35 personas fueron detenidas en Argentina en el marco de un operativo internacional por material de abuso sexual infantil

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Un hombre de 56 años que tenía una condena de 2025 por el abuso sexual de su hijastra de ocho años fue detenido recientemente en la Ciudad de Buenos Aires durante un operativo contra la distribución de material de abuso sexual infantil. Al allanar su vivienda, los investigadores advirtieron que convivía con su hija de 15 años, quien fue rescatada.

El acusado quedó imputado por facilitación y tenencia con fines de distribución de material de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Durante el análisis de un teléfono celular y una computadora secuestrados en la casa, se detectaron 33 archivos de imágenes y videos con contenido de abuso sexual de niñas y adolescentes. Algunas de las víctimas tenían edades similares a las de su hija, informaron fuentes judiciales.

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Tras el hallazgo de la menor en la vivienda, intervino la Oficina de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño para resguardar su integridad.

El arresto formó parte de 20 allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la séptima fase de la operación internacional “Aliados por la Infancia”. En esos operativos fueron detenidas 18 personas, que luego quedaron imputadas por la fiscal Daniela Dupuy. Dos de los acusados ya aceptaron acuerdos de juicio abreviado para reconocer su responsabilidad.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Las órdenes de detención fueron libradas por el juez Rodolfo Ariza Clerici, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°1.

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En la Ciudad participaron agentes de la División Investigaciones de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad, la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina y la División Investigaciones de Ciberdelitos de Prefectura Naval Argentina.

En total, la operación incluyó 125 objetivos en 16 países y dejó un saldo de 48 detenidos y 11 víctimas rescatadas. En la Argentina hubo 35 arrestados en 55 operativos realizados en distintas provincias, además de los 18 casos de la Ciudad.

Un domicilio allanado en la provincia de Jujuy

Los allanamientos alcanzaron domicilios en Santa Cruz, Santa Fe, Misiones, Jujuy, Córdoba, la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Salta, Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Neuquén y Santiago del Estero. En todo el país se secuestraron más de 1.800 dispositivos de almacenamiento.

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La investigadores llegaron a los domicilios de los sospechosos a partir de sistemas destinados a detectar usuarios que intercambian este tipo de archivos en redes P2P, entre ellos ICACCOPS -Internet Crimes Against Children Child Online Protection System- y CPS -Child Protection System-.

Los detectives también utilizaron información de reportes del National Center for Missing & Exploited Children.

“Aliados por la Infancia” es una operación internacional coordinada desde la Argentina para combatir la explotación sexual de menores en entornos digitales.

“Se trata de una estrategia multilateral frente a un delito de carácter transnacional, que exige respuestas conjuntas y simultáneas entre agencias de investigación y justicia de distintos países. Su estructura operacional se orienta a la detección, investigación y judicialización de casos, con énfasis en la identificación de agresores, el rescate de víctimas y la obtención de evidencia digital sólida para los procesos penales”, explicaron las autoridades.

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En esta edición, entre los 125 objetivos identificados por la Unidad de Cibercrimen del CIJ hubo casos de Bolivia, Panamá, Uruguay, Paraguay, México, Costa Rica, España, Honduras, Guatemala, Perú, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y Chile.

La información fue remitida a las jurisdicciones correspondientes.