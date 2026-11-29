Caputo y Milei, en un momento de optimismo

Guardar

La semana financiera arrancó muy mal para los activos argentinos, pero terminó mucho mejor. Lo sucedido fue un claro reflejo de la extrema volatilidad que viene sufriendo Wall Street y que impactó fuerte en mercados emergentes. El Gobierno terminó festejando por partida doble: logró calmar el frente cambiario y sumó buenas noticias desde el Congreso, especialmente la media sanción del Senado para la suspensión de las PASO.

Tanto Javier Milei como Luis “Toto” Caputo se mostraron exultantes el viernes, luego de varios hitos:

PUBLICIDAD

Media sanción para la suspensión de las PASO por parte del Senado . La votación fue más holgada que lo esperado, dejando en claro que muchos gobernadores -incluso algunos no tan cercanos al Gobierno- apoyaron la iniciativa oficialista. El Gobierno busca así despejar el horizonte financiero del 2027, sacando del medio la primaria abierta de agosto, capaz de generar stress financiero y cambiario a partir del segundo trimestre del año. No fue el único triunfo del oficialismo. Además se sancionó la reforma de la Carta Orgánica y el proyecto de Presupuesto obtuvo media sanción

Se logró mantener bajo control al dólar y a la brecha cambiaria, en un contexto internacional muy complicado. El propio Presidente asegura que Argentina tuvo que enfrentar un fenómeno conocido como sudden stop, es decir un freno súbito del ingreso de capitales a los mercados emergentes. El origen del término pertenece al economista Rudiger Dornbusch, a propósito de lo que fue el impacto del “efecto tequila” en 1995. Luego lo popularizó mundialmente el economista argentino Guillermo Calvo. “Sin la economía ordenada como tenemos ahora, esto terminaba en megadevaluación y default”, asegura Milei.

Rudiger Dornbusch, el macroeconomista que acuñó el término "sudden stop" que luego extendió el argentino Guillermo Calvo y que en las últimas semanas castigó a los mercados emergentes

Renovación del 105% en la última licitación de deuda en pesos . Pese a la suba del tipo de cambio de las últimas semanas, el Tesoro consiguió refinanciar los 25 billones de pesos que vencían a fines de la semana pasada, aunque en su mayor medida colocando bonos cortos. El dato más importante es que no precisó aumentar las tasas en pesos para refinanciar.

Mejora de 4% en el Índice de Confianza en el Gobierno de noviembre. Este salto refleja que el apoyo al oficialismo mantiene a Milei en niveles competitivos de cara a las próximas elecciones. A pesar del repunte, sigue 17 puntos abajo respecto a los valores que se habían alcanzado el año pasado, post-victoria en las elecciones legislativas. Más allá de la mejora mensual, el presidente todavía está lejos de una victoria en primera vuelta que le permita evitar un ballotage.

La inflación retomaría su tendencia a la baja en noviembre: luego de haber saltado al 2,2% en octubre, con un pico de 3,5% en la canasta básica, las consultoras coinciden en que este mes el índice se ubicará otra vez debajo del 2%. No es “la” noticia, pero permite proyectar niveles de menos de 25% para el 2027.

El Gobierno recibió una mano desde el lugar menos esperado: Brasil. La decisión de Lula Da Silva de convocar a Luiz Trabuco, presidente del Banco Bradesco, para hacerse cargo del ministerio de Hacienda de su próximo mandato fue una gran noticia para los mercados. El viernes el dólar cayó a 5,52 reales tras haber tocado los 6 reales en el arranque de la semana. Y la Bolsa paulista reaccionó con euforia. Los activos argentinos se beneficiaron de rebote y en particular resultó un elemento clave para que retornara la calma en el tipo de cambio.

La decisión de Lula de elegir a Luiz Trabuco como ministro de Hacienda paró la devaluación del real REUTERS/Ueslei Marcelino/

Un mes para el infarto

Noviembre fue un mes para el infarto desde el punto de vista de los mercados. Hubo un fuerte castigo para las acciones tecnológicas, con muchas dudas respecto al futuro de las empresas vinculadas a la IA, subieron las tasas de largo plazo en Estados Unidos, estalló el escándalo en Nvidia y ya más cerca regionalmente Brasil sufrió una fuerte devaluación.

PUBLICIDAD

El comportamiento del tipo de cambio estuvo lejos de haberse descontrolado

El dólar oficial subió casi 5% en el mes, dejando claro que existe flexibilidad cambiaria en un contexto en el que casi todos los países de la región sufrieron una depreciación de sus monedas. La suba acompañó lo ocurrido en Latinoamérica, evitando una mayor apreciación cambiaria.

Pero en el equipo económico destacan que el comportamiento del tipo de cambio estuvo lejos de haberse descontrolado, sobre todo cuando el riesgo país llegó a superar los 1.000 puntos esta semana, para finalizar en niveles cercanos a los 950 puntos.

¿Hay margen para una reducción adicional del riesgo país en las próximas semanas? En buena medida dependerá de cómo siga el clima internacional. El 9 de diciembre la Reserva Federal tiene que definir si vuelve a subir la tasa y eso condicionará la recuperación de los mercados.

PUBLICIDAD

Más allá de Wall Street

Pero más allá de Wall Street, parece poco probable que los bonos en dólares puedan tener un rally significativo. Los inversores ya se quemaron en 2019 con la derrota de Mauricio Macri y la volvieron a pasar mal luego de haber apostado por Flavio Bolsonaro en las últimas elecciones en Brasil.

Wall Street atraviesa una etapa muy volátil Archivo EFE/SARAH YENESEL

Por eso, la decisión de la mayoría de los fondos internacionales y también los inversores locales es llegar lo más liviano posible a las elecciones de 2027. La caída de las acciones argentinas supera el 40% en dólares en promedio en lo que va del año y los bonos cayeron más de 20%. El temor sigue siendo la vuelta del kirchnerismo, que no se esmera precisamente en enviar señales tranquilizadoras al mercado.

PUBLICIDAD

Para calmar el nerviosismo respecto a los vencimientos del año que viene, Caputo tuvo que explicar de dónde saldrán los recursos para hacer frente al pago de USD 4.500 millones de enero. Pero las mayores dudas del mercado es si Argentina pagará la deuda en 2028 y será imposible despejar esa incógnita el año próximo, al menos mientras las proyecciones electorales sigan parejas.

Con un escenario de mayor calma financiera, aparecieron nuevos mensajes desde el oficialismo que buscan marcar la cancha para lo que será la gran batalla electoral del 2027.

Totoposteo

El ministro de Economía realizó un posteo sugestivo a fines de la última semana: “Se le da un gran valor a la estabilidad, no subestimemos a la gente”. De esta forma, Caputo procura enfatizar los beneficios de mantener estables tanto al dólar como a la inflación, aún cuando todavía hay un camino por recorrer para bajarla más.

PUBLICIDAD

El foco está puesto en los beneficios de garantizar la estabilidad, más que en prometer crecimiento en medio de un año electoral

El discurso presenta una variante respecto al que se venía escuchando en los últimos meses. Las flojas cifras de crecimiento económico provocaron que quedara atrás aquella promesa de “los mejores 18 meses del Gobierno”. Ahora el foco está puesto en los beneficios de garantizar la estabilidad, más que en prometer crecimiento en medio de un año electoral.

Pero sobre todo tanto Milei como Caputo explicarán cómo salvaron a la Argentina de una nueva crisis en medio de un fuerte shock externo. Se trata de una apuesta difícil, porque no existe el contra-fáctico: ¿qué hubiera pasado si gobernaba el kirchnerismo con mercados cerrados, gran suba del precio del petróleo, aumento de tasas en Estados Unidos y devaluación de Brasil?

PUBLICIDAD