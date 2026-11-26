Personal de EDESA, cuadrillas municipales de Tartagal y la Policía de Salta intervinieron para asegurar la zona del hecho

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Un niño de 12 años y su mascota murieron electrocutados al tocar un cable caído en la vía pública en la localidad de San José de Yacuy, en el norte de la provincia de Salta. La víctima fue identificada como Leo, quien caminaba junto a su animal por la zona cuando ambos tomaron contacto con un conductor tirado en el suelo que se hallaba cargado con electricidad. Entre la conmoción, el caso provocó el debate sobre el estado del tendido aéreo en los barrios periféricos del departamento General San Martín.

Según las primeras hipótesis que maneja la investigación, el cable involucrado correspondería originalmente a un servicio de televisión por cable o telecomunicaciones. El tendido, sin embargo, contaba con un portante de acero que habría entrado en fricción o contacto con una línea aérea de tensión de la red eléctrica, lo que habría convertido ese conductor abandonado en una trampa letal para cualquier transeúnte. Las conclusiones definitivas aún dependen de los informes periciales en curso.

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La respuesta de las autoridades llegó rápidamente: efectivos de la Policía de Salta, cuadrillas de la Municipalidad de Tartagal y personal técnico de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (EDESA) se movilizaron al lugar para asegurar el sector y dar inicio a las tareas de relevamiento. El hecho ocurrió en la zona limítrofe entre Tartagal y Aguaray, dos localidades del mismo departamento norteño.

La investigación judicial se mantiene activa y sin personas imputadas a la espera de los informes periciales definitivos

Uno de los problemas que salió a la luz tras la tragedia es la dificultad para determinar a qué firma o concesionaria pertenece el cable causante del accidente. Según informó La Gaceta, desde el área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Tartagal advirtieron que la masiva acumulación de cables sobre los postes de la zona —una verdadera maraña que se fue densificando con el tiempo— impide identificar con rapidez el origen del tendido involucrado. Esa saturación del espacio público no solo entorpece el trabajo pericial, sino que pone en evidencia la ausencia de un ordenamiento técnico que regule qué empresas y bajo qué condiciones pueden instalar infraestructura en la vía pública.

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La investigación judicial, que sigue activa, aún no cuenta con imputados ni responsabilidades formalmente atribuidas, a la espera de que los dictámenes periciales arrojen resultados concretos sobre el origen exacto de la carga eléctrica. La muerte de Leo no sorprendió a buena parte de los habitantes de la comunidad, quienes, según consignó El Tribuno, afirmaron que desde hace tiempo venían solicitando trabajos de mantenimiento del cableado aéreo, el recambio de luminarias y mejoras en las calles del sector. La indignación encontró síntesis en una frase que circuló entre los vecinos: “Detrás de cada servicio que no se realiza puede haber una desgracia”.

Ante la gravedad del episodio, la comunidad exigió formalmente que se realice una inspección técnica integral de toda la infraestructura eléctrica y de servicios del área para detectar y neutralizar otros posibles puntos de riesgo. La causa judicial sigue su curso mientras los peritos trabajan para esclarecer de qué manera una línea accesible para cualquier persona que transitara por allí terminó cargada con una tensión mortal.

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