Capitán Humberto Viola: lo mataron, junto a su hija de 3 años, cuando iba a almorzar a casa de sus padres

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La rutina de los domingos se resumía en el desayuno en familia, asistir a misa y al mediodía almorzar en la casa de los abuelos paternos, en Ayacucho 233, en San Miguel de Tucumán. Ese caluroso 1 de diciembre de 1974 el capitán Humberto Viola, su esposa María Cristina, embarazada de cinco meses de su hija Luciana, y sus pequeñas hijas María Cristina, de 3 y María Fernanda, de 5 fueron, como siempre, en el Ami 8.

A Viola, destinado en el Destacamento de Inteligencia de esa provincia, los terroristas lo tenían marcado. “Todos corremos peligro. Esto es una guerra, pero no te preocupes, con las familias no se meten”, la tranquilizaba a su esposa.

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Por la muerte de sus miembros en enfrentamientos, el ERP decidió vengarse. Ya habían asesinado al teniente primero de intendencia Juan Carlos Gambande, al mayor bioquímico Jaime Gimeno, al teniente coronel José Cardón, al mayor Néstor López y al teniente primero Roberto Carbajo.

Tiempos felices: cuando nada hacía presagiar lo que se venía

En el atentado a Viola, se armó un grupo comandado por el santiagueño Hugo Irurzun, conocido como “el capitán Santiago”. Lo secundaban Francisco Antonio Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Fermín Ángel Nuñez, Miguel Norberto Vivanco y el sueco-chileno Svante Grände. Ellos venían siguiendo al militar.

Ese domingo, Viola no se bajó a abrir el portón del garaje como lo hacía siempre, sino que lo hizo su esposa. El matrimonio no se percató que en la esquina un auto de los atacantes había sido cruzado para cortar el tránsito. En uno viajaban los asesinos mientras que el otro quedó de apoyo.

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Cuando el vehículo se puso a la par del de Viola, adelantándose solo un poco, se le efectuó un disparo de escopeta Itaka, y algunos perdigones impactaron en el parante de la puerta y otros fueron a dar a las niñas que viajaban en el asiento trasero. “Los balines dan de rebote a la pibita de tres años que estaba atrás…”, describieron los terroristas en el parte que escribieron. María Cristina gritaba impotente que no disparasen sobre el auto, que estaban sus hijas.

María Cristina Picón, la esposa de Viola: murió buscando justicia para su marido y su hija

Otro, armado con una ametralladora, ingresándola por la ventanilla, disparó una ráfaga corta de cuatro tiros, que dieron en el cuerpo de Viola. Aún herido, abrió la puerta del acompañante. Pretendió alejarse del auto para que no concentraran el fuego en sus hijas. Le dispararon un escopetazo que pasó por arriba de su cabeza. Mientras corría hacia la calle San Lorenzo, el que llevaba la ametralladora le efectuó un disparo con su pistola que erró, pero un segundo tiro lo hizo desplomar. Recibió un tiro en la cabeza, otro con una escopeta le disparó a quemarropa y luego otro tiro. Los asesinos escaparon.

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Además de Viola, había fallecido su hija María Cristina, de solo tres años. Su hermana, María Fernanda, de 5, quedó gravemente herida de un disparo en la cabeza. Estuvo en coma cuatro meses, la operaron ocho veces y le quedaron secuelas: tiene problemas de visión y le faltan dos huesos en la cabeza.

La justicia condenó por los homicidios del capitán Viola y de María Cristina, y de la tentativa de homicidio contra María Fernanda a reclusión perpetua a Paz, Emperador, Nuñez y Vivanco en 1976 y a Carrizo en 1982.

Hasta febrero de 1983, Núñez, Carrizo, Emperador y Paz estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo. En 1987 Núñez fue liberado por un juez tucumano por buena conducta, ya que barría todos los días su celda y leía la Biblia, como se justificó el magistrado ante la viuda. Entre 1988 y 1989, todos quedaron bajo libertad condicional. El resto había caído en distintos enfrentamientos.

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El impacto que causó las muertes de Viola y de su pequeña hija fue uno de los detonantes de la aplicación del decreto 261/75 para combatir a la guerrilla, apuntado a combatir el accionar del ERP. Nacía el Operativo Independencia.

Padre e hija descansan juntos. La justicia determinó que sus muertes no eran acreditados crímenes de lesa humanidad

Las familias de los terroristas Carrizo, Emperador, Núñez y Paz cobraron las respectivas indemnizaciones, acorde a la ley 24.043, que contemplaba beneficios a las personas que hubieran estado a disposición del Poder Ejecutivo durante la vigencia del estado de sitio o que, siendo civiles, hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares.

El 17 de junio de 2021, María Cristina, a los 73 años, falleció de un ataque fulminante al corazón. Se fue de este mundo habiendo perdonado a los asesinos de su familia. Insistió que para su familia no habían existido los derechos humanos. “Cargo en mis espaldas la mochila del dolor, y enfrenté desde muy joven el duro camino de vivir”.

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En 2008 la justicia había rechazado su pedido de reapertura de la causa, argumentando que no había sido un delito de lesa humanidad. En 2016 recurrió, con el mismo propósito, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Larraburre: 372 días bajo tierra

Sus captores, en un último acto de miserabilidad, pretendieron simular que el mayor Argentino del Valle Larrabure se había ahorcado en su inhumano encierro, en esa celda infame, bajo tierra, sin luz y ventilada por tubos, disimulada en un subsuelo improvisado en un local comercial.

La verdad fue que, al negarse a colaborar con ellos, lo asesinaron el martes 19 de agosto de 1975, y el cuatro días después apareció su cuerpo envuelto en una sábana y en una frazada en un zanjón cercano a la avenida Ovidio Lagos y Muñoz, en Rosario. Pesaba 40 kilos y la autopsia determinó que había sido estrangulado con un cable y que había recibido un fuerte golpe en el cráneo. Resultó inverosímil la versión de los terroristas de un suicidio; con el grado de debilidad y en la estrechez de su encierro, que hubiera podido quitarse la vida de ese modo era imposible. Había estado cautivo 372 días.

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Los Larrabure, cuando nada hacía prever la tragedia que vivirían

Fue secuestrado en el ataque a la fábrica militar de Villa María la noche del 11 de agosto de 1974 cuando, debido a la complicidad de un soldado traidor, Mario Pettigiani, los terroristas del ERP lograron ingresar al predio.

Como resultado del ataque, se llevaron a Larrabure y el capitán Roberto García, ingeniero químico. García terminó malherido al querer fugarse y fue abandonado más adelante, ya que los terroristas creyeron que había muerto por los tiros en la espalda que recibió. El combate dejó un saldo de un policía muerto y siete heridos, entre policías y militares.

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Luego de haber estado tres meses en una casa en Mendiolaza, Larrabure fue trasladado a Rosario, a una celda excavada debajo de una mercería en el barrio Bella Vista, que los terroristas llamaban “Pabellón Silva Tettamanti”, nombre de dos guerrilleros.

Fueron meses angustiantes: el ERP solo negociaba con la familia ya que se negaba a hacerlo con el Ejército. Se mantenía la comunicación a través de cartas escritas por Larrabure y solicitadas publicadas por la familia.

La foto que los terroristas dejaron en un sobre en un bar. Así lucía el militar luego de meses de cautiverio

Se recuperaron las cartas que el militar escribió en su encierro: “Marianita, todas las noches te hago un huequito y siento tu cabeza sobre mi brazo y hombro”, le escribía a su hija. Alentaba a sus hijos a que siguieran estudiando. Durante su calvario, falleció su madre Carmen, ya muy anciana y postrada, a la que siempre le dijeron que su hijo estaba complicado por el trabajo, que por eso no la visitaba.

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Cuando los meses transcurrían sin ningún avance, el militar presentía su fin: “No tengan mucha esperanza de volverme a ver. Sepan siempre que los quise mucho”. Por una foto que enviaron los captores, la familia se horrorizó por el aspecto de Larrabure, flaco y demacrado.

Los captores, a cambio de liberarlo, exigieron canjearlo por cinco terroristas: Invernizzi, Gómez, Suárez, Debenedetti y Ponce de León. Y le ofrecieron dejarlo libre si colaboraban con ellos en la fabricación de explosivos, pero se negó.

La esposa pidió una reunión con la presidente Isabel Perón pero la cancelaron cuando la mujer estaba por salir. Con el no de presidencia se cortaron las negociaciones. La familia estaba sola.

Una de las cartas que el militar envió a la familia

Luego de 372 días de cautiverio, el 19 de agosto de 1975 lo asesinaron ahorcándolo, aunque quisieron hacer pasar la muerte por un suicidio. Tenía 43 años.

Lo velaron en el regimiento de Patricios y a la viuda le comentaron la intención de Isabel Perón de concurrir al velorio. “Ahora la que no la quiere recibir soy yo”, respondió la viuda.

Cuando allanaron el lugar donde había estado cautivo, encontraron una poesía escrita por él a la que había titulado “Soledad, desesperanza”, en la que reveló cómo se sentía en realidad, y donde exponía todo aquello que había ocultado en sus cartas. “En la soledad del cautiverio, lacerado por el recuerdo y la tristeza…” comienza.

A instancias de la iglesia argentina, se abrió una causa para su beatificación por el martirio que soportó y al abrir el proceso se lo declaró el 14 de marzo de 2023 Siervo de Dios.

Al hijo de Larrabure, que cuando secuestraron a su papá tenía 15 años, le quedaron grabadas las palabras del Papa Francisco cuando en octubre del 2023 viajó a Roma a verlo. Aquel le dijo que “parece mentira que tengas que mendigar la historia”.

Fernández: el soldado olvidado

En el ataque a la fábrica de Villa María, el soldado Jorge Fernández estaba de guardia. En el tiroteo recibió, a traición, un disparo en su parietal derecho, que le salió por el mismo parietal que lo hizo caer boca abajo. Quedó consciente y su primera reacción fue la de alcanzar su fusil para seguir disparando pero sus piernas no le obedecían. Sintió que la sangre le inundaba el rostro, pidió un médico y llamó a su madre a los gritos. Luego se desvaneció, mientras los terroristas lo pateaban.

Jorge Fernández, en la foto de su credencial de soldado. Era estafeta en la fábrica militar de Villa María

Minutos antes del ataque, Fernández se había cruzado con el soldado traidor Pettigiani y le dio un par de paquetes de cigarrillos y un puñado de fósforos Ranchera. El cree que fue su compañero quien le disparó.

Tan grave estaba Fernández que los registros de Ejército lo habían dado como muerto en combate. Estuvo casi un mes en coma. Cuando se despertó pidió a los gritos su fusil para seguir peleando. No entendía por qué estaba vestido de blanco y no con su uniforme.

Al mes lo trasladaron al Hospital Militar Central donde entró nuevamente en coma y le suministraron la extremaunción en tres oportunidades.

Estuvo internado hasta entrado el año 1977. Ese flaco alto, de 1,92, tenía una debilidad: las rubias de baja estatura. Se enamoró de Norma Abram, la enfermera que lo atendía. Ella, 14 años mayor, decía que él era muy joven para ella, pero el muchacho hizo tanto que se casaron. Tuvieron un hijo, Diego.

Con medio cuerpo paralizado, y movilizando en bastones canadienses, logró entrar en la Dirección General de Fabricaciones Militares, donde estuvo 16 años. Cuando estalló la guerra de Malvinas, a pesar de su estado físico, se presentó como voluntario.

Jorge Fernández en la actualidad. Su mano entra entera en el agujero que hizo el disparo en el birrete que usó cuando fue herido

A Fernández le habían otorgado una pensión que el gobierno militar le quitó, argumentando que ningún soldado que había sido herido por defender a la Patria merecía una retribución, mientras que los familiares de los guerrilleros cobraron indemnizaciones millonarias. “Nos atacaron, nos hirieron, no lo puedo entender”, expresó.

Como pudo, la fue peleando hasta que la vida le dio otro golpe. En 2008 se enteró que en la escuela IPEM 286 (ex ENCO) de Oliva, donde había estudiado Pettigiani, la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba había colocado una placa en su honor.

“Estábamos defendiendo lo nuestro, y le pudo haber tocado a cualquiera”. Guarda como recuerdo de esa noche el birrete que usó, con el agujero provocado por el proyectil que casi lo mata. La herida no se le nota ya que le hicieron cirugía plástica y le colocaron una placa. “No me gusta que me palmeen la espalda, pero hay que entender que los guerrilleros no eran Robin Hood, sino asesinos”.

Ibarzábal: rematado en un armario

Cuando comenzaron los disparos, Jorge Ibarzábal le dijo a su esposa Nélida y a sus hijas Silvia y María José que se tirasen al piso, mientras cerraba las ventanas y bajaba las persianas del departamento que ocupaban, calle de por medio, frente a la guardia del cuartel. Luego, fue a buscar a Robertito, de 10 años, su hijo menor, que dormía en la cama matrimonial. Era la noche del sábado 19 de enero de 1974, hacía un calor de locos y un comando del ERP estaba atacando el Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 10, donde también funcionaba el Grupo de Artillería Blindado 1, en un amplísimo predio que ocupaban desde fines de 1967 en la ciudad de Azul.

Jorge Ibarzábal: fue secuestrado por el ERP en la guarnición militar de Azul

“Tengo que cruzar. Soy el jefe”, dijo Ibarzábal y salió.

Unos 80 hombres de la Compañía Héroes de Trelew asaltaron el cuartel en tres camiones, dos Mercedes Benz 1114 y un camión Dodge, pintados como los usados por el Ejército. Al soldado de guardia del puesto 3, Daniel Osvaldo González, le resultó sospechoso, y cuando les negó la entrada, lo mataron, algunos dicen que a tiros y otros que fue degollado.

La resistencia estuvo encabezada por un puñado de efectivos desde el casino y desde un puesto de guardia, cercano al tanque de agua, y además usaron un vehículo blindado.

En el cuartel había pocos soldados; muchos estaban de licencia y era la época de cambio del personal de cuadros. Dos grupos de terroristas planeaban apropiarse de unas seis toneladas de armamento que debían cargar en camiones, pero éstos terminarían inutilizados por el fuego. Además planeaban secuestrar al jefe de la unidad, coronel Camilo Arturo Gay.

"Cárcel del Pueblo" donde padeció durante meses el encierro el oficial

Ibarzábal fue a buscarlo al chalet que ocupaba dentro del cuartel. Gay, un mendocino de 47 años, se había acostado temprano, y lo encontró poniéndose el uniforme. Dejó a su esposa Hilda Irma Cazaux, a sus dos hijos y a un amigo de uno de ellos, y junto a dos suboficiales salieron.

Gay fue abatido a tiros e Ibarzábal fue tomado prisionero. Una vez capturado, los terroristas lo condujeron a la casa de Gay.

Los guerrilleros intentaron una negociación. Se entregarían, pero exigían que estuvieran presentes periodistas, jueces, diputados y senadores. Accedieron a liberar a los heridos mientras retenían a la familia de Gay e Ibarzábal.

El jefe del Ejército teniente general Leandro Anaya ordenó atacar: uno de los terroristas fue abatido pero otro, antes de caer, le disparó a sangre fría a la esposa de Gay, delante de sus hijos Carlos y Patricia y de Enrique, un amigo de los hijos, que pasaba las vacaciones con ellos. Al momento de recibir los impactos, la mujer acariciaba la cabeza de su hija, apoyada en su regazo.

Los terroristas, comandados por Enrique Gorriarán Merlo y Hugo Irurzún, lograron escapar cargando a sus muertos y heridos en uno de los camiones en los que habían llegado. No todos los terroristas se enteraron de la orden y se dispersaron como pudieron. Algunos serían detenidos en las inmediaciones.

El dibujo de Cristo, hecho por Ibarzábal, hallado en uno de sus bolsillos

Se cumplía la premonición del propio Ibarzábal que, cuando miraba por televisión junto a su familia la asunción del presidente Héctor Cámpora y la liberación de terroristas y presos comunes la noche del 25 de mayo de 1973, exclamó “nos van a matar a todos”.

El domingo 20 a las nueve y diez de la noche el presidente Juan Perón, vestido con su uniforme militar, habló por cadena nacional desde la residencia de Olivos. Acompañado por su esposa, el gabinete y los comandantes de las tres fuerzas armadas, se refirió al ERP como una “una partida de asaltantes terroristas”.

Esa misma noche renunció el gobernador bonaerense Oscar Bidegain, un hombre de la izquierda peronista allegado a Montoneros. Dio la casualidad que al momento del ataque Bidegain, que era de Azul, estaba en su casa de vacaciones.

Todos los partidos políticos se pronunciaron contra el ataque. Mario Santucho, el jefe del ERP, habló de “una derrota militar, pero un éxito político”, porque la operación había servido para desenmascarar a Perón, entendiendo que éste se ponía en la vereda de enfrente de la lucha popular. A Gorriarán Merlo le quitaron el mando por haber abandonado a sus hombres en la retirada.

La forma en que los Ibarzábal se comunicaba con el militar era a través de pequeños avisos en los diarios. “Solicitada. Al Tcnl. Ibarzábal. Quiero que sepas que tu familia se encuentra bien de salud. Nelly”.

Ante la intransigencia del Ejército a negociar, los terroristas se pusieron en contacto con un familiar que tenía inmobiliaria en Flores.

Una de las cartas que el militar le mandó a su familia durante su cautiverio. Pedía ayuda a sus compañeros de promoción para presionar por su liberación

En la causa se conservan seis o siete cartas que escribió desde su cautiverio y que eran llevadas por chicas muy jóvenes, que decían ir de parte del “vasco”, que era como todos llamaban al militar. En ellas, el militar les decía que estaba bien, y que los terroristas querían canjearlo por sus compañeros detenidos en el ataque al Comando de Sanidad de Ejército. En una, escribió que “espero y deseo que sobrelleven todo esto con fortaleza y con fe. Y mientras tanto los guardo en mi corazón con un cariño que no puede dimensionarse”. Pedía a sus hijos estudiasen; “la fortaleza y la conducta de mis hijos constituye mi gran orgullo”.

Hubo un intento del comisario mayor Alberto Villar, jefe de la Policía Federal, de llegar a un acuerdo con el ERP, que se frustró cuando con su mujer volaron por los aires por una bomba colocada por Montoneros en la lancha en la que paseaban por el Tigre el 1 de noviembre de 1974.

Era la madrugada del 19 de noviembre apareció un cuerpo en San Francisco Solano. Era el de Ibarzábal, acribillado cuando era trasladado en una camioneta tipo rastrojero, dentro de un armario, amordazado y atado de pies y manos. El vehículo había sido detenido por un retén policial de rutina, y uno de los terroristas, Sergio Dicovsky lo mató de tres disparos de una pistola Magnum 357.

Habían pasado 300 días. El cuerpo del oficial pesaba 35 kilos y tenía las huellas de un profundo deterioro. En sus bolsillos guardaba un poema para cada uno de sus hijos, y además había dibujado a Cristo.

Hubo dos causas judiciales que investigaron el ataque y el asesinato de Ibarzábal, que ya prescribieron.

“Los que perdimos a familiares en manos del terrorismo pensamos todos los días en esto y tenemos grabadas todas las imágenes. Pasamos a ser personas diferentes para toda la vida, y somos mirados a veces con compasión, con admiración y a veces nos hacen responsable del pasado”, se lamenta su hija Silvia.

Manchalá: el valor de los conscriptos

El 9 de febrero de 1975, mediante el decreto 261 del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, se ponía en funcionamiento en esa provincia el Operativo Independencia, en el que se debía neutralizar o aniquilar el accionar de elementos subversivos. El radio de acción del Ejército estaba delimitado al oeste de la ruta 38 que une a las ciudades de Córdoba y San Miguel de Tucumán. Las principales localidades de la región eran Famaillá, Montañeses y Concepción, región donde el Ejército Revolucionario del Pueblo pretendía iniciar un foco guerrillero y expandirlo a todo el país. Había iniciado acciones de guerrilla rural cuando tomó la localidad de Acheral -50 kilómetros al sur de la capital provincial- y su unidad más importante era la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, que tomó el nombre de uno que había caído en un enfrentamiento policial tres años antes.

Los viejos soldados conscriptos que defendieron la escuela de Manchalá

Mientras las tropas de infantería las destinaban a las patrullas en el monte, a los ingenieros los ocuparon en tareas de acción social, especialmente la refacción de las escuelas perdidas en el medio de la nada.

La primera sección de la Compañía de Ingenieros de Montaña 5 llegó a Tucumán proveniente de Salta el 1 de mayo de 1975. Eran 32 soldados, la mayoría albañiles, que debían ocuparse de arreglos de las escuelas de Yacuchina, Yonopongo, Balderrama y Manchalá.

Ese miércoles 28 de mayo de 1975 debían terminar los arreglos de albañilería y pintura de la escuela rural de Manchalá, 47 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán, ya que en un par de días regresarían a Salta.

Los fusiles, para no ensuciarlos, estaban colocados en el patio de adelante, cerca de una ermita con la imagen de la virgen, y los pupitres estaban apilados en la galería.

La vieja escuela, que ya no existe. Fue escenario de un intenso combate entre soldados de Ejército y guerrilleros del ERP

La suerte quiso que el ataque fuera a la tarde, porque en el único turno, el matutino, asistían treinta chicos.

Por una calle de tierra, apareció una camioneta Chevrolet blanca, que amagó con frenar pero siguió, y sus ocupantes saludaron. Detrás la seguía una Ford gris modelo 1970 con su caja cubierta con una lona. Vieron a un individuo que apoyaba su pierna derecha en el paragolpe y la izquierda en la caja. “¡Milicos de mierda!”, gritó, y les disparó y el combate comenzó.

Un proyectil impactó en la pierna del soldado Adrián Segura y le seccionó 18 centímetros de fémur. El soldado Rodolfo Demayo, que tenía el fusil en automático, disparó pero el arma se le trabó y mientras trataba de arreglarlo, se quedó junto a Segura, quien no se podía mover.

Los soldados hirieron a uno de los agresores y vieron cuando un compañero le pasó su brazo por el hombro. En el momento que se agachó recibió un tiro que ingresó por la nalga y salió por la nuca. El caído era Domingo Villalobos Campos, un chileno que se hacía llamar sargento Dago.

Detrás de las dos camionetas, aparecieron un camión 608, un Rastrojero y un camión 1114 que transportaba armamento, ropa y comida. Estaban vestidos con un uniforme verde, pero sin casco.

Los terroristas comenzaron a disparar hacia la escuela con una ametralladora MAG. Detrás de la ermita de la virgen del frente de la escuela se guarnecieron el cabo primero Gerardo Lafuente y el soldado Osvaldo Alcalá; el suboficial fue el que organizó la defensa.

Interior de la escuela, donde refugiaron a los soldados heridos

Los veteranos recuerdan que el combate, en sí, duró entre 45 minutos y una hora y que era infernal la lluvia de balas, que era como en las películas y que cuando impactaban en el piso les llenaban los ojos de tierra. Los proyectiles rebotaban por todos lados.

Demayo, que tenía su fusil trabado, alcanzó a llegar a la escuela, tomó otra arma y acompañó a Lafuente detrás de la ermita. El cabo primero, que indicaba hacia dónde disparar, mandó al soldado Romero al techo de la escuela.

Hicieron puntería a un camión del ERP que regulaba sin cesar, hasta que no se lo escuchó más. Lafuente ordenó ir a rescatar a Segura y lo llevaron adentro de la escuela.

Escuchaban que los guerrilleros les gritaban con megáfonos “¡Grupo escuela! ¡Ríndanse! Los tenemos rodeados”. De adentro respondieron: “¡Avancen hijos de puta!”. “La cosa no es con ustedes, sino con los oficiales”, intentaron en vano convencerlos. En poco tiempo, oscurecería.

En el interín, llegaron tres camiones del Ejército que, ajenos a lo que sucedía, fueron a llevar insumos y comida. También se vieron involucrados en la acción.

Luego de los camiones llegó al lugar un grupo de soldados que estaba trabajando en una escuela de Balderrama, que escucharon los disparos y fueron en ayuda.

El monumento que hicieron demoler porque resignificaba el terrorismo de Estado

El soldado Juan Sulca recibió una bala en su costado derecho y aún perdiendo sangre, no dejaba de disparar. El soldado César Mamaní tenía dos heridas en su brazo que le habían afectado el húmero y pedía no morir porque quería conocer a su hijo que nacería en meses, mientras el soldado Fava lo tranquilizaba. Había perdido mucha sangre y terminó desmayándose.

Ya anochecía y los guerrilleros no dejaban de disparar ráfagas cortas. Los defensores de la escuela esperaban el ataque final, ya de noche. Sin embargo, cerca de medianoche escucharon una suerte de explosión, y vieron cómo bengalas bajaban en paracaídas, iluminando el lugar como si fuera de día. Las disparaban desde la columna de vehículos del Ejército, quienes supusieron que los guerrilleros habían matado a todos los soldados. Iban con la idea de hacer volar la escuela, a la que creían en poder de los guerrilleros hasta que alguien, desde adentro, comenzó a entonar la canción del arma de ingenieros “Ingenieros, audaces guerreros…” “que la Patria en su yunque forjó”, respondieron y de adentro siguieron con la letra.

Los soldados se apropiaron de la bandera celeste y blanca con la estrella roja, que era de los atacantes y que llevaba el nombre de Compañía Ramón Rosa Jiménez.

Además del “sargento Dago”, murieron Ricardo (Juan Carlos Irurtia) y fueron heridos el “teniente Pedro” (Héctor Burgos, chileno) y el “Hippie” (Ramiro Leguizamón). Se supo que estuvo presente Hugo Irurzún, “Capitán Santiago” integrante de la plana mayor del ERP, quien en agosto de 1974 había comandado el copamiento al Regimiento 17 de Infantería de Catamarca.

En 1976 levantaron en el Batallón de Ingenieros de Salta un monumento alusivo al combate, que tenía en su cúspide un globo terráqueo con un cóndor. En abril de 2013 el concejal peronista Martín Ávila fue el autor de la ordenanza 037/12 que estipulaba demolerlo porque argumentó que resignificaba el terrorismo de Estado y que debajo de los cimientos había restos de personas desaparecidas. En 2013 lo demolieron y no hallaron nada. Ahora levantaron otro.

El primer reconocimiento que recibieron los soldados veteranos fue recién el 22 de mayo de 2018 cuando se los hizo desfilar y se les entregó una medalla que tiene grabada la leyenda “Combatientes de Manchalá”. Durante las presidencias de Cristina Fernández y de Alberto Fernández estuvieron prohibidas las formaciones dentro de la unidad y entonces organizaban los desfiles en la avenida frente al cuartel. Ellos pretenden ser reconocidos por el gobierno nacional, y recibir una pensión.

Monte Chingolo: un ataque anunciado

A los vecinos de la plazoleta ubicada sobre el Camino General Belgrano, en Quilmes, les llamó la atención el puesto callejero que se había instalado: vendían un combo de tres panes dulces y una sidra a 150 pesos, un ofertón, en tiempos en que una inflación galopante había llevado la canasta básica a las nubes. En realidad, los vendedores eran diez guerrilleros del ERP de la Compañía “Juan de Olivera”, que en el fondo de las cajas y canastos con la mercadería, ocultaban fusiles y escopetas.

El ERP atacó el 23 de diciembre de 1975 el batallón de arsenales del Ejército Domingo Viejobueno, ubicado en la localidad bonaerense de Monte Chingolo

A las 19:40 esos vendedores se quitaron las ropas y dejaron ver uniformes color verde. Los vecinos corrieron espantados. En simultáneo, los terroristas habían atacado los puentes Avellaneda, La Noria, Uriburu y Victorino de la Plaza para distraer a la policía y al ejército.

Dos camiones, procedentes de Florencio Varela, llenos de hombres, enfilaron hacia el Batallón de Arsenales Domingo Viejobueno por el Camino General Belgrano. El primero de ellos, al llegar a la altura de la puerta de entrada, giró violentamente y embistió el portón, que estaba asegurado con una tranca de hierro. Aún así, se abrió y se desató el infierno. Porque el Ejército, por filtraciones en la unidad terrorista, sabía del ataque.

El objetivo del ERP era robar armamento militar. Si accedían al casi millar de fusiles FAL, a las sub ametralladoras, los cañones antiaéreos y los sin retroceso, todos con sus municiones, la organización terrorista estaría en condiciones de enfrentar una guerra prolongada.

Intervinieron en el ataque cerca de 180 combatientes, número que asciende a 250 si se tiene en cuenta los hombres que participaron en diversas acciones secundarias y de apoyo.

Por una delación, las fuerzas del Ejército esperaban el ataque

Muchos de los atacantes no superaban los 22 años, y que había estudiantes de 16 y 17 años. El cuartel contaba con el treinta por ciento de su personal, ya que muchos habían sido licenciados por la Navidad.

Ese martes 23 de diciembre de 1975, detrás del camión Mercedes Benz 1112 color azul manejado por el sargento “Manuel” que logró abrir el portón, entraron cinco automóviles y dos camionetas. El vehículo quedó medio cruzado, su conductor muerto sobre el volante y los que vinieron detrás, cuando quisieron esquivarlo, se vieron atrapados en un zanjón de un metro de ancho y 40 centímetros de profundidad que había abierto la empresa de gas dos días antes.

Sus ocupantes se desplegaron en abanico, y empezó un nutrido tiroteo, especialmente contra la guardia. Hirieron gravemente al sargento ayudante Cisterna y mataron de un tiro en el pecho al soldado Ruffolo.

Con el correr de los minutos, los soldados conscriptos, que disparaban sin parar, comenzaron a hacerlo con más puntería. “Soldado, rendite, la cosa no es con vos”, gritaban los guerrilleros.

La llegada de helicópteros artillados -provenientes de la VII Brigada Aérea de Morón- que dispararon desde la calle del frente del cuartel, fue el fin para los atacantes. Cuando quisieron cubrirse, quedaron a merced de los defensores.

Al día siguiente, el hecho fue tapa en todos los diarios

Fueron finalmente rechazados y huyeron. Los defensores entendieron que todo había terminado cuando escucharon el sonido de un M113, un vehículo mecanizado a oruga que venía de La Tablada y de una fracción del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Los muertos del Ejército y las fuerzas de seguridad fueron el capitán Luis María Tetruzzi y el teniente primero José Luis Espinassi; el sargento ayudante Roque Cisterna y los soldados Roberto Caballero, Raúl Sessa y Benito Ruffolo. Tuvieron además 17 heridos. El número de terroristas que murieron en el cuartel y en la persecución que hubo en la villa aledaña ascendió a 62 y 25, los heridos.

La gente que vivía en los alrededores se mantuvo cuerpo a tierra porque los proyectiles agujereaban como nada las precarias casillas de chapa y cartón de la villa donde vivían. Hubo casos de pobladores que murieron al quedar expuestos cuando fuerzas del Ejército persiguieron a los terroristas, que escapaban amparados en la oscuridad.

Por todos los atacantes abatidos ese día, el Estado terminaría pagando indemnizaciones.

Comando de Sanidad: la muerte de Ardoy

El 6 de septiembre de 1973, a la 1:30 de la madrugada, con la complicidad del soldado dragoneante Hernán Invernizzi, guerrilleros del ERP tomaron las guardias e instalaciones del Comando de Sanidad, que se levantaba en Parque Patricios.

Dos soldados lograron escapar y dieron aviso a la policía, que rápidamente rodeó el lugar, mientras los terroristas cargaban en camiones 150 fusiles FAL y municiones.

Al lugar concurrieron dos grupos de soldados, uno al mando del teniente Shaw y otro más numeroso, con ametralladoras pesadas, a cuyo frente estaba el teniente coronel Raúl Duarte Ardoy, segundo jefe del Regimiento de Infantería Número 1 Patricios.

Los atacantes una vez terminados los combates dentro del Comando de Sanidad

A partir de una tregua acordada, los guerrilleros liberaron a un oficial y a un soldado heridos, y exigieron la presencia de un juez. Cuando no acataron la orden de rendirse, se produjo un tiroteo, muy intenso sobre la calle Combate de los Pozos. Cuando Duarte Ardoy junto a algunos de sus hombres saltaba un muro, fue alcanzado por un disparo que le provocaría la muerte.

Ya al alba, cuando se empleó artillería, los 13 terroristas se rindieron, y permanecieron presos hasta 1983.

Como consecuencia de este frustrado asalto al Comando de Sanidad, el 23 de septiembre por decreto del PEN el presidente Lastiri declara ilegal la actividad del PRT-ERP mediante el decreto 1443/73. La acción militar del ERP provocó el repudio de casi todo el arco político y gremial, y hasta de Montoneros.

La carrera delictiva del ERP incluyó el secuestro y asesinato de Oberdan Salustro, empresario de la Fiat, en 1972 y el secuestro, al año siguiente, de Víctor Samuelson, directivo de la Esso, por quien cobraron un millonario rescate en dólares, y de Charles Lockwood, empresario inglés que había sido secuestrado en dos oportunidades. Atacaron, además, diversas unidades militares en Córdoba, Catamarca y Santa Fe, que configuró un sangriento raid delictivo cometido en plena democracia.