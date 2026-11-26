Julio Sosa había nacido el 2 de febrero de 1926, en el seno de una familia de bajos recursos de Las Piedras, Canelones, Uruguay

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¿Quién iba a imaginar que su final sería tan prematuro y trágico? Sin embargo, como si se tratara de una maldición que recae sobre los artistas más populares, ese 26 de noviembre de 1964 la muerte sorprendió a Julio Sosa con apenas 38 años. Muchos lo consideraban el sucesor de Carlos Gardel. Y lamentablemente, al igual que el Zorzal Criollo que falleció a los 44 a raíz de un accidente aéreo ocurrido en Medellín, “El varón del tango” perdió la vida de manera repentina cuando se encontraba en el mejor momento de su carrera.

El día previo, el cantor había sido invitado a participar de un programa especial de Radio Splendid. Allí cantó Cuando era mía mi vieja, Por qué canto así, Dicha pasada y, a pedido del locutor ya que el programa le había quedado corto, interpretó La Gayola. Estos dos últimos temas, casualmente, habían pertenecido al repertorio de Carlitos. Pero Sosa también había ensayado Amor de verano, una pieza que tenía previsto grabar dos días después y que el destino no quiso que quedara inmortalizada en un disco.

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Al salir de la emisora en horas de la madrugada del 25 de noviembre, el cantor se subió a su auto, un KW Fissore rojo, como de costumbre. Y empezó a circular por avenida Figueroa Alcorta. Dicen que le gustaba la velocidad. Que no era muy ducho con el volante. Y que, aunque ningún informe de la época pueda confirmarlo, había bebido más de la cuenta. Lo cierto es que a la altura de la calle Mariscal Castilla, perdió el control del vehículo. Algunas reconstrucciones aseguran que quiso esquivar un camión y, otras, que había sido embestido por otro coche. Sea como fuere, terminó chocando contra el pilar de hormigón de un semáforo y su coche recién se detuvo unos metros más adelante.

Nunca Tuvo Novio, De Julio Sosa

Sosa sufrió múltiples heridas: fractura de cuatro costillas, lesiones severas en un pulmón y conmoción cerebral. Primero fue trasladado al Hospital Fernández y, luego, al Sanatorio Anchorena donde los médicos lo intervinieron quirúrgicamente dos veces tratando de salvarle la vida. Pero el esfuerzo fue inútil. Y, a las 9:30 del día siguiente, se confirmó su muerte.

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La noticia provocó una conmoción entre sus seguidores, que no daban crédito a lo que había pasado y se agolparon en masa para despedirlo. Por este motivo, el velatorio que había comenzado en el Salón La Argentina, por iniciativa de Hugo del Carril terminó trasladándose al Luna Park donde decenas de miles de personas hicieron cola para darle el último adiós y acompañar sus restos al Cementerio de la Chacarita.

El cantor había sido rebautizado como El varón del tango

Sosa había nacido el 2 de febrero de 1926, en el seno de una familia de bajos recursos de Las Piedras, Canelones, Uruguay. Su padre, Luciano Sosa, era un peón de campo y su madre, Ana María Venturini, trabajaba como lavandera. Pero el dinero no alcanzaba y Julio lo sufrió en carne propia cuando era un niño. Así que, apenas llegó a la adolescencia, comenzó a hacer changas para ayudar en su casa. Fue vendedor ambulante de bizcochos, podador municipal de árboles, ayudante de mercachifle, repartidor de farmacia y lavador de vagones, entre otros oficios ocasionales.

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Sin embargo, su vocación por la música siempre estuvo clara. Y él nunca perdió las esperanzas de poder cantar sobre un escenario. No parecía una meta fácil. Menos, teniendo en cuenta de dónde venía. Pero él insistía, anotándose en cada uno de los concursos de canto que podía. Hasta que lo logró. Y terminó debutando como vocalista profesional en la orquesta Carlos Giardini, en la ciudad de La Paz. Hasta que, en 1948, grabó un disco por primera vez junto a la orquesta de Luis Caruso, en Montevideo.

Pero Sosa sentía que estaba para más. Y las luces de Buenos Aires lo empezaron a llamar. Por eso, al año siguiente tomó un buque a la Argentina, donde dio sus primeros pasos cantando en el Café Los Andes.

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Al poco tiempo, se sumó a la orquesta típica formada por Enrique Mario Francini y Armando Pontier, donde compartió escenario con Alberto Podestá. Y su voz varonil no pasó inadvertida, por lo que enseguida comenzó a saborear las mieles del éxito. Pero el triunfo a nivel profesional hizo que quedara en el camino su matrimonio con Aída Acosta, con quien se había casado cuando tenía apenas 16 años.

En 1953, en tanto, se sumó a la orquesta de Francisco Rotundo, donde aumentó su popularidad interpretando piezas como Cambalache, Al mundo le falta un tornillo, Padrino pelao y Tengo miedo. E intentó rehacer su vida sentimental casándose en 1958 con Nora Edith Ulfeldt, con quien trajo al mundo a su única hija, Ana María. Sin embargo, la fama y la pareja no siempre se llevan bien. Y, al poco tiempo, se divorció. Pero volvió a encontrar el amor, esta vez, en los brazos de Susana “Beba” Merighi, con quien se casó en 1959.

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Julio junto a Violeta Rivas y Beba Bidart en Buenas noches, Buenos Aires

En 1960, finalmente, decidió comenzar su carrera como solista. Entonces se unió al bandoneón de Leopoldo Federico y su orquesta, con la que logró llegar a la cúspide de su popularidad. De aquella época datan los registros de temas como Nada, Qué falta que me hacés, En esta tarde gris y La cumparsita, que terminaron consagrándolo como uno de los mayores representantes del género ciudadano. Y fue entonces cuando el periodista Ricardo Gaspari decidió apodarlo El Varón del Tango, como una manera de destacar tanto la virilidad de su voz grave como su presencia escénica.

Lo cierto es que, cuando todo parecía encaminarse en su vida, Sosa fue sorprendido por la tragedia. Aquella noche del accidente acababa de dejar en su casa a Marta Quintana, con quien mantenía un romance desde hacía unos meses a pesar de no haberse divorciado de su última mujer, cuando emprendió el recorrido que nunca lo llevó a su destino. Porque perdió el control de su auto. Y porque, de manera muy prematura, la muerte lo sorprendió.

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Como suele suceder cada vez que parte un artista joven, su obra comenzó a tomar aún mayor relevancia. Vendió más de 150 mil discos. También escribió un libro llamado Dos horas antes del alba, que dejó como legado. Compuso la letra del tango Seis años. Y, hasta el momento, no hubo ningún otro cantor que pudiera ocupar el lugar que dejó vacante. Con su impronta, su talento y su voz varonil.