores niveles desde el tercer trimestre de 2024.

PUBLICIDAD

“La economía se quedó sin motores y dejó de estar estancada para entrar en una nueva etapa recesiva”, sostuvo la consultora en su último informe de actividad y producción.

En los primeros nueve meses de 2026, el crecimiento acumulado del 1% que registró el EMAE se explicó en su totalidad por el aporte del agro, el petróleo y la minería. Sin esas actividades, la economía ya mostraría una contracción en la comparación interanual. Sin embargo, el dinamismo de los sectores exportadores resultó insuficiente para revertir el deterioro de las actividades vinculadas al mercado interno.

En los primeros nueve meses de 2026, el crecimiento acumulado del 1% que registró el EMAE se explicó en su totalidad por el aporte del agro, el petróleo y la minería (Foto: Reuters)

La producción manufacturera, por ejemplo, acumuló una caída del 6,9% desde febrero de 2025 y cerró el tercer trimestre con una contracción del 3,2% respecto del anterior. Al comparar el promedio de los últimos tres meses con los niveles de 2023, 12 de los 15 rubros industriales relevados por C-P Consultora registraron retrocesos. Entre los más afectados se ubicaron textiles (36,8%), maquinaria y equipo (33,6%), productos de metal (24,7%) e indumentaria, cuero y calzado (22,4% de caída).

PUBLICIDAD

La construcción, pese al fuerte repunte mensual del 7,8% en septiembre, también cerró el tercer trimestre con una caída del 2%. Los indicadores adelantados de octubre volvieron a mostrar señales negativas.

Salarios, empleo y crédito: las restricciones para crecer

A diferencia de otras actividades que pueden beneficiarse de una mayor demanda internacional, los sectores vinculados al mercado interno dependen en buena medida de la recuperación de los ingresos de las familias y de las posibilidades de financiamiento.

Los economistas advierten que la recuperación de la actividad será gradual y heterogénea entre los distintos sectores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y allí se encuentran algunas de las principales restricciones que identifican los economistas para 2027.

Según los datos recopilados por el Banco Provincia, el salario real privado registrado retrocedió 1,5% en lo que va del año, mientras que las remuneraciones del sector público permanecieron prácticamente estancadas, con una mejora del 0,1 por ciento.

A ello se sumó el deterioro del mercado laboral. Entre enero y agosto, último dato disponible, se perdieron 75.000 empleos privados registrados y 15.000 públicos. La incorporación de 45.000 nuevos monotributistas compensó parcialmente esas bajas, aunque también se registraron 15.000 trabajadores autónomos menos. El saldo neto fue una pérdida de 60.000 puestos de trabajo.

El crédito tampoco logró funcionar como un mecanismo compensador de la debilidad de los ingresos. Entre diciembre y septiembre, los préstamos en pesos al sector privado se contrajeron 3,5%, afectados principalmente por la caída del 10% en el financiamiento a las familias.

Hacia adelante esperamos que la recuperación se produzca más paulatinamente que lo considerado inicialmente, con mayores dificultades de los sectores rezagados para acoplarse al crecimiento (O.J. Ferreres)

Para Casas, la combinación de un crédito estancado, las características de la política monetaria, los costos de la transformación de la estructura productiva y la persistencia del riesgo político de cara a 2027 explican buena parte del escenario de estanflación.

La incertidumbre del año electoral

A las dificultades para recomponer la demanda interna se sumará durante 2027 la evolución de las expectativas políticas, financieras y cambiarias, otro de los factores que los economistas identificaron como determinantes para el desempeño de la actividad.

Equilibra: "Será clave el comportamiento de las variables financieras y cambiarias hacia fines de 2026" (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consultora Orlando J. Ferreres y Asociados estimó que en octubre la economía registró una caída mensual desestacionalizada del 0,3% y una contracción interanual del 2,3%, lo que llevó el acumulado de los primeros diez meses del año a mostrar una variación nula respecto del mismo período de 2025.

Entre los sectores que incidieron negativamente sobre el indicador se ubicaron el agro, la intermediación financiera, el comercio y la industria. “Hacia adelante esperamos que la recuperación se produzca más paulatinamente que lo considerado inicialmente, con mayores dificultades de los sectores rezagados para acoplarse al crecimiento de los rubros dinámicos”, indicó la consultora, que también condicionó las perspectivas de 2027 a la evolución del contexto político.

En Equilibra, en tanto, consideran que será clave el comportamiento de las variables financieras y cambiarias hacia fines de 2026 y principios del próximo año, y si la economía logra contar con un período de mayor estabilidad antes de que se intensifique la dinámica electoral.