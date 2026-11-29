—Después de más de cuarenta años como terapeuta, ¿qué te sigue dando miedo?
—Me sigue acompañando el demonio de la desconfianza en uno mismo. La semana que viene tengo que dar la conferencia inaugural de un congreso. Yo soy más de que me pregunten. Si me preguntan, estoy feliz. Pero ahora pienso: “Ay, Dios mío, ¿y a mí quién me ha metido?“. Tengo que darle una estructura, pensar un poco y tratar de no hacer el ridículo.
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—¿Y qué hacés con ese miedo?
—Me pregunto cómo es mi angustia, cómo es mi inseguridad. Le hago espacio y, haciéndole espacio, se va diluyendo. Y luego, claro, voy a tener que preparar algo y lo voy a hacer.
—Muchas veces intentamos cambiarnos a fuerza de voluntad. ¿En qué momento ese esfuerzo se vuelve una forma de maltratarnos?
—A veces es un ejercicio de autoviolencia. Me fuerzo a ser la persona que mi pareja espera o la que esperaban mis padres. El cambio se puede trabajar. Y trabajarlo significa entrar en contacto profundo con uno mismo, explorar cómo es mi realidad ahora.
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—En tu libro hablás de cambiar y de transformarse. ¿Qué diferencia hay?
—Hay cambios de muchos niveles. Cambiar de casa es un cambio en el ambiente. También puedes cambiar una conducta, una creencia, un valor o la propia identidad. Pero llega un momento en que, para muchas personas, la vida invita a ir más allá de esa identidad. Desarrollarse empieza a tener que ver con descubrir un tú más grande, o algo más grande que uno mismo. Ahí es donde para mí aparece la dimensión espiritual de la transformación.
—Cuando estamos tristes, lo primero que queremos es dejar de estarlo. ¿Qué tendríamos que hacer con esa tristeza?
—La paradoja del cambio es que se sale entrando. Si tienes una tristeza y deseas estar alegre, no funciona hacerle una cirugía y amputarla. Lo que sí funciona es adentrarse en ella, comprender qué sentido tiene dentro de nosotros. Y entonces, entrando en la tristeza, a veces conseguimos salir.
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—¿Por qué a veces hace falta que la vida nos sacuda para que empecemos a hacernos ciertas preguntas?
—El motor de muchos cambios son los zarandeos. Estás caminando tranquilamente, tienes una buena posición profesional y un día te comunican que ya no te necesitan. Esos golpes te obligan a salir del estado en que estabas, a hacerte preguntas relevantes, a activar otros recursos. A veces también te obligan a construir una identidad nueva.
—A veces uno está lo más tranquilo y la pareja le dice que se quiere separar. ¿Qué puede mostrarte de vos una separación?
—Imagina que en la pareja te has puesto en el papel del fuerte, del que puede con todo, y la otra persona ha quedado en el lugar del más dependiente, del más frágil. Hasta que se cansa de ese lugar y quiere separarse. Ahí puedes preguntarte: “¿Cómo estoy funcionando en el amor? ¿Qué partes mías quedan en la sombra porque tengo que ejercer siempre el papel del fuerte?“.
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—Decís que el gran terapeuta es la vida. ¿Y entonces para qué está la terapia?
—Cuando los golpes llegan, la terapia puede ser un lugar para integrarlos, procesarlos, encajarlos. Para que el golpe no se convierta en amargura y pueda abrir una posibilidad de transformación.
—¿Recordás algún momento en que a vos te haya costado hacerle lugar a lo que sentías?
—Hace unos días me escribió una mujer que había perdido a una amiga que era como una madre para ella. Estaba muy confusa y me decía que tenía miedo a la muerte. Yo le conté que a los 26 o 27 años perdí a un amigo cercano. Estuve con ansiedad durante varios meses. Me faltaba como sostén para mirar a la muerte. Le dije que tal vez podía hacer espacio a su confusión, a su malestar.
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—¿Cómo terminaste dedicándote a escuchar el dolor de otros?
—Fue una jugada tramposa de la vida. Había dejado Derecho y hacía teatro por diversión. Era la España después de Franco. Salíamos de la grisura y el mundo era de colores. En uno de los primeros centros de psicología humanista nos mirábamos, experimentábamos con la música, con la expresión. Si de entrada me hubieran dicho “mira el dolor de tu vida”, habría salido por patas. Con la zanahoria del goce fui entrando lentamente en el lado doloroso. También en el mío.
—Antes de estudiar Derecho, antes de hacer teatro, ¿ya había algo de esa vocación en vos o en tu familia?
—Tenía tres tías religiosas y un tío que también era sacerdote. Una de mis tías pasó muchos años como misionera en Latinoamérica. Otra trabajó en una zona muy desfavorecida del centro de Barcelona, tratando de ayudar a personas que vivían situaciones muy difíciles. Tal vez de ahí viene el gusano de la ayuda. Y en mi infancia también reconozco algo más propio: un interés por las personas, por cómo funcionan, por la peculiaridad de cada quien.
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—¿Y a vos qué te pasa cuando te sentás frente a alguien que está sufriendo?
—A veces llego con inquietudes y preocupaciones. Cuando entro en la sesión, el foco pasa a ser el otro y me sintonizo con algo distinto. Eso me hace bien, me trae al presente. Y algunas cosas que les pasan a las personas también me remiten a mis propias heridas. El principal instrumento del terapeuta es su propia persona. Acompañar a otros te obliga a afinar ese instrumento, a trabajar contigo mismo con más atención y más honestidad.
—En La hora del corazón me llamó la atención cuánto se abre Irvin Yalom con sus pacientes. ¿Qué puede aportarle a alguien que su terapeuta le cuente lo que siente al escucharlo?
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—Yalom le ofrece al otro lo que le está pasando a él mientras están juntos. Y eso puede ayudar a la persona a comprender sus propias pautas, a preguntarse qué tienen que ver con su historia. Para mí, el espacio terapéutico es un encuentro verdadero entre dos personas. El terapeuta es alguien real, y lo que le ocurre al otro resuena en él.
—Volvamos al que siempre tiene que ser fuerte. ¿Qué le dio esa forma de defenderse y qué le puede costar seguir viviendo así?
—El ego protege una vulnerabilidad grande, que probablemente experimentamos en la infancia. La vida nos hiere y también nos da defensas para poder seguir adelante con dignidad. Lo que pasa es que las defensas, cuando ya no hay peligro, se convierten en el problema. Es triste vivir tan defendido que uno no reencuentra el camino de regreso a la belleza de su corazón.
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—¿Qué pasa si uno pasa toda la vida defendiendo al personaje que se armó?
—A los veinte años entré aburrido en un cine de Barcelona sin saber qué película daban. Salí completamente conmovido. Era Ciudadano Kane. Ese hombre que ha pasado su vida mandando, manipulando y despreciando a los demás se muere con una bola de cristal en la mano. Adentro hay un paisaje nevado que me remite a su infancia. Antes de morir dice “Rosebud”. Yo lo veo como un regreso a su corazón, a lo que había antes de que tuviera que defenderse. Qué pena que toda la vida haya tenido que apostar a ese personaje.
—¿Tenemos que esperar hasta el final, como Kane, para darnos cuenta de cuánto nos alejamos de nosotros mismos?
—Las heridas del corazón son universales y las defensas también. Afortunadamente, para muchas personas el corazón nunca queda tan lejos. Podemos caminar por el laberinto hasta volver a encontrarlo. Por mi trabajo, yo apuesto por cuidar el vínculo, por hacernos bien, por apoyarnos unos a otros. Y por algo que parece una banalidad, pero que me parece muy importante: tratar de ser buena persona.
—¿Y qué cambia en tu vida cotidiana cuando tratás de ser buena persona?
—Creo que es algo muy corporal. Vivir entre personas que te importan, querer lo bueno para ellas y sentir que ellas también quieren lo bueno para ti relaja el organismo. Cuando el miedo, la lucha y la competencia son constantes, creo que uno se va alejando de sí mismo. Sufrimos mucho por competir como si todo fuera escaso. Cooperar nos da muchas más posibilidades de desarrollarnos.
—Con los años la vida nos va desgastando. A los veinte queremos comernos el mundo. ¿Cómo se crece cuando deja de ser relevante obtener logros?
—Salvador Pániker decía que primero progresamos construyendo un yo que pueda desenvolverse en el amor, en la crianza de los hijos, en el trabajo. Y que, a partir de un momento, progresar también es retroceder. Volver a algo que simboliza el niño, donde el ser importa más que el parecer o el tener. Es desnudarse de vestiduras, flexibilizar el ego.
—Pero las pérdidas duelen. ¿Dónde encontrás la libertad de la que hablás?
—Recuerdo a mi madre a los noventa años, quejándose porque le costaba caminar. Eso duele. Y también hay gente que, al hacerse mayor, siente que ya no tiene que guardar vasallaje a viejas identidades. Puede hacer por fin lo que le da la gana. Mientras perdemos unas cosas, podemos ganar libertad, desprendimiento, una comprensión más profunda. Saber descender es tan importante como saber ascender.
—Cuando decís que el yo se va haciendo más chico, ¿qué queda de vos si sacás el nombre, el trabajo y los roles de toda una vida?
—Eso tiene que ver con lo que llamo espiritualidad: el lugar donde el yo se adelgaza y la esencia se ilumina un poquito. Donde la mente y nuestros temores dejan de tener la primacía y podemos mirar las cosas con más aceptación. Hay un poema de Juan Ramón Jiménez que empieza “Yo no soy yo”. Para mí habla de algo que va más allá de si me llamo Joan, de si soy terapeuta o de si tengo dos hijos. Y creo que vale la pena sentirlo en vida.
—¿Qué creés que pasa cuando nos morimos?
—No tengo ni idea. Y tampoco sé si saberlo es tan importante. Creo que tenemos que estar dispuestos a asumir nuestra desaparición. Para mí es una cuestión de fe en la vida, en el sentido de confiar en que la vida está bien organizada y la muerte también. Hay algo que la gente siente como más grande que uno mismo, algo misterioso. Las religiones cultivan esa sensación y le dan una forma.
—¿Qué ves cuando mirás para adelante?
—Goce, paz. Límites también. El otro día se fue la luz en un hotel y tuve que bajar seis pisos con la maleta. Me dolían las rodillas. Pero me sigo viendo activo, en el mundo. De niño pensaba que me iría de mi pueblo y volvería allí a morir. Quién sabe. Con la edad el paisaje se vuelve más apacible. Ya no hay tantas conquistas ni tantas angustias. El trabajo más o menos está hecho y lo demás es regalo y cosecha.
—¿Sos feliz?
—Sí. Me hace feliz lo que hago, mis amigos, mi familia, mis amores. Y a veces estoy en un aeropuerto, pierdo el avión y pienso: “¿Qué coño hago aquí, perdido en el mundo?“. O quisiera estar con alguien que está a diez mil kilómetros. Estar feliz no consiste en estar contento todo el tiempo. Consiste en estar ahí.
—Si te encontraras con el Joan de veinte años, ¿qué le dirías sobre la vida que le espera?
—Primero le daría las gracias. Tenía fuerza, curiosidad, ganas, y tomó los riesgos que necesitaba. Y le diría que no se imagine que las tormentas no van a suceder. Luego viene un divorcio, muere un amigo y eso te zarandea. Hay aprendizajes que vienen a través del dolor.
—Y si te encontraras con el Joan de cinco años y tuvieras que armarle una mochila para el camino, ¿qué le pondrías?
—Amor, benevolencia, gratitud, fortaleza, verdad, atención, conciencia y paciencia. Decía Santa Teresa que la paciencia todo lo alcanza.
* Juan Tonelli es escritor y speaker, autor del libro “Un paraguas contra un tsunami”. www.youtube.com/juantonelli Podés ver la entrevista completa acá.
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